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للضغط على حماس.. زيارة بلينكن للمنطقة بلا حلول ولا جدوى للمفاوضات

9/18/2024 11:52:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تخلو زيارة وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، الحالية للمنطقة من أي حلول جدية للعقبات التي تواجه مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، باستثناء ممارسة الضغوط على حركة "حماس" مقابل الانحياز للاحتلال.
ولم تقدم الإدارة الأميركية رؤية واضحة لكيفية تذليل العراقيل أمام المفاوضات، أو أي التزام أو تأكيد بانسحاب قوات الاحتلال من محور "فيلادلفيا" (صلاح الدين) في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يرفض رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، تنفيذه، بإصراره على بقاء جيش الاحتلال وعدم مغادرته كلياً.
وعلى خلفية زيارة "بلينكن" إلى القاهرة؛ فقد جددت كل من مصر و"حماس" تأكيد رفض بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا" (صلاح الدين) والمطالبة بانسحابه بالكامل، وهو موقف يمثل المقاومة الفلسطينية الذي يصر على وقف عدوان الاحتلال ضد غزة وانسحابه بالكامل من القطاع، وضمان عودة النازحين الفلسطينيين.
وعلى وقع ذلك الحراك؛ أكد نصف أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم في الكيان المُحتل مطالبته باحتلال شمال قطاع غزة، بما ينسجم مع ما يسمى "خطة الجنرالات" التي طرحتها حكومة الاحتلال مؤخراً وتدفع باتجاه ضمّ شمال غزة للكيان المُحتل، بما يشمل تهجير سكانه الفلسطينيين.
ووجه 27 عضو "كنيست" من الائتلاف، بينهم وزراء، رسالة إلى "نتنياهو"، طلبوا فيها عقد مجلس الحرب "الكابنيت" لبحث مسألة إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه وسبل توزيع المساعدات الإنسانية.
وبدأ الأسبوع الماضي عضو "الكنيست"، المتطرف "أفيخاي بوفارون"، من حزب الليكود، في التوقيع مع أعضاء "الكنيست" على ما يسمى "خطة الجنرالات" تتضمن حصارًا كاملاً على شمال قطاع غزة.
وجاء في الرسالة: على الرغم من الإنجازات، إلا أن الاحتلال لم يصل بعد إلى خط النهاية في أي من الأهداف التي حددها مجلس الحرب، والمتمثلة في تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة "حماس"، وعودة الأسرى، وإنشاء وضع لا يوجد فيه أي تهديد من قطاع غزة للكيان المُحتل، وفق ما ورد في مزاعمهم.
واعتبروا، في رسالتهم، أن قرار مجلس الوزراء الصهيوني الأخير بشأن التواجد الدائم لجنود الاحتلال في محور "فيلادلفيا" يتطلب تكملة إستراتيجية بعمل آخر، وذلك من خلال السيطرة على المساعدات الإنسانية التي توزعها "حماس" اليوم ومنعها من السيطرة الكاملة، بحسب قولهم.
وأشاروا إلى أن الخطة قابلة للتطبيق وفق قواعد القانون الدولي، ولها جدوى عملية لتعزيز تحقيق أهداف حرب الاحتلال ضد قطاع غزة.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، وذلك بارتكاب مجزرتين بحق العائلات الفلسطينية، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيداً، و54 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 41,272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأضافت أن "حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,551 جريحاً فلسطينياً منذ بدء العدوان، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولم تسلم جثث الشهداء الفلسطينيين من جرائم الاحتلال؛ إذ أكد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن الاحتلال يجرف باستمرار المقابر الرسمية والمقابر الجماعية العشوائية، ويشوه جثامين الشهداء، ويسلب عددا منها، الأمر الذي يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ووثق "المرصد"، في تقرير له أمس، مواقع وتواريخ إنشاء نحو 30 مقبرة جماعية عشوائية تضم أكثر من 3 آلاف شهيد في محافظات غزة الشمالية والوسطى والجنوبية.
وأشار إلى أن "هناك أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دُفن فيها ثلاثة أفراد فأكثر، استحدثت في قطاع غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث اضطرت العائلات لإنشائها بسبب صعوبة الوصول للمقابر الرئيسة نتيجة القصف المستمر واستهداف الأفراد، بالإضافة إلى تقسيم القطاع وفرض الحصار وتدمير البنية التحتية، وشح الوقود ووسائل النقل.
وأوضح بأن معظم المقابر العشوائية تبقى غير موثقة، حيث يوجد العديد منها داخل المنازل والأماكن الخاصة، ويجري نقل بعضها إلى مواقع مختلفة بين الحين والآخر، كما أن بعضها، طبقاً لتوثيقه، تضم جثامين لأفراد ما يزالون مجهولي الهوية، رغم دفنهم منذ أشهر خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على غزة.
وتحرم الهجمات العسكرية المستمرة، إلى جانب الاستهداف المباشر عن طريق القصف أو القنص العائلات الفلسطينية من الوصول إلى المقابر الرئيسة لدفن أبنائها بشكلٍ لائق، كما تجعل عملية حصر وتسجيل وتحديد هويات الضحايا شبه مستحيلة.
وكانت فرق "الأورومتوسطي"، قد وثقت منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، اعتداء جيش الاحتلال على عشرات المقابر، من خلال تعمد قصفها ونبش وتخريب القبور فيها، وسرقة عشرات الشهداء.
وشدد "الأورومتوسطي" على أن ما يقوم به الاحتلال يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يكفل احترام كرامة الموتى ومعاملة الشهداء بطريقة لائقة.
ودعا المرصد، المجتمع الدولي للتحرك لإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام الجثامين وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم وتأمين الدفن اللائق لهم.
من جانبه، دان المجلس الوطني الفلسطيني، قصف الاحتلال مدرسة "ابن الهيثم" في حي الشجاعية، شرق غزة، والتي تؤوي نازحين أجبروا على ترك منازلهم بعد تدميرها.
وأشار المجلس الوطني، في تصريح له أمس، إلى أن تعامل دول العالم مع الاحتلال وكأنه فوق القانون، هو السبب الرئيس وراء استمرار انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة سياساته الإجرامية والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتطهير العرقي.

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