Thursday, 19 September 2024 09:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضفة على صفيح ساخن.. شهيدان واشتباكات بجنين ومستوطنون يقتحمون الأقصى

9/18/2024 11:52:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جنين- استشهد فلسطينيان بالضفة الغربية المحتلة أمس، بينما اندلعت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الصهيونية في بلدة قباطية بقضاء جنين، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب بلدة نعلين غربي رام الله فجر أمس.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الفتى حسن يوسف الشاعر (17 عاما)، دون أن تفصح عن سبب إطلاق النار عليه وقتله، أو إمكانية تسليم جثمانه إلى ذويه.
وفي وقت سابق أمس، استشهد الفلسطيني سمير اعمر (55 عاما) برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري القريب من ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم في الضفة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على اعمر أثناء محاولته العبور إلى الداخل الفلسطيني بهدف العمل، دون أن يشكل خطرا على قوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابته برصاصة قاتلة في الصدر.
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية ارتفعت إلى 706 شهداء، منذ اندلاع الحرب الصهيونية على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ348.
في الأثناء، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إلى بلدة قباطية جنوبي جنين عقب اقتحام قوات خاصة للبلدة.
بدورها، قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن "مقاتليها في مجموعات قباطية تمكنوا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولة حصار أحد المنازل".
وأضافت سرايا القدس- في بيان- أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني بمحيط المنزل المحاصر في قباطية، وأمطروا قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة.
وأكدت أن مقاتليها في قباطية استهدفوا آلية عسكرية بعبوة ناسفة معدة مسبقا وحققوا إصابة مباشرة.
وفي القدس المحتلة، اقتحم نحو 90 مستوطنا متطرفا باحات المسجد الأقصى أمس من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المقتحمين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في منطقة مصلى باب الرحمة.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها الأمنية على الفلسطينيين الوافدين إلى الأقصى، واحتجزت هوياتهم لبعض الوقت.
ودعت مجموعات شبابية فلسطينية مقدسية إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى تزامنا مع دعوات من منظمات استيطانية ويهودية متطرفة تسمي نفسها "جمعيات جبل الهيكل" إلى زيادة وتكثيف الاقتحام لباحات المسجد مع اقتراب موسم الأعياد اليهودية الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه مخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية الذي يشهد اقتحاما موسعا منذ ساعات.
ودهمت القوات المخيم واعتقلت 20 فلسطينيا بينما اقتحمت أكثر من 50 منزلا وخلفت دمارا واسعا.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من حاجزي عورتا وبيت فوريك في جنوب المدينة وشرقها.
وتمركزت قوات الاحتلال في منطقة بلاطة البلد ومحيط مخيم بلاطة وعسكر شرقي المدينة، كما اقتحم مستوطنون "قبر يوسف" تحت حماية جيش الاحتلال.
يأتي هذا وسط اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، تخلّلها انفجار عبوات محلية الصنع وإطلاق رصاص حي.
وأفاد بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات وتحقيقات شملت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.
وأوضحت أن عمليات الاعتقال تركزت في مدينتي سلفيت والخليل، بينما تزال الحملة العسكرية مستمرة في مخيم الفوار.
كما رافق عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل السكان.
في الأثناء، اعتدى مستوطنون على أراض فلسطينية في قرية شِعب البَطم بمسافر يطا جنوبي الخليل.
ودهم مستوطنون أراضي زراعية وألحقوا بها أضرارا، في حين اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب شمالي الخليل.
بدوره، حثّ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الكيان الصهيوني على وقف عمليات النقل القسري لمجتمعات الرعاة الفلسطينيين والضمّ المستمر لأجزاء من الضفة الغربية.
كما دان المكتب هجمات المستوطنين المتواصلة ومضايقاتهم للتجمعات البدوية في أراضي المعرجات، أحد آخر التجمعات البدوية المتبقية بين رام الله وأريحا، والتي قالت إنها ارتكبت بتواطؤ واضح من قوات الأمن الصهيونية.
وقالت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، امس إن سلطات الاحتلال نفذت 320 عملية هدم، بينها أكثر من 87 في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وأضافت المحافظة، أن كل عملية هدم تتضمن هدم أكثر من منزل ومنشأة تجارية، ما يترتب عليه تشريد آلاف الفلسطينيين.
وأوضحت أن هناك أكثر من 30 ألف عقار في القدس المحتلة، مهدد بالهدم، الأمر الذي سيؤدي إلى تشريد وإلحاق خسائر اقتصادية بحياة نحو 100 ألف مقدسي.
ولفتت إلى أن الاحتلال يسارع في تنفيذ عمليات الهدم، وأن عددا من المنازل والمنشآت جرى هدمها دون إخطار، أو دون انتظار قرار "قضائي" بشأن الهدم.-(وكالات)

MENAFN18092024000072011014ID1108690648

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث