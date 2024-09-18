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القرالة: إعفاء الأطباء مشطوبي العضوية من الغرامات يسهل عودتهم لـالمزاولين

9/18/2024 11:52:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة، إن إحدى الإشكاليات التي تواجه عمل مجلس النقابة خلال الدورة النقابية الحالية، هي أن هناك عددا كبيرا من الأطباء مشطوبي العضوية.
وقدّر القرالة في تصريح لـ"الغد" عدد الأطباء مشطوبي العضوية بأكثر من 12 ألف طبيب وطبيبة، بنسبة 32.8 % من العدد الإجمالي للأطباء المسجّلين في النقابة.
ولفت إلى أن مجلس النقابة يأمل في أن القرار الخاص بإعفاء الأطباء مشطوبي العضوية من الغرامات المستحقة على اشتراكاتهم في النقابة، بتسهيل عودتهم إلى سجل الأطباء المزاولين.
وتوقع القرالة أن القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس النقابة والتي تمر بالأطر التشريعية، ومنها التعديلات على صندوق التقاعد، أن تُسهم بإعادة جميع هؤلاء الأطباء تحت مظلة النقابة.
وأكد أنه وفق قانون النقابة، فإن الطبيب مشطوب العضوية، لا يحق له العمل بمهنة الطب إلا بعد تصويب أوضاعه.
وأوضح أن مجلس النقابة عمل على حل هذا الملف بهدف إرجاع جميع الأطباء تحت مظلة النقابة حماية لهم ولتطوير عمل النقابة بجميع المجالات.
وأضاف القرالة " إلا أن إحدى الإشكاليات التي تواجه النقابة، أن هنالك أطباء لهم فترة طويلة مشطوبي العضوية وتراكمت عليهم مبالغ كبيرة في الاشتراكات الشهرية والسنوية والغرامات التي ترتبط بها".
وقال "وضعت آلية لإعفاء الأطباء من الغرامات والرسوم المترتبة عليها، فضلا عن آلية ميسرة للتقسيط وتسهيل عمليات الدفع".
وأشار إلى أنه بات بإمكان الطبيب الذي يعمل في القطاع العام تحويل اقتطاع شهري من راتبه، حيث يجري العمل على إنشاء تطبيقات يستطيع الطبيب الاطلاع عبرها على جميع الأمور التي تخص النقابة، بما فيها الأمور المالية فضلا عن دفع المستحقات عليه.
وأضاف القرالة، أن مجلس النقابة اتخذ هذه القرارات لكي يتمكّن هؤلاء الأطباء بالرجوع لها وممارسة المهنة تحت مظلة القانون. ولفت القرالة إلى أن 1468 طبيبا مجمّدة عضويتهم من بين 39482 طبيب بنسبة 3 %.
وبحسب المادة (10) فقرة (أ) من قانون نقابة الأطباء "لا يجوز للطبيب الممنوع مؤقتا عن ممارسة المهنة، فتح عيادته خلال فترة المنع، ولا ممارسة أي عمل يقتضي بأن يكون طبيبا أو له أي نشاط بذلك".
وتنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها، على أن "يبقى الطبيب المشار إليه في الفقرة السابقة، خاضعا لأحكام هذا القانون، وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد والمدد المعينة للترشيح للمجلس أو لمركز النقيب".
وأشار القرالة إلى أن القانون ينص على غرامة تأخير التسديد، إضافة إلى رسوم يجب دفعها لإعادة العضوية، وهو ما أعفاه مجلس النقابة في قراره الأخير.
وأوضح نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في تصريحات سابقة لـ"الغد" أن أي طبيب يتقدم لتسديد الالتزامات المالية عليه، فإن النقابة تعيد له عضويته شرط التسديد الكلي أو التقسيط، على أن تكون هناك دفعة أولى وتوثيق قانوني بالتقسيط.
وكانت نقابة الأطباء قد طبّقت المادة (43) من قانونها، الذي ينص على أنه "في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لأكثر من 6 أشهر، يشطب اسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه".

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