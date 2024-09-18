هل يسهم التسويق الإلكتروني بتحسين دخل المزارع وتعزيز القدرة التنافسية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان- قال خبراء زراعيون، إن التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية يسهل عملية الترويج للمنتجات الزراعية ويقلل من الحلقات التسويقية ودافع مهم بتقديم منتج
زراعي صحي ومناسب في متناول المستهلك، كما له أثر مباشر على تحسين دخل
المزارع وتعزيز القدرة التنافسية.
ويقصد الخبراء بالتسويق الزراعي الإلكتروني، بأن تكون هناك منصات إلكترونية تضم بعضويتها كبرى شركات الانتاج والتجمعات وتعاونيات المنتجين والجمعيات الموجودة ومصدري الفواكه ومنتجي الخضار واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذي يفتح أسواق خارجية للبضائع الأردنية.
فيما بين آخرون ان التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية "الخضار او الفواكه" فهي ليست كالمنتوجات المصنعة، حيث هناك أصناف زراعية لا يمكن عرضها على "البترينه" أسبوع او شهر، كما ان هناك اصنافا لا يمكن ان تبقى مكشوفة لفترة طويلة "اللحوم ،الالبان، الحليب ومشتقاتها"، ما يعني أن هذا التسويق يخدم المنتجات المصنعة.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، بين أن التسويق ووصول المزارعين والمنتجات الزراعية للأسواق اصبح متنوعا في الوقت الحاضر، حيث لم يعد يقتصر على الاسواق المركزية.
ودعا لأن تضم المنصات الالكترونية في عضويتها كبرى شركات الانتاج وايضا التجمعات والتعاونيات والمنتجين ومصدري الفواكه ومنتجي الخضار واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذ يفتح اسواق خارجية للبضائع الأردنية.
الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، قال يعد التسويق الالكتروني احد النوافذ التسويقية للمنتجات سواء الزراعية منها او الصناعية او الخدمية وغيرها .
وتابع: واستطاع هذا التسويق خلال السنوات القليلة الماضية ان يقفز بمعظم الجهود والانشطة التجارية وبشكل ملحوظ.
واضاف: اصبح التسويق الالكتروني من الاتجاهات التجارية والتسويقية المعاصرة التي تتماشى مع متطلبات العصر ومتغيراته معتمدا، مبينا انه التسويق الالكتروني يعتمد على مزيج من العناصر(المنتج، التسعيرة والترويج والتوزيع الالكتروني..الخ).
وبين انه يسهم بالترويج للمنتجات الزراعية ويقلل من الحلقات التسويقية ودافع مهم بتقديم منتج زراعي صحي ومناسب وفي متناول المستهلك وله اثر مباشر على تحسين من دخل المزارع ويعزز القدرة التنافسية.
وأشار الى ان التسويق الالكتروني يخلق وسطاء جدد ليحل محل الوسطاء التقليديين في عملية التسويق، الامر الذي يستدعي تفعيل ضوابط قانونية لتنظيمه بما يحقق الاهداف المرجوة منه بخاصة في ظل القدرة للتسويق الالكتروني على الوصول الى اكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.
وقال ان ما يميز هذا التسويق الالكتروني ومن خلال ادواتة الوصول للمستهلكين بشكل اسرع وبوضوح وشفافية تامة عبر وضع اسماء المزارعين على المنتج ومراحل الانتاج والتسعيرة الالكترونية ما يعزز الثقة لدى المستهلكين، كما يمكن تطوير مواقع الكترونية للمزارعين للتعريف والترويج بمنتجاتهم وبشكل سلس واكثر ثقة عند المستهلكين.
وبين العسوفي ان التسويق الالكتروني للمنتجات الزراعية خطوة واعدة في خدمة المزارعين، وتعزيز الثقة والشفافية لدى المستهلكين.
من جهته بين مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، ان التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية "الخضار او الفواكه" فهي ليست كالمنتوجات المصنعة.
واضاف: هناك أصناف زراعية لا يمكن عرضها على "البترينه" او "الاستاندات" لمدة اسبوع او شهر، كما ان هناك اصنافا لا تستطيع ان تبقى مكشوفة لفترة طويلة وهذا ينطبق ايضاً على "اللحوم، الالبان، الحليب ومشتقاته" ما يعني ان التسويق الإلكتروني يخدم المنتجات المصنعة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، بحث أول من أمس في مبنى الوزارة مع الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للأسواق الحرة هيثم المجالي سبل اعتماد المنتج المحلي من زيت الزيتون إلى جانب المنتجات الغذائية الزراعية والريفية.
وأشار الحنيفات إلى أهمية التعاون والشراكة مع الأسواق الحرة الأردنية عبر منافذ البيع المنتشرة لتسويق المنتجات الريفية وزيت الزيتون وتمور المجهول والتي تخضع لأعلى معايير الجودة وتطبيق المعايير الأردنية والعالمية، وأهمية هذا التعاون في دعم الأسر المنتجة في المحافظات والاطراف.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في جهودها لدعم تسويق الصناعات الزراعية الريفية باعتبارها ركيزة للأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتوليد الدخل للأسر المنتجة.
من جانبه أكد المجالي على التعاون والشراكة التي تخدم الصناعات المحلية والمنتجات المحلية من زيت الزيتون وتمور المجهول والمنتجات الريفية، وضمن فرص تسويقية تعود بالنفع على المجتمع، مما يحفز الاقتصاد الريفي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويطور سبل تسويق المنتج المحلي خارجياً، ويخلق سمعة إيجابية تساعد على زيادة الصادرات.
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