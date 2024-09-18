القرالة: إعفاء الأطباء مشطوبي العضوية من الغرامات يسهل عودتهم لـالمزاولين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان - قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة، إن إحدى الإشكاليات التي تواجه عمل مجلس النقابة خلال الدورة النقابية الحالية، هي أن هناك عددا كبيرا من الأطباء مشطوبي العضوية.
وقدّر القرالة في تصريح لـ"الغد" عدد الأطباء مشطوبي العضوية بأكثر من 12 ألف طبيب وطبيبة، بنسبة 32.8 % من العدد الإجمالي للأطباء المسجّلين في النقابة.
ولفت إلى أن مجلس النقابة يأمل في أن القرار الخاص بإعفاء الأطباء مشطوبي العضوية من الغرامات المستحقة على اشتراكاتهم في النقابة، بتسهيل عودتهم إلى سجل الأطباء المزاولين.
وتوقع القرالة أن القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس النقابة والتي تمر بالأطر التشريعية، ومنها التعديلات على صندوق التقاعد، أن تُسهم بإعادة جميع هؤلاء الأطباء تحت مظلة النقابة.
وأكد أنه وفق قانون النقابة، فإن الطبيب مشطوب العضوية، لا يحق له العمل بمهنة الطب إلا بعد تصويب أوضاعه.
وأوضح أن مجلس النقابة عمل على حل هذا الملف بهدف إرجاع جميع الأطباء تحت مظلة النقابة حماية لهم ولتطوير عمل النقابة بجميع المجالات.
وأضاف القرالة " إلا أن إحدى الإشكاليات التي تواجه النقابة، أن هنالك أطباء لهم فترة طويلة مشطوبي العضوية وتراكمت عليهم مبالغ كبيرة في الاشتراكات الشهرية والسنوية والغرامات التي ترتبط بها".
وقال "وضعت آلية لإعفاء الأطباء من الغرامات والرسوم المترتبة عليها، فضلا عن آلية ميسرة للتقسيط وتسهيل عمليات الدفع".
وأشار إلى أنه بات بإمكان الطبيب الذي يعمل في القطاع العام تحويل اقتطاع شهري من راتبه، حيث يجري العمل على إنشاء تطبيقات يستطيع الطبيب الاطلاع عبرها على جميع الأمور التي تخص النقابة، بما فيها الأمور المالية فضلا عن دفع المستحقات عليه.
وأضاف القرالة، أن مجلس النقابة اتخذ هذه القرارات لكي يتمكّن هؤلاء الأطباء بالرجوع لها وممارسة المهنة تحت مظلة القانون. ولفت القرالة إلى أن 1468 طبيبا مجمّدة عضويتهم من بين 39482 طبيب بنسبة 3 %.
وبحسب المادة (10) فقرة (أ) من قانون نقابة الأطباء "لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة، فتح عيادته خلال فترة المنع، ولا ممارسة أي عمل يقتضي بأن يكون طبيبا أو له أي نشاط بذلك".
وتنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها، على أن "يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة، خاضعا لأحكام هذا القانون، وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد والمدد المعينة للترشيح للمجلس أو لمركز النقيب".
وأشار القرالة إلى أن القانون ينص على غرامة تأخير التسديد، إضافة إلى رسوم يجب دفعها لإعادة العضوية، وهو ما أعفاه مجلس النقابة في قراره الأخير.
وأوضح نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في تصريحات سابقة لـ"الغد" أن أي طبيب يتقدم لتسديد الالتزامات المالية عليه، فإن النقابة تعيد له عضويته شرط التسديد الكلي أو التقسيط، على أن تكون هناك دفعة أولى وتوثيق قانوني بالتقسيط.
وكانت نقابة الأطباء قد طبّقت المادة (43) من قانونها، الذي ينص على أنه "في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لأكثر من 6 أشهر، يشطب اسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه".
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