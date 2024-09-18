فاطمة جعفر ذات الـ10 أعوام.. أصغر ضحايا انفجارات البيجر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، الثلاثاء، 17 سبتبمر/ أيلول 2024، اسم وصور فاطمة جعفر عبد الله، حتى باتت الوجه الأبرز لضحايا تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية، التي اتهمت بيروت إسرائيل بتنفيذها.
فاطمة تبلع من العمر 10 سنوات، استشهدت جراء انفجار جهاز اتصال من نوع "بيجر" (Pager) كان بجوارها في منزل أسرتها ببلدة سرعين في منطقة البقاع شرقي لبنان، حسب مراسل الأناضول.
ودون ذكر اسمها ولا أي معلومات أخرى عنها، أعلن كل من "حزب الله" ووزير الصحة اللبناني فراس الأبيض استشهاد طفلة، عبر بيان ومؤتمر صحفي على الترتيب.
ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن إذا كان يوجد أطفال بين الجرحى، وهم نحو 2800 جريح، منهم 200 في حالة حرجة، كما أعلن الأبيض في حصيلة غير نهائية لضحايا تفجيرات "بيجر".
و"بيجر" جهاز اتصال إلكتروني لا سلكي صغير ومحمول يستخدمه مدنيون وعاملون بالمجال الصحي وغيرهم للتواصل داخل مؤسسات أو ضمن مجموعات ومنظومات مختلفة، وهو يعمل ببطاريات قابلة للشحن ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية، وفق مراسل الأناضول.
وفيما أعلنت دول وحركات عربية وإسلامية تضامنها مع لبنان وعرضت تقديم مساعدات طبية، اتهمت الحكومة اللبنانية و"حزب الله" إسرائيل بتنفيذ التفجيرات، دون إيضاحات عن الكيفية.
بينما تنصل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة "إكس" ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجير أجهزة الاتصال في لبنان قبل أن يحذفه.
ومنذ أيام يدفع نتنياهو بقوة نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة "حزب الله"، تحت وطأة ضغوط داخلية جراء استمرار قصف الحزب لمواقع عسكرية إسرائيلية.
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