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الحسين إربد يسقط في الاختبار القاري الأول أمام شباب أهلي دبي

9/18/2024 11:53:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - سقط فريق الحسين إربد، في اختباره الأول بمسابقة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، عندما خسر امام مضيفه شباب أهلي دبي الإماراتي 1-3 أمس على ستاد راشد، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ولم يرتق الحسين إربد لمستوى الحدث، وبدا مشتتا فنيا على أرض الملعب، في وقت قام فيه الحارس يزيد أبو ليلى بدور بطولي، ليمنع المنافس من الخروج بنتيجة عريضة.
ونجح أبو ليلى في التصدي لـ11 كرة بحسب إحصائيات الاتحاد الآسيوي، وهو أعلى رقم لحارس مرمى في الجولة الأولى من البطولة الحالية، إلى جانب تشتيته للكرة في مناسبة وحيدة، وإبعاد واحدة بقبضة اليد، ليكون أبرز لاعبي الحسين إربد في اللقاء.
وقدم الحسين أداء باهتا في أول ظهور له بالبطولات الآسيوية منذ المشاركة الأولى في العام 2005، رغم الاستعداد بصورة مثالية، من خلال التواجد بدولة الإمارات قبل 4 أيام من موعد المباراة، إلى جانب تعاقداته المميزة على الصعيدين المحلي والأجنبي.
ولحساب المجموعة نفسها، انتهت مواجهة الكويت الكويتي وناساف كارشي الأوزبكي التي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي، بالتعادل بدون أهداف، ليحتل الحسين إربد المركز الرابع والأخير بالمجموعة بدون نقاط.
ويخوض الحسين إربد المواجهة الثانية له بالبطولة في الثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يستضيف فريق الكويت على ملعبه، بانتظار تحديد الملعب بعد عدم موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد حتى الآن.
شباب أهلي دبي 3 الحسين 1
 شباب الأهلي دبي: حمد المقبالي، رينان فيكتور، بوجدان بلانيتش (محمد مرزوق)، سعيد مبارك، ريكيلمي هيرنانديز، سعيد عزت الله (برينو كاسكاردو)، جاستون سواريز، ماتيوس ليما، فيديريكو كارتابيا (حارب سهيل)، جيلهيرمي بالا وسردار أزمون (يوري سيزار).
المدير الفني: باولو سوزا
الحسين إربد: يزيد أبو ليلى، أدهم القرشي (عبد العزيز نداي)، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان (سليم عبيد)، إيتالو سيلفا، رجائي عايد (أحمد ثائر)، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش“صيصا” (وسيم ريالات)، عارف الحاج وعبد الله العطار (رزق بني هاني).
المدير الفني: تياجو موتينيو
الحكام: شين ينهاو (الصين)، جو جينجتاو (الصين)، لو زهينج (الصين)، دو جيانين (الصين).
الإنذارات: محمود مرضي (الحسين) بوجدان بلانيتش، برينو كاسكاردو (شباب الأهلي دبي)
سيناريو الأهداف
- مرر لاعب شباب الأهلي دبي رينان فيكتور الكرة برأسه لزميله القادم من الخلف سعيد عزت الله، الذي تمركز في المكان المناسب داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه على الزاوية البعيدة لمرمى أبو ليلى (20).
- سدد لاعب شباب الأهلي دبي جيلهيرمي بالا من خارج منطقة الجزاء، تابعها زميله سردار أزمون بكعبه فوق أبو ليلى لتستقر في الشباك (45).
- استغل لاعب شباب الأهلي دبي ماتيوس ليما تقدم حارس المرمى أبو ليلى عن مرماه خارج منطقة الجزاء، ليمر منه ويضع الكرة في الشباك (87).
- رفع لاعب الحسين إربد عارف الحاج كرة بالمقاس على رأس المدافع عبد الله نصيب“ديارا” الذي وضعها بقوة في سقف المرمى (90+5).
فرص المباراة
- نجح أبو ليلى بثبات وحضور قوي بتصحيح خطأ زميليه في الدفاع، ليبعد محاولة الإيراني أزمون من داخل منطقة الجزاء (12).
- وجّه أزمون كرة رأسية بمتابعته لركنية احتضنها حارس الحسين بدون عناء (15).
- وقف القائم الأيسر لصالح الحسين إربد دون تعزيز شباب الأهلي للنتيجة من كرة رأسية (29).
- أنقذ أبو ليلى مرمى الحسين مجددا بعد تسديدة قوية من كارتابيا أبعدها لركنية (32).
- سدد الحاج كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب المرمى (36).
- حاول العطار مباغتة حارس الأهلي بتسديدة من فوقه بعد تركه المرمى لتمر خارج الخشبات الثلاث (37).
- تقدم أزمون لداخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن الحارس أبو ليلى تمكن من إبعاد الكرة عن الخشبات الثلاث (38).
- واصل أبو ليلى تألقه وأبعد محاولة صعبة من مسافة قريبة عن مرماه (39).
- وقف أبو ليلى مجددا بوجه محاولة أزمون من داخل منطقة الجزاء (45).
- تابع أزمون كرة قوية برأسه أبعدها أبو ليلى بحضور قوي (50).
- هيأ أزمون الكرة لنفسه بصورة مثالية وسدد الكرة ليبعدها أبو ليلى، قبل أن ترتد أمام كارتابيا الذي سددها بإتقان ووجدت حارس الحسين مجددا (52).
- سدد مرضي كرة أرضية زاحفة التقطها المقبالي بأحضانه (59).
- نجح أبو ليلى في إبعاد تسديدة بالا القوية لركلة ركنية (60).
- رد القائم الأيسر تسديدة الحاج التي مرت بين قدمي الحارس الإماراتي (80).

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