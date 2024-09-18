الصفدي: اتفاقية السلام بين الأردن والاحتلال يعلوها الغبار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
نوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني
سندفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة
هدفنا الرئيس وقف العدوان على غزة ووقف الانزلاق نحو حرب إقليمية
على العالم اتخاذ خطوات تثبت أن ثمة ثمنا لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية
عمان - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، "إن إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية"، مضيفا أن التصعيد الإسرائيلي مستمر وخطر، ونتصدى له بكل إمكانياتنا.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، "لا نعتقد بأن إلغاء اتفاقية السلام سيخدم الأردن وفلسطين، ونوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن الاتفاقية بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، باتت وثيقة يعلوها الغبار، وتعاني من غياب الفاعلية في ظل الظروف الراهنة.
وقال الصفدي، "إن الاجتماع يأتي في إطار تنسيقي تشاوري قبيل اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، إذ أكد الاجتماع ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وأولوية ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس".
وأوضح، أن الاجتماع جاء في إطار اجتماع تنسيقي تشاوري بين الدول قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الموقف العربي الذي يسعى لحشد دولي كبير، لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا، "أن هدفنا الرئيسي هو وقف العدوان على غزة، ووقف الانزلاق نحو حرب إقليمية".
وتابع: سنذهب إلى الجمعية العامة بعدد من المواقف والمطالب الواضحة، وسنعقد عددًا من الاجتماعات هناك، وكما قلت، الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية ووقف التصعيد ضد لبنان أيضا، وتوضيح خطر استمرار السماح لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا حتى في تاريخ إسرائيل من دفع المنطقة باتجاه الهاوية.
ولفت الصفدي إلى أن هناك دولا اعترفت بدولة فلسطين وسيكون هنالك اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف "رسالتنا للعالم أنهم يسمحون لحكومة إسرائيلية متطرفة بخرق القانون الدولي والإنساني وخرق حقوق الشعب الفلسطيني واستباحة مقدساته وبالتالي دفع المنطقة كلها نحو الهاوية، آن الوقت لأن يتخذ العالم خطوات عملية تثبت أن ثمة ثمنا لاستمرار هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية والتي تضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية وتتحدى قرارات محكمة العدل الدولية ولا تقوم بواجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال".
وشدد أن على العالم كله أن يتحرك فورا لأن يلجم العدوانية الإسرائيلية، مؤكدا أن كل ما نعتقد أنه يخدم هدفنا لوقف العدوان على غزة هو على الطاولة، موضحا أن الاجتماع كان تنسيقيًا بهدف الاتفاق على الرسائل المشتركة التي سيتم نقلها إلى المجتمع الدولي.
وأضاف الصفدي، أن هناك عدة اجتماعات ستعقد في الجمعية العامة لبحث القضية الفلسطينية، مشددا على التزام الدول العربية بدعم قيام الدولة الفلسطينية، ومشيرا إلى أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ما يزال مستمرا، مما يشكل خطرا على استقرار المنطقة بأسرها.
وأوضح الصفدي أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويسعى إلى جر المنطقة نحو الفوضى، متحديا قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن الجهود العربية مستمرة لوقف هذا العدوان.
ولفت إلى أن جميع الخيارات المطروحة لوقف العدوان على غزة قيد الدراسة، وأن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يتحدى حتى داعميه.
ودعا الصفدي إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما يخدم تحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية سيتم السعي إليه.
ودان الصفدي الهجوم الذي وقع في لبنان أول من أمس، مشيرا إلى تواصل الأردن مع المجتمع الدولي دون الانخراط في محادثات مباشرة مع حركة حماس أو كيان الاحتلال.
وقال الصفدي إن المنطقة تعيش أسوأ مراحلها في ظل فقدان الأمل بتحقيق السلام، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأردن الأولى، مضيفا "نحن ندق ناقوس الخطر دائما حول ما يحدث في الضفة الغربية".
وشدد على أن أمن الأردن وسيادته واستقراره وحدوده خطوط حمراء، سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به لحمايتها.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اجتماعا تنسيقياً أمس في عمان، شارك فيه إلى جانب الصفدي، وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية الفلسطيني د. محمد مصطفى، ووزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير نبيل حبشي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
ويأتي الاجتماع الوزاري لتنسيق الجهود العربية والإسلامية المشتركة خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في مدينة نيويورك خلال الشهر الحالي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على رأسها جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة.
وبحث الوزراء سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وناقش الاجتماع، الجهود المشتركة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في ضوء مبادرة السلام العربية، والمبادرات الدولية ذات الصلة.
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