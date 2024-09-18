الصفدي: اتفاقية السلام بين الأردن والاحتلال يعلوها الغبار

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

نوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني

سندفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة

هدفنا الرئيس وقف العدوان على غزة ووقف الانزلاق نحو حرب إقليمية

على العالم اتخاذ خطوات تثبت أن ثمة ثمنا لاستمرار الإجراءات الإسرائيلية

عمان - قال نائب رئيس الوزراء الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، "إن إسرائيل تدفع المنطقة كلها نحو الهاوية"، مضيفا أن التصعيد الإسرائيلي مستمر وخطر، ونتصدى له بكل إمكانياتنا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، "لا نعتقد بأن إلغاء اتفاقية السلام سيخدم الأردن وفلسطين، ونوظف اتفاقية السلام لحماية مصالح الأردن ولخدمة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن الاتفاقية بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، باتت وثيقة يعلوها الغبار، وتعاني من غياب الفاعلية في ظل الظروف الراهنة.

وقال الصفدي، "إن الاجتماع يأتي في إطار تنسيقي تشاوري قبيل اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، إذ أكد الاجتماع ضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، وأولوية ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس".

وأوضح، أن الاجتماع جاء في إطار اجتماع تنسيقي تشاوري بين الدول قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنسيق الموقف العربي الذي يسعى لحشد دولي كبير، لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا، "أن هدفنا الرئيسي هو وقف العدوان على غزة، ووقف الانزلاق نحو حرب إقليمية".

وتابع: سنذهب إلى الجمعية العامة بعدد من المواقف والمطالب الواضحة، وسنعقد عددًا من الاجتماعات هناك، وكما قلت، الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة، ووقف التصعيد في الضفة الغربية ووقف التصعيد ضد لبنان أيضا، وتوضيح خطر استمرار السماح لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا حتى في تاريخ إسرائيل من دفع المنطقة باتجاه الهاوية.

ولفت الصفدي إلى أن هناك دولا اعترفت بدولة فلسطين وسيكون هنالك اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدفع للاعتراف بدولة فلسطين وتكون بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف "رسالتنا للعالم أنهم يسمحون لحكومة إسرائيلية متطرفة بخرق القانون الدولي والإنساني وخرق حقوق الشعب الفلسطيني واستباحة مقدساته وبالتالي دفع المنطقة كلها نحو الهاوية، آن الوقت لأن يتخذ العالم خطوات عملية تثبت أن ثمة ثمنا لاستمرار هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية والتي تضرب بعرض الحائط كل القيم الإنسانية وتتحدى قرارات محكمة العدل الدولية ولا تقوم بواجباتها كسلطة قائمة بالاحتلال".

وشدد أن على العالم كله أن يتحرك فورا لأن يلجم العدوانية الإسرائيلية، مؤكدا أن كل ما نعتقد أنه يخدم هدفنا لوقف العدوان على غزة هو على الطاولة، موضحا أن الاجتماع كان تنسيقيًا بهدف الاتفاق على الرسائل المشتركة التي سيتم نقلها إلى المجتمع الدولي.

وأضاف الصفدي، أن هناك عدة اجتماعات ستعقد في الجمعية العامة لبحث القضية الفلسطينية، مشددا على التزام الدول العربية بدعم قيام الدولة الفلسطينية، ومشيرا إلى أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ما يزال مستمرا، مما يشكل خطرا على استقرار المنطقة بأسرها.

وأوضح الصفدي أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويسعى إلى جر المنطقة نحو الفوضى، متحديا قرارات محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن الجهود العربية مستمرة لوقف هذا العدوان.

ولفت إلى أن جميع الخيارات المطروحة لوقف العدوان على غزة قيد الدراسة، وأن الاحتلال الإسرائيلي أصبح يتحدى حتى داعميه.

ودعا الصفدي إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن كل ما يخدم تحقيق السلام وقيام الدولة الفلسطينية سيتم السعي إليه.

ودان الصفدي الهجوم الذي وقع في لبنان أول من أمس، مشيرا إلى تواصل الأردن مع المجتمع الدولي دون الانخراط في محادثات مباشرة مع حركة حماس أو كيان الاحتلال.

وقال الصفدي إن المنطقة تعيش أسوأ مراحلها في ظل فقدان الأمل بتحقيق السلام، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية الأردن الأولى، مضيفا "نحن ندق ناقوس الخطر دائما حول ما يحدث في الضفة الغربية".

وشدد على أن أمن الأردن وسيادته واستقراره وحدوده خطوط حمراء، سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به لحمايتها.

وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اجتماعا تنسيقياً أمس في عمان، شارك فيه إلى جانب الصفدي، وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الخارجية الفلسطيني د. محمد مصطفى، ووزير خارجية مملكة البحرين د. عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية والهجرة المصري السفير نبيل حبشي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

ويأتي الاجتماع الوزاري لتنسيق الجهود العربية والإسلامية المشتركة خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في مدينة نيويورك خلال الشهر الحالي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على رأسها جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة.

وبحث الوزراء سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، ويخدم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وناقش الاجتماع، الجهود المشتركة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في ضوء مبادرة السلام العربية، والمبادرات الدولية ذات الصلة.