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تشكيلة حسان: حكومة مغرقة بـالقانونية.. وشخصيات خبيرة بإطفاء حرائق النواب

9/18/2024 11:52:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الطراونة عمان - جاءت تشكيلة حكومة الدكتور جعفر حسان مغرقة بالتكنوقراط، وتضم عددا كبيرا من الوزراء والنواب السابقين المخضرمين بصبغة قانونية استعدادا لمجلس النواب الجديد وما يمكن أن تحمله تساؤلات المجلس من أسئلة ونقاشات حول منظومة القوانين، وخاصة الاقتصادية منها أو ما تحمله تلك الأسئلة من أبعاد اجتماعية معيشية.
واشتملت الحكومة التي اقتصرت على نائب واحد للرئيس، و5 سيدات، على 9 وزراء جدد، منهم من كان في مجلس النواب ومنهم من الأعيان، إضافة إلى أمناء عامين لوزارات أو لرئاسة الوزراء، وهي أسماء تقليدية لم تشكل تأزيما للحكومة السابقة، سواء في ملفات الصحة أو الزراعة أو الطاقة، ومنها شخصيات يمكنها أن تعمل على إطفاء الحرائق النيابية التي قد تشتعل في المجلس النيابي في ظل وجود كتلة صلبة تضم 32 نائبا يتبعون لحزب جبهة العمل الإسلامي، وبـ108 نواب حزبيين سيحاولون إقناع قواعدهم الحزبية والانتخابية بصواب اختياراتهم.
ومن بين الوزراء الذين ضمتهم التشكيلة، الأمينان العامان لحزبي الميثاق الوطني محمد المومني و"تقدّم" خالد البكار، ولا يعرف ما إذا كانا سيبقيان في موقعيهما في الأمانة العامة في حزبيهما أم سيغادران، فيما لا يوجد مانع قانوني ببقائهما.
ولم تراع التشكيلة الجديدة المناطقية أو توزيع الحقائب وفق معادلة المحافظات كما كان يتم سابقا، بل ركز الرئيس حسان على تخصصات الوزراء، مع الإغراق بالشأن القانوني، فيما خلت الوزارة من الشباب دون سن الأربعين.
والوزراء القانونيون هم بسام التلهوني، وأحمد العويدي، وفياض القضاة، وعبدالمنعم العودات، ونانسي نمروقة، ووفاء بني مصطفى.
وأعادت الوزارة 14 وزيرا كانوا في حكومة بشر الخصاونة، ليرتفع عدد الوزراء من 27 إلى 32 وزيرا، فيما استحدثت حقيبة واحدة هي حقيبة وزير دولة للشؤون الخارجية وتولتها نانسي نمروقة.
والوزراء الجدد هم: عبدالمنعم العودات، وعبدالله العدوان، وفياض القضاة، وخالد البكار، وعبدالحكيم الشبلي، ومصطفى الرواشدة، وخير أبوصعيليك، ويزن الشديفات، وسامي سميرات.
أما الوزراء الذين بقيوا من حكومة الخصاونة فهم: أيمن الصفدي، ورائد أبو السعود، وماهر أبوالسمن، وخالد الحنيفات، وصالح الخرابشة، وعزمي محافظة، ومحمد الخلايلة، ومازن الفراية، وفراس الهواري، ووفاء بني مصطفى، ومعاوية الردايدة، ونانسي نمروقة، وزينة طوقان، ووسام التهتموني.
وضمت الحكومة 8 وزراء مخضرمين حملوا حقائب وزارية في حكومات عدة سابقة، وهم: وليد المصري، ومحمد المومني، وبسام التلهوني، ولينا عناب، ويعرب القضاة، ومهند شحادة، وأحمد علي العويدي، ومثنى غرايبة.
وفي الجانب الاقتصادي، بقي وزراء الحقائب الاقتصادية التقليدية كما هم دون تركيز على شخصيات اقتصادية يمكنها أن تطور في الواقع الاقتصادي، وربما يتولى الرئيس نفسه الملف الاقتصادي بوجود الوزراء شحادة وأبو صعيليك والخرابشة وطوقان والبكار.
ورغم أن سمات الإطار الخدمي والتشريعي تطغى على تركيبة الحكومة، غير أن الاختيار وقع على وزير اتصال حكومي مجرب هو الدكتور محمد المومني الذي نجح في مرات سابقة، وفي أزمات متعددة، بإخراج الحكومة من مطبات سياسية وإعلامية.
وفي المجمل، فإن تركيبة الحكومة الحالية قد تنال ثقة مجلس النواب لوجود عدد من الوزراء ذوي الخبرة الواسعة في العمل البرلماني والتأثير، فضلا عن وجود وزراء حزبيين يمكن أن يدعموا وجود الحكومة من خلال أحزابهم، على اعتبار أنهم تولوا أعلى مواقع المسؤولية فيها ولهم تأثير وازن على النواب الجدد.
ومن مجلس الأعيان، أدخل حسان في التشكيلة كلا من بسام التلهوني، وأحمد العويدي، ومحمد المومني، وخالد البكار، ومصطفى الرواشدة.
ودخل في الحكومة، أمين عام حزب الميثاق محمد المومني وزيرا للاتصال الحكومي، وأمين عام حزب تقدّم خالد البكار وزيرا للعمل.
وأشرك حسان العضو في حزب إرادة خير أبو صعيليك وزيرا للنقل، والعضو في حزب الميثاق يزن شديفات وزيرا للشباب، والعضو في حزب تقدّم يعرب القضاة وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
فيما لم يدخل في الحكومة أي حزبيين أو شخصيات محسوبة على أحزاب نجحت بإيصال ممثليها إلى قبة البرلمان، مثل: حزب جبهة العمل الإسلامي أو الحزب الوطني الإسلامي أو حزب الاتحاد الوطني أو حزب عزم.
وضمت الحكومة المكونة من 32 شخصا بما فيهم الرئيس، 10 وزراء من محافظات الشمال هم: وليد المصري، ومعاوية الردايدة، وعبد المنعم العودات، وعبدالحكيم الشبلي العتوم، ومحمد المومني، ويعرب القضاة، وعزمي محافظة، ووفاء بني مصطفى، ومثنى الغرايبة، ويضاف إليهم وزيران من الشمال الشرقي في محافظة المفرق هما يزن الشديفات ومحمد الخلايلة.
وعين في الحكومة 5 وزراء من محافظة البلقاء هم: أحمد العويدي، وماهر أبو السمن، وصالح الخرابشة، وسامي السميرات، وعبدالله العدوان.
وضمت التشكيلة وزيرا واحدا من محافظة الطفيلة هو خالد الحنيفات، وآخر من محافظة معان هو بسام التلهوني، و3 وزراء من محافظة الكرك هم فراس الهواري، ومازن الفراية، ومصطفى الرواشدة.

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