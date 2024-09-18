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محاضرة تعاين أفكار إدوارد سعيد تجاه كارل ماركس والاستشراق

9/18/2024 11:52:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - عاين الباحث الدكتور زهير توفيق، الأفكار التي طرحها المفكر إدوارد سعيد في كتابه "الاستشراق تجاه موقف الفيلسوف كارل ماركس من الشرق".
وقال الدكتور توفيق في محاضرة بعنوان "ماركس والشرق والاستشراق" ألقاها مساء اول من أمس الثلاثاء في الجمعية الفلسفية الأردنية وأدارها رئيس الجمعية الدكتور محمد الشياب، إن نقد سعيد في كتاب الاستشراق لموقف ماركس من الشرق بشكل عام والهند بشكل خاص أثار جدلا فكريا لم ينته بعد. وأضاف أن ذلك أثار ردوداً من كتاب ومفكرين ومستشرقين ماركسيين في الشرق والغرب لتصويب النظرة وتصحيح استنتاجات سعيد من ماركس الذي اعتبره نموذجا للمفكر الإنساني المتعاطف مع الشرقيين في الهند، لكنه خضع بشكل أو بآخر لسطوة الاستشراق المهيمنة على الحياة الفكرية والثقافية في الغرب في القرن التاسع عشر، والتي أسرت ألمع العقول الثورية.
ورأى أن سعيد اعتمد على فقرات محددة من مقالتين لماركس عن الحكم البريطاني في الهند أرسلها للصحيفة الأميركية نيويورك ديلي تربيون التي عمل بها مراسلاً صحفياً لأسباب مادية محضة، للتغلب على صعوبات الحياة، علماً أنه كتب أكثر من أربعين مقالة للجريدة تتفاوت في طولها وأهميتها عن الهند وشركة الهند الشرقية والشرق، جمعت لاحقا مع نصوص أخرى وصدرت في الاتحاد السوفياتي تحت مسمى "في الاستعمار " سنة 1969. ويلفت إلى أن الثابت تاريخياً أن رفيق ماركس، فردريك إنجلز كتب وحرر أغلب المقالات بحكم ضعف لغة ماركس الإنجليزية في ذلك الوقت عام 1853.
وأشار إلى أن أغلب النقاد الماركسيين وغير الماركسيين لفتوا إلى تسرع سعيد في إصدار أحكامه على ماركس وموقفه من الهند والشرق. وانبرت قائمة طويلة من المفكرين للرد عليه ومنهم صادق جلال العظم. وأكد أن ماركس لم يكن مستشرقاً ولا خاضعا للاستشراق لكنه ظل أسير المركزية الغربية على مستوى معرفي، وظلت المعرفة والمصادر المتوفرة والتقارير الرسمية البريطانية والرؤية الغربية الكلية للآخر والشرق بشكل عام، وبالتالي بقيت نظرة ماركس محكومة بنظرة عصر الأنوار. -(بترا)

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