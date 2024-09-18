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مواجهة التدخين.. رفع الرسوم بين زيادة الإيرادات ومكافحة الظاهرة

9/18/2024 11:52:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هاني الضمور
يعد الأردن واحدًا من الدول ذات أعلى معدلات التدخين في العالم، حيث أشارت التقارير إلى أن حوالي 70 % من الذكور البالغين في الأردن يدخنون السجائر أو يستخدمون التبغ. كما كشفت دراسة أن حوالي 82 % من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عامًا مدخنون. هذه الإحصائيات تشير إلى تفشي ظاهرة التدخين بشكل غير مسبوق، ما يشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة ويضع عبئًا كبيرًا على النظام الصحي.
التدخين ليس مجرد عادة شخصية في الأردن، بل قضية وطنية تُثقل كاهل النظام الصحي بشكل متزايد. يُقدر أن الفاتورة الصحية للأمراض المرتبطة بالتدخين، مثل السرطان وأمراض القلب والجهاز التنفسي، تتجاوز 500 مليون دينار سنويًا. هذه التكلفة الضخمة تمثل ضغطًا هائلًا على القطاع الصحي، الذي يعاني أصلاً من تحديات في الموارد.
إلى جانب ذلك، تُعتبر الأردن مستوردًا رئيسيًا لمنتجات التبغ، حيث وصلت قيمة الاستيرادات إلى حوالي 200 مليون دينار في السنوات الأخيرة. هذا الطلب الكبير على منتجات التبغ يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي.
في ظل هذه الحقائق، اتخذت الحكومة الأردنية خطوة لرفع الرسوم على منتجات التبغ. على الرغم من أن التجارب الدولية أثبتت أن زيادة الضرائب على التبغ يمكن أن تقلل من معدلات التدخين، خاصة بين الشباب، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كانت خطوة الحكومة تهدف حقًا إلى مكافحة التدخين أم إلى *زيادة إيراداتها*؟
للأسف، يبدو أن الهدف الأساسي وراء رفع الرسوم كان ماليًا أكثر منه صحيًا. فبدلاً من التركيز على تطوير إستراتيجية متكاملة للحد من انتشار التدخين، ركزت الحكومة على زيادة دخلها من خلال فرض رسوم مرتفعة على منتجات التبغ. هذا التوجه أثار تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع التدخين كقضية صحية تستدعي التدخل العاجل.
بالرغم من أن رفع الرسوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في تقليل نسبة المدخنين، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات شاملة تتضمن التوعية، تقديم الدعم للمدخنين الراغبين في الإقلاع، وتوفير البرامج العلاجية الفعالة. ولكن التركيز على زيادة الإيرادات وحده قد يعيق تحقيق الأهداف الصحية المرجوة.
الأردن بحاجة إلى رؤية بعيدة المدى تهدف إلى حماية صحة الأجيال الحالية والمستقبلية من أخطار التدخين. هذه الرؤية يجب أن تتضمن توجيه جزء من العائدات إلى *تمويل برامج وطنية لمكافحة التدخين* وتوعية المجتمع بمخاطره، بدلاً من أن تقتصر على تحصيل الأموال.
في الختام، السؤال يبقى مطروحًا: هل سترتقي الحكومة إلى مستوى التحدي وتضع *مكافحة التدخين* في صدارة أولوياتها، أم ستظل الرسوم مجرد وسيلة لزيادة الإيرادات؟

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