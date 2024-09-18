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فجوة الأجور بين الجنسين.. أين دور النقابات؟

9/18/2024 11:52:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - في الوقت الذي تظهر فيه الإحصائيات اتساع فجوة الأجور بين النساء والرجال بالأردن، دعا خبراء إلى ضرورة بذل النقابات العمالية جهدا أكبر لتقليل تلك الفجوة.
وأكد الخبراء في حديث لـ"الغد" أن للنقابات العمالية أكثر من أداة تستطيع عبرها الضغط لتفعيل نص قانون العمل بالمساواة في الأجور بين الذكور والإناث، واصفين دورها بـ"الضعيف".
وكشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن متوسط الأجر الشهري للعاملين الذكور في القطاع الخاص يبلغ 515 دينارا شهريا، مقارنة بـ443 دينارا للعاملات الإناث، مما يجعل الفجوة في الأجور بين الجنسين تصل إلى 72 دينارا، أي ما نسبته 16 % لصالح الذكور.
وفي القطاع العام يبلغ متوسط الأجر الشهري للذكور679 دينارا، بينما يبلغ متوسط أجر الإناث 585 دينارا، بفجوة تصل إلى 94 دينارا لصالح الذكور، أي ما نسبته 16 %.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة أوضح، بأنّ الاتحاد يقوم وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني، على تعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق العمالية، وأهمها مسألة الأجور، إلى جانب إيجاد الحلول المناسبة للأسباب التي تعمل على زيادة فجوة الأجور بين الجنسين، لا سيما في القطاعات التي تشهد مشاركة كبيرة من النساء كقطاع التعليم الخاص.
من جانبه قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض إنه لا شك أن مؤشرات التفاوت في الأجور وفجوة الأجور بين الذكور والإناث في الأردن ما زالت مرتفعة.
ولفت إلى أن الأردن عالميا ما يزال هو من الدول التي تنتشر فيها عدم المساواة في الأجور داعيا الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية.
وحول مسؤولية النقابات العمالية في ذلك قال عوض، أن لدى النقابات العمالية أكثر من أداة تستطيع عبرها أن تساهم في التقليل من فجوة الأجور.
وتابع: يجب عودة الحركة النقابية الأردنية وأن تخلق توازنا مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين من أصحاب أعمال الحكومة وخلافه.
ورأى عوض أن على النقابات العمل على تحسين شروط العمل بشكل عام وهذا سينعكس بالضرورة على تحسين شروط عمل النساء ومن بينها الأجور ما يؤدي لتقليل الفجوة، فضلا عن خلق حالة من التوازن في سوق العمل وأن تكون متواجدة على الطاولة دائما، عند رسم السياسات الاقتصادية والعمالية والحد الأدنى للأجور وغيره.
وأضاف: مطلوب من النقابات العمالية العمل على تطوير أدوات لتطبيق النص الواضح في قانون العمل الذي يحظر التمييز في الأجور بين الذكور والإناث.
وأضاف عوض، مطلوب تحسين شروط العمل لكي تصبح بيئة العمل صديقة للمرأة، وتكون جاذبة لها وتدفعها لأن تطيل عمرها الوظيفي، عازيا وجود الفجوة في الأجور لصالح الذكور في نظر القصر العمر الوظيفي للمرأة، لذلك تنسحب من العمل بشكل أسرع، بسبب التزاماتها العائلية ولا جدوى اقتصادية من استمرارها في العمل نتيجة الأجر الضعيف وضعف الحمايات الاجتماعية.
بدوره قال الناشط النقابي حاتم قطيش، إن العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ المساواة والقضاء على التمييز بكافة أشكاله هي من غايات النقابات العمالية والتي يجب أن تناضل من أجلها، ولعل من أبرز ما يظهر جوانب تراجع العدالة الاجتماعية في المجتمع هي عدم المساواة في الأجور.
وبين قطيش، إنه في عالم العمل يجب أن يكون الأجر بناء على قيمة العمل وليس إلى جنس أو جنسية من يؤديه؛ وعلى ذلك أكدت الاتفاقيات الدولية في سبيل القضاء على الفجوة في الأجور القضاء على أي شكل من أشكال التمييز.
ورأى أن وجود التشريعات وحده لا يكفي في تطبيق أسس العدالة الاجتماعية؛ فالأردن مثلا وقع على اتفاقيات العمل الدولية التي تعنى بالمساواة في الأجور ولكن وبالرغم من ذلك نجد - حسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة- أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث ما تزال قائمة في القطاعين العام والخاص بل وتصل إلى 16 %.
وقال قطيش "هذه التشريعات سواء الدولية أو الوطنية بحاجة لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح وعدم التحايل عليها والدفاع عن العمال والعاملات الذين يقعون ضحية هذا التمييز سواء عن جهل أو ضعف".
وأكد على ضرورة قيام النقابات العمالية بالواجبات المنوطة بها عبر التواصل الدائم مع العمال في الميدان للوقوف على حالات عدم المساواة في الأجور، والمفاوضة الجماعية باسمهم مع أصحاب العمل والتوصل لعقود عمل جماعية محددة تلزم فيها إزالة كافة أشكال التمييز في الأجور في منشآتهم.
وبين قطيش أن القيام بذلك يحتاج لنقابات عمالية قوية وديمقراطية تأتي من رحم العمال وتعيش ظروفهم وتحترم ممثليهم وتفعلهم ولا تقصيهم وتقوض من صلاحياتهم.
رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة رأى أن هناك مجموعة من الأسباب تعزز استمرار الفجوة في الأجور، من بينها الاعتقاد السائد بأن الرجل هو المعيل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلى الأعباء العائلية التي تؤثر على تفاعل المرأة في مكان العمل وقدرتها على التدريب والترقي.
وأشار أبو نجمة، إلى ميل النساء للعمل في القطاعات التقليدية ذات الأجور المنخفضة مثل التعليم والصحة، إلى جانب تركيزهن في مهن بأدنى المستويات المهنية.
وأوصى بأن يكون للنقابات العمالية دور في هذا الشأن عبر المفاوضات الجماعية وإبرام الإتفاقيات الجماعية على المستوى القطاعي بشكل خاص لمعالجة مشكلة التمييز في الأجور.
إلى جانب تفعيل نصوص قانون العمل التي استحدثت مؤخرا والتي حظرت التمييز في الأجور على أساس الجنس، وضرورة إعداد أسس للتقييم الموضوعي للوظائف بناءً على المؤهلات والمسؤولية والمجهود وظروف العمل للمساهمة في تفعيل أحكام القانون هذه.
كما أوصى أبو نجمة بتخفيف الأعباء عن المرأة العاملة عبر توفير بيئة عمل وبنية تحتية مناسبة، تشمل الحضانات والمرافق الملائمة، وكذلك تحسين وسائل النقل، وتفعيل قواعد العمل المرن لدعم النساء العاملات وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز التوعية والتدريب حول قضايا المساواة في الأجور، وتشجيع المرأة على مواجهة التمييز.

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