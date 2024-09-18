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الانتخابات النيابية في الميزان

9/18/2024 11:52:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي
بعيدا عن السلبية التي يرددها البعض، أظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة أننا قادرون على الإنجاز في بلدنا، ومن الطبيعي ألا تعجب نتائج الانتخابات بعض الناس، والقوى، والأحزاب، ولكنها في النهاية وبشهادة الجميع كانت نزيهة، وشفافة، وهذا ما يحتاجه بلدنا في هذه الأوقات العصبية التي تظهر لنا أن هناك استحقاقات كبيرة قادمة في الأفق، قد لا نتمكن من الوقوف في وجهها إلا إذا استطعنا أن نزيد من تماسك جبهتنا الداخلية، وأن يتحمل الجميع في الدولة (حكومة وأحزاب، ومؤسسات مجتمع مدني) دوره في التصدي لأي طارئ قد نتعرض له – لا سمح الله-.
أظهرت جبهة العمل الإسلامي قدرة كبيرة على إدارة الحملات الانتخابية والوصول للناس، وفي الوقت نفسه لم تخسر بعض الأحزاب الأخرى، وإن كانت تتوقع الحصول على حصة أكبر في البرلمان، ولكن هذه هي طبيعة أي انتخابات فيها فائزون وخاسرون، ومفاجآت قد لا تخطر على بال محلل، أو إعلامي أو سياسي.
الأحزاب الجديدة وإن لم تحقق ما تريده، ولكنها أثبتت أنها قادرة على الانطلاق، ويمكنها البناء على هذه التجربة للوصول إلى نتائج أفضل في الـمستقبل، ويجب أن تتعلم درس أن تتبنى قضايا الـمجتمع، وأن تتتشابك مع الناس في مختلف الأماكن، وأن تكون صوتا لمن لا صوت لهم، وهذا ما تعتمد عليه جبهة العمل الإسلامي التي تتبني في العادة مختلف قضايا الـمجتمع، ولا نريد في هذا المقام الـمقارنة بين أحزاب حديثة التأسيس مع حزب قديم لديه خبرات متراكمة، وجمهور متماسك، وقاعدة جماهيرية واسعة.
لم تكن مفاجأة خسارة اليسار المدوية في الانتخابات، لأنهم مع احترامي الشديد لهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الناس، واعتمدوا على مظلومية أن الاخوان الـمسلمين أخذوا قبل عقود طويلة فرصتهم للعمل وحدهم في الساحة، بينما كان يتم قمع اليسار، لكن مرور أكثر من ثلاثين سنة، والـمجال مفتوح للجميع، وربما كان الـمجال أقل فسحة للاخوان الـمسلمين، يبطل هذه الحجة، ويدحضها، ويبين أن مشكلة اليسار لم تكن في التضييق عليهم قبل عقود طويلة، بل فيهم أنفسهم لأنهم – ومع احترامي الشديد- لم يصنعوا خطابا قريبا من الناس، وإن كنت اعتقد – مع اختلافي مع اليسار- أن وجودهم بقوة أكبر يعطي الـمشهد الديمقراطي الأردني طعما آخر، ويسهم في تعميق التجربة، ويثريها، ولكن هذا ما حصل، ونتمنى عليهم الاستفادة من دروس ما حصل.
المؤلم أن بعض الأقلام من أصحاب اتجاهات معينة وفي مقالات صادمة يلوحون بوأد التجربة الجديدة، والغريب أن هؤلاء الناس الذين ينادون بالديمقراطية ليل نهار، لا يرغبون بنتائج الصناديق إذا لم تأت على مقاسهم، فإذا انتخبهم الناس فإنهم أصحاب وعي وثقافة، ودراية، وإذا لم ينتخبوهم فقدوا حقوقهم الأساسية في الانتخاب والاختيار، وقد أثبتت التجارب أن القمع لا يؤدي إلا إلى الخسارة، والكبت، والـمشاكل، وأن الديمقراطية الحقيقية المتدرجة ستؤدي إلى الدفع بالافضل إلى البرلمان، ومواقع المسؤولية، وستساهم في تقوية جبهتنا الداخلية.
جبهة العمل الإسلامي – أحد الأحزاب الفائزة في الانتخابات- أثبتت مع الأيام أنها تحترم الخيارات الديمقراطية، والأحزاب الجديدة التي حصلت على مقاعد وازنة مثل حزب الميثاق الوطني لديه رؤية عميقة، وخبرات كبيرة بين أعضائه، وهو يؤمن بالديمقراطية، وأتوقع أن يبلي أعضاؤه الفائزون، مع الحزبيين الآخرين بلاء حسنا في البرلمان.
الأردن وشعبه العروبي الطيب يستحقون كل خير، ونطلب من البرلمان الجديد أن يكون على قدر هذا الشعب المعطاء، لنصل إلى تمتين جبهتنا الداخلية، ومواجهة التحديات، والصمود في وجه أي عاصفة مهما كانت قوية والأردن بنظامه، وحكومته، وأحزابه بكافة اطيافها، بل ومعارضته قادرون على ذلك، فنحن – الأردنيين– نؤمن بأنفسنا، وبدولتنا، وبأننا سننجر الأفضل - بإذن الله-.

MENAFN18092024000072011014ID1108690655

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