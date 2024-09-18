بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات عاجلة إلى لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 باتجاه جمهورية لبنان الشقيقة وذلك في أعقاب الحادثة المؤسفة التي تعرضت لها يوم أمس.
وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وطبية وإغاثية.
وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز هذه الحادثة.
وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتجسد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان في ظل هذه الظروف التي تمر بها.
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