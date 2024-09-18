لماذا نحب وجبات الطائرة رغم مذاقها المختلف؟











دقائق قليلة من إقلاع الطائرة ويبدأ فريق الضيافة في إعداد الوجبات التي سيتم تقديمها خلال الرحلة، لا سيما في الرحلات الطويلة. ورغم تعب السفر والتوتر الذي يلازمه أحيانا، فإن ظهور عربة الوجبات أمر مُفرح للكثيرين، وليس للأطفال وحدهم.



وتعد الوجبات على متن الطائرة جزءا من الرفاهية التي تتنافس شركات الطيران على تقديمها للمسافرين، حتى إنها تصبح عاملا أساسيا في الدعاية إلى شركات الخطوط الجوية جنبا إلى جنب مميزات مقعد الطائرة وعوامل الأمان.



ورغم أن وجبات الرحلات الجوية ليست الأفضل مذاقا على الإطلاق، فإنها كفيلة بأن ترفع تقييمات الركاب بشأن خدمات شركة الخطوط الجوية، بل هي محل سخرية منذ عقود، لكن الأمر زاد انتشارا تزامنا مع عصر منصات التواصل الاجتماعي. فمتى بدأ تقديم الوجبات على الرحلات الجوية؟ ولماذا يحبها الكثيرون؟



أول وجبة على متن الطائرة

تم تقديم الوجبة الأولى على متن رحلة هاندلي بيج من لندن إلى باريس يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول 1919، التي تضمنت الدجاج المقلي البارد وسلطات الفواكه والسندويشات المقدمة في سلال الخيزران.



كانت الوجبة الأولى التي يتم تقديمها على متن طائرة ركاب عادية عبارة عن صندوق غداء معبأ مسبقًا يتكون من السندويشات والفواكه، ويقدمه "رجال المقصورة" مقابل "3 شلن إنجليزي".



ووفقًا لمؤرخ الطهي ريتشارد فوس، فإن الوجبات الساخنة الأولى التي تم تقديمها على متن الطائرة كانت على رحلات شركة لوفتهانزا في عام 1928. وفي بعض الرحلات الجوية في الثلاثينيات، قدمت شركات الطيران الأميركية سجائر مجانية مع وجباتها.





يقول ريتشارد فوس، مؤرخ الطهي ومؤلف كتاب "الطعام في الهواء والفضاء.. التاريخ المفاجئ للطعام والشراب في السماء"، إنه مع انطلاق الرحلات الجوية التجارية في العشرينيات من القرن الماضي، كان الركاب عادةً يتناولون السندويشات والسلطات، وربما قطعة واحدة من الدجاج المقلي البارد".



يوضح فوس "لم تكن الطائرات تحتوي على مطبخ، لذا فإن الشيء الوحيد الذي يمكن تقديمه هو وجبة غداء في درجة حرارة الغرفة، مع مشروبات من الترمس (أوعية حفظ الحرارة)".



السر في الرحلة

الطعام في الطائرات له جاذبية خاصة بالنسبة للكثيرين، رغم أن العديد يعترف بأنه ليس الأفضل من حيث النكهة. أحد الأسباب التي تجعلنا نجد وجبات الطائرة ممتعة هو العامل النفسي. في الطائرة، يكون لدينا توقع مختلف، ونحن في بيئة مغلقة حيث تكون الخيارات محدودة، لذا يمكن أن تجعلنا هذه الوجبة البسيطة نستمتع بتجربة الأكل بشكل أكبر مما لو كنا على الأرض. ومن العوامل المساهمة في الاستمتاع بأكل الطائرات:



التغيير في الروتين: الرحلات الجوية تخلق تجربة جديدة ومثيرة تختلف عن الروتين اليومي. تناول الطعام على ارتفاعات شاهقة وفي بيئة غير معتادة يمكن أن يكون جزءًا من هذه التجربة الممتعة.



المحفزات البصرية: في الطائرة، تقدم الوجبة بصورة أنيقة في علب صغيرة منظمة، مما يجعل الطعام يبدو مغريًا وجذابا، رغم أنه قد لا يكون لذيذا كما يبدو.



الجوع والانتظار: خلال الرحلة، غالبًا ما يشعر المسافر بالجوع نظرًا للفترات الطويلة من الانتظار وقلة النشاط. هذا قد يجعل الطعام المقدم يبدو ألذ مما هو عليه في الواقع.



التأثيرات الجوية على الحواس: في الطائرة وعلى ارتفاعات عالية، ينخفض مستوى الرطوبة والضغط الجوي، مما يؤثر على حاسة التذوق والشم، ويجعل الطعام أقل مملوحة أو أقل حلاوة مما هو عليه في الأرض. هذا قد يدفع شركات الطيران لإضافة المزيد من التوابل والنكهات للطعام لجعله أكثر جاذبية.



منصات التواصل، لا تتعجب حينما ترى كثيرا من الركاب يلتقطون الصور لكل نشاط يحدث خلال الرحلة لتوثيقها للذكرى الشخصية أو على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت جزءا مهما في حياتنا.



الحنين والذكريات: بالنسبة لبعض الأشخاص، وجبات الطائرة قد ترتبط بالذكريات الجيدة للسفر والمغامرات، مما يجعلهم يشعرون بالحنين ويحبون التجربة.





تكلفة الوجبة

تكلفة وجبات الطائرة عادة ما تتراوح بين 3% و5% من إجمالي سعر تذكرة الرحلة، ولكنها قد تختلف حسب شركة الطيران والوجهة ونوع التذكرة (اقتصادية أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى).



وعلى الرحلات الاقتصادية الطويلة، يمكن أن تتراوح تكلفة الوجبة بين 10 و12 دولارا أميركيا، في حين يمكن أن تصل تكلفة وجبة على متن الدرجة الأولى إلى أكثر من 100 دولار، حيث يتم تقديم وجبات من إعداد طهاة مشهورين مع خدمات راقية.



وتستثمر شركات الطيران مبالغ كبيرة في عمليات الإعداد اللوجستي للوجبات، بما في ذلك مراحل الطهي والتبريد وإعادة التسخين، مما يؤثر على تكاليف تقديم الوجبات على متن الطائرة.



كم يوفر إلغاء وجبة الطائرة؟

توفر شركات الطيران مبالغ كبيرة من خلال عدم تقديم وجبات مجانية على متن الطائرات، خصوصا في الرحلات القصيرة. على سبيل المثال، أظهرت بيانات من بعض شركات الطيران الأوروبية أن إلغاء تقديم الوجبات المجانية يمكن أن يوفر حوالي 0.61 دولار لكل مسافر.



ورغم أن هذا المبلغ قد يبدو قليلا، فإنه على نطاق واسع ومع ملايين المسافرين، يمكن أن يؤدي إلى توفير ميزانية كبيرة للشركات، قد تصل إلى مئات الملايين سنويًا، وذلك بسبب تقليل التكاليف اللوجستية والحد من هدر الطعام.



ولعل أشهر نماذج التوفير التي اتبعتها شركات الطيران هي قصة الزيتونة التي تعود إلى شركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" في الثمانينيات من القرن الماضي.



حينها، لاحظت الشركة أنها يمكن أن توفر مبلغا كبيرا سنويا من خلال إزالة حبة زيتون واحدة من كل سلطة تقدم لركاب الدرجة الأولى. وفقًا للتقارير، تم توفير حوالي 40 ألف دولار سنويًا بفضل هذا التعديل البسيط، مما أصبح مثالاً شهيرا على كيف يمكن للتغييرات الصغيرة أن تحدث تأثيرًا كبيرا على التكاليف التشغيلية في صناعة الطيران.



وجبات الطائرة بعد جائحة كوفيد-19

أشارت تقارير إلى تقلص حجم وجودة وجبات الطائرات بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة تتراوح بين 20% و50% خاصة في الدرجات الاقتصادية، وذلك بسبب عدة عوامل. الجائحة تسببت في انخفاض الطلب على الرحلات الجوية، ودفعت شركات الطيران إلى تقليص التكاليف بشكل عام بما في ذلك خدمات الطعام.





وفي مرحلة ما بعد الجائحة، اتجهت العديد من شركات الطيران إلى الحد من تقديم الوجبات المجانية في الدرجة الاقتصادية أو قدمت خيارات أبسط، وأحيانًا مع رسوم إضافية.



بعض شركات الطيران تبنت إستراتيجيات جديدة تعتمد على تقليل النفقات التشغيلية، مثل تقليص حجم الوجبات أو استبدالها بخيارات مسبقة التغليف، مما أسهم في تحسين تكاليف التشغيل ولكن على حساب تجربة الركاب. (الجزيرة)