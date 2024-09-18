الحسين إربد يسقط في الاختبار القاري الأول أمام شباب أهلي دبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان
- سقط فريق الحسين إربد، في اختباره الأول بمسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، عندما خسر امام مضيفه شباب أهلي دبي الإماراتي 1-3 أمس على ستاد راشد، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ولم يرتق الحسين إربد لمستوى الحدث، وبدا مشتتا فنيا على أرض الملعب، في وقت قام فيه الحارس يزيد أبو ليلى بدور بطولي، ليمنع المنافس من الخروج بنتيجة عريضة.
ونجح أبو ليلى في التصدي لـ11 كرة بحسب إحصائيات الاتحاد الآسيوي، وهو أعلى رقم لحارس مرمى في الجولة الأولى من البطولة الحالية، إلى جانب تشتيته للكرة في مناسبة وحيدة، وإبعاد واحدة بقبضة اليد، ليكون أبرز لاعبي الحسين إربد في اللقاء.
وقدم الحسين أداء باهتا في أول ظهور له بالبطولات الآسيوية منذ المشاركة الأولى في العام 2005، رغم الاستعداد بصورة مثالية، من خلال التواجد بدولة الإمارات قبل 4 أيام من موعد المباراة، إلى جانب تعاقداته المميزة على الصعيدين المحلي والأجنبي.
ولحساب المجموعة نفسها، انتهت مواجهة الكويت الكويتي وناساف كارشي الأوزبكي التي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي، بالتعادل بدون أهداف، ليحتل الحسين إربد المركز الرابع والأخير بالمجموعة بدون نقاط.
ويخوض الحسين إربد المواجهة الثانية له بالبطولة في الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يستضيف فريق الكويت على ملعبه، بانتظار تحديد الملعب بعد عدم موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد حتى الآن.
شباب أهلي دبي 3 الحسين 1
شباب الأهلي دبي: حمد المقبالي، رينان فيكتور، بوجدان بلانيتش (محمد مرزوق)، سعيد مبارك، ريكيلمي هيرنانديز، سعيد عزت الله (برينو كاسكاردو)، جاستون سواريز، ماتيوس ليما، فيديريكو كارتابيا (حارب سهيل)، جيلهيرمي بالا وسردار أزمون (يوري سيزار).
المدير الفني: باولو سوزا
الحسين إربد: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي (عبد العزيز نداي)، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان (سليم عبيد)، إيتالو سيلفا، رجائي عايد (أحمد ثائر)، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (وسيم ريالات)، عارف الحاج وعبد الله العطار (رزق بني هاني).
المدير الفني: تياجو موتينيو
الحكام: شين ينهاو (الصين)، جو جينجتاو (الصين)، لو زهينج (الصين)، دو جيانين (الصين).
الإنذارات: محمود مرضي (الحسين) بوجدان بلانيتش، برينو كاسكاردو (شباب الأهلي دبي)
سيناريو الأهداف
- مرر لاعب شباب الأهلي دبي رينان فيكتور الكرة برأسه لزميله القادم من الخلف سعيد عزت الله، الذي تمركز في المكان المناسب داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه على الزاوية البعيدة لمرمى أبو ليلى (20).
- سدد لاعب شباب الأهلي دبي جيلهيرمي بالا من خارج منطقة الجزاء، تابعها زميله سردار أزمون بكعبه فوق أبو ليلى لتستقر في الشباك (45).
- استغل لاعب شباب الأهلي دبي ماتيوس ليما تقدم حارس المرمى أبو ليلى عن مرماه خارج منطقة الجزاء، ليمر منه ويضع الكرة في الشباك (87).
- رفع لاعب الحسين إربد عارف الحاج كرة بالمقاس على رأس المدافع عبد الله نصيب“ديارا” الذي وضعها بقوة في سقف المرمى (90+5).
فرص المباراة
- نجح أبو ليلى بثبات وحضور قوي بتصحيح خطأ زميليه في الدفاع، ليبعد محاولة الإيراني أزمون من داخل منطقة الجزاء (12).
- وجّه أزمون كرة رأسية بمتابعته لركنية احتضنها حارس الحسين بدون عناء (15).
- وقف القائم الأيسر لصالح الحسين إربد دون تعزيز شباب الأهلي للنتيجة من كرة رأسية (29).
- أنقذ أبو ليلى مرمى الحسين مجددا بعد تسديدة قوية من كارتابيا أبعدها لركنية (32).
- سدد الحاج كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب المرمى (36).
- حاول العطار مباغتة حارس الأهلي بتسديدة من فوقه بعد تركه المرمى لتمر خارج الخشبات الثلاث (37).
- تقدم أزمون لداخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن الحارس أبو ليلى تمكن من إبعاد الكرة عن الخشبات الثلاث (38).
- واصل أبو ليلى تألقه وأبعد محاولة صعبة من مسافة قريبة عن مرماه (39).
- وقف أبو ليلى مجددا بوجه محاولة أزمون من داخل منطقة الجزاء (45).
- تابع أزمون كرة قوية برأسه أبعدها أبو ليلى بحضور قوي (50).
- هيأ أزمون الكرة لنفسه بصورة مثالية وسدد الكرة ليبعدها أبو ليلى، قبل أن ترتد أمام كارتابيا الذي سددها بإتقان ووجدت حارس الحسين مجددا (52).
- سدد مرضي كرة أرضية زاحفة التقطها المقبالي بأحضانه (59).
- نجح أبو ليلى في إبعاد تسديدة بالا القوية لركلة ركنية (60).
- رد القائم الأيسر تسديدة الحاج التي مرت بين قدمي الحارس الإماراتي (80).
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