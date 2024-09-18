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هل يسهم التسويق الإلكتروني بتحسين دخل المزارع وتعزيز القدرة التنافسية؟

9/18/2024 11:52:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- قال خبراء زراعيون، إن التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية يسهل عملية الترويج للمنتجات الزراعية ويقلل من الحلقات التسويقية ودافع مهم بتقديم منتج زراعي صحي ومناسب في متناول المستهلك، كما له أثر مباشر على تحسين دخل المزارع وتعزيز القدرة التنافسية.
ويقصد الخبراء بالتسويق الزراعي الإلكتروني، بأن تكون هناك منصات إلكترونية تضم بعضويتها كبرى شركات الانتاج والتجمعات وتعاونيات المنتجين والجمعيات الموجودة ومصدري الفواكه ومنتجي الخضار واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذي يفتح أسواق خارجية للبضائع الأردنية.
فيما بين آخرون ان التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية "الخضار او الفواكه" فهي ليست كالمنتوجات المصنعة، حيث هناك أصناف زراعية لا يمكن عرضها على "البترينه" أسبوع او شهر، كما ان هناك اصنافا لا يمكن ان تبقى مكشوفة لفترة طويلة "اللحوم ،الالبان، الحليب ومشتقاتها"، ما يعني أن هذا التسويق يخدم المنتجات المصنعة.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، بين أن التسويق ووصول المزارعين والمنتجات الزراعية للأسواق اصبح متنوعا في الوقت الحاضر، حيث لم يعد يقتصر على الاسواق المركزية.
ودعا لأن تضم المنصات الالكترونية في عضويتها كبرى شركات الانتاج وايضا التجمعات والتعاونيات والمنتجين ومصدري الفواكه ومنتجي الخضار واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذ يفتح اسواق خارجية للبضائع الأردنية.
الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، قال يعد التسويق الالكتروني احد النوافذ التسويقية للمنتجات سواء الزراعية منها او الصناعية او الخدمية وغيرها .
وتابع: واستطاع هذا التسويق خلال السنوات القليلة الماضية ان يقفز بمعظم الجهود والانشطة التجارية وبشكل ملحوظ.
واضاف: اصبح التسويق الالكتروني من الاتجاهات التجارية والتسويقية المعاصرة التي تتماشى مع متطلبات العصر ومتغيراته معتمدا، مبينا انه التسويق الالكتروني يعتمد على مزيج من العناصر(المنتج، التسعيرة والترويج والتوزيع الالكتروني..الخ).
وبين انه يسهم بالترويج للمنتجات الزراعية ويقلل من الحلقات التسويقية ودافع مهم بتقديم منتج زراعي صحي ومناسب وفي متناول المستهلك وله اثر مباشر على تحسين من دخل المزارع ويعزز القدرة التنافسية.
وأشار الى ان التسويق الالكتروني يخلق وسطاء جدد ليحل محل الوسطاء التقليديين في عملية التسويق، الامر الذي يستدعي تفعيل ضوابط قانونية لتنظيمه بما يحقق الاهداف المرجوة منه بخاصة في ظل القدرة للتسويق الالكتروني على الوصول الى اكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.
وقال ان ما يميز هذا التسويق الالكتروني ومن خلال ادواتة الوصول للمستهلكين بشكل اسرع وبوضوح وشفافية تامة عبر وضع اسماء المزارعين على المنتج ومراحل الانتاج والتسعيرة الالكترونية ما يعزز الثقة لدى المستهلكين، كما يمكن تطوير مواقع الكترونية للمزارعين للتعريف والترويج بمنتجاتهم وبشكل سلس واكثر ثقة عند المستهلكين.
وبين العسوفي ان التسويق الالكتروني للمنتجات الزراعية خطوة واعدة في خدمة المزارعين، وتعزيز الثقة والشفافية لدى المستهلكين.
من جهته بين مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، ان التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية "الخضار او الفواكه" فهي ليست كالمنتوجات المصنعة.
واضاف: هناك أصناف زراعية لا يمكن عرضها على "البترينه" او "الاستاندات" لمدة اسبوع او شهر، كما ان هناك اصنافا لا تستطيع ان تبقى مكشوفة لفترة طويلة وهذا ينطبق ايضاً على "اللحوم، الالبان، الحليب ومشتقاته" ما يعني ان التسويق الإلكتروني يخدم المنتجات المصنعة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، بحث أول من أمس في مبنى الوزارة مع الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للأسواق الحرة هيثم المجالي سبل اعتماد المنتج المحلي من زيت الزيتون إلى جانب المنتجات الغذائية الزراعية والريفية.
وأشار الحنيفات إلى أهمية التعاون والشراكة مع الأسواق الحرة الأردنية عبر منافذ البيع المنتشرة لتسويق المنتجات الريفية وزيت الزيتون وتمور المجهول والتي تخضع لأعلى معايير الجودة وتطبيق المعايير الأردنية والعالمية، وأهمية هذا التعاون في دعم الأسر المنتجة في المحافظات والاطراف.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في جهودها لدعم تسويق الصناعات الزراعية الريفية باعتبارها ركيزة للأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتوليد الدخل للأسر المنتجة.
من جانبه أكد المجالي على التعاون والشراكة التي تخدم الصناعات المحلية والمنتجات المحلية من زيت الزيتون وتمور المجهول والمنتجات الريفية، وضمن فرص تسويقية تعود بالنفع على المجتمع، مما يحفز الاقتصاد الريفي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويطور سبل تسويق المنتج المحلي خارجياً، ويخلق سمعة إيجابية تساعد على زيادة الصادرات.

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