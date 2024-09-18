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عومير بارتوف: عن التحولات المقلقة في المجتمع الإسرائيلي (3-3)

9/18/2024 11:52:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏ عومير بارتوف* - (الغارديان) 13/8/2024
بعد يومين من هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت: "نحن نقاتل حيوانات بشرية، ويجب أن نتصرف وفقًا لذلك"، مضيفًا في وقت لاحق أن إسرائيل "تدمّر حياً تلو الآخر في غزة". وأكد رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت: "نحن نقاتل النازيين". وحث رئيس الوزراء ‏‏بنيامين نتنياهو‏‏ الإسرائيليين: "تذكروا ما فعله عماليق بكم"، في إشارة إلى الدعوة التوراتية إلى إبادة "رجال ونساء وأطفال ورضع عماليق". وفي مقابلة إذاعية، قال عن حماس: "أنا لا أسميهم حيوانات بشرية لأن ذلك سيكون مهينًا للحيوانات". وكتب نائب رئيس الكنيست نسيم فاتوري على منصة (إكس) أن هدف إسرائيل يجب أن يكون "محو قطاع غزة من على وجه الأرض". وقال في التلفزيون الإسرائيلي: "لا يوجد أشخاص غير متورطين... يجب أن نذهب إلى هناك ونقتل، نقتل، نقتل. يجب أن نقتلهم قبل أن يقتلونا". وشدد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في كلمة: "يجب استكمال العمل... الدمار الشامل. 'تمحو ذكر عماليق من تحت السماء'". وتحدث آفي ديختر، وزير الزراعة والرئيس السابق لجهاز المخابرات، الشاباك، عن "إحداث نكبة غزة". ومنح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ شهادة تكريم لجندي إسرائيلي محارب قديم يبلغ من العمر 95 عامًا، حث الجنود في خطابه التحفيزي أمام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين يستعدون لغزو غزة على "محو ذكراهم وأسرهم وأمهاتهم وأطفالهم"، لـ"تقديمه مثالاً رائعاً لأجيال من الجنود". لا عجب إذن أن هناك عددًا لا يحصى من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشرها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، والتي تدعو إلى "قتل العرب" و"حرق أمهاتهم" و"تسوية غزة بالأرض". ولم يكن هناك أي إجراء تأديبي معروف قام به قادتهم.‏
‏هذا هو منطق العنف الذي لا نهاية له؛ منطق يسمح للمرء بتدمير شعوب بأكملها والشعور بأن لديه تبريرا مطلقا للقيام بذلك. إنه منطق حالة الضحية -يجب أن نقتلهم قبل أن يقتلونا، كما فعلوا من قبل- ولا شيء يمكِّن العنف أكثر من الشعور بالأحقية الناجم عن تقمص وضع ضحية. "‏‏انظروا إلى ما حدث لنا في العام 1918"‏‏، كما قال الجنود الألمان في العام 1942، مذكرين بأسطورة "الطعن في الظهر" الدعائية التي عزت هزيمة ألمانيا الكارثية في الحرب العالمية الأولى إلى الخيانة اليهودية والشيوعية. "‏‏انظروا إلى ما حدث لنا في الهولوكوست، عندما وثقنا في أن الآخرين سيأتون لإنقاذنا"، ‏‏يقول جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في العام 2024، وبالتالي يمنحون أنفسهم ترخيصًا للتدمير العشوائي بناء على تشبيه خاطئ بين "حماس" والنازيين.‏
‏كان الشبان والشابات الذين تحدثت معهم في ذلك اليوم ممتلئين بالغضب، ليس ضدي كثيرًا -هدأوا قليلاً عندما ذكرتُ لهم خدمتي العسكرية- ولكن لأنهم، على ما أعتقد، شعروا بالخيانة من كل الذين حولهم. خيانة من وسائل الإعلام، التي اعتبروها انتقادية للغاية؛ من كبار القادة الذين اعتقدوا أنهم متساهلون جداً تجاه الفلسطينيين؛ من السياسيين الذين فشلوا في منع الفشل الذريع في 7 تشرين الأول (أكتوبر)؛ من عجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق "النصر الكامل"؛ من المثقفين واليساريين الذين ينتقدونهم بشكل غير عادل؛ من حكومة الولايات المتحدة لعدم تسليم ذخائر كافية بالسرعة الكافية؛ ومن كل هؤلاء السياسيين الأوروبيين المنافقين والطلاب المعادين للسامية الذين يحتجون على أفعالهم في غزة. بدوا خائفين وغير آمنين ومرتبكين، ومن المحتمل أن يكون بعضهم يعاني أيضًا من اضطراب ما بعد الصدمة.‏
‏أخبرتهم القصة عن كيف استولى النازيون ديمقراطياً على اتحاد الطلاب الألمان في العام 1930. وقد شعر الطلاب في ذلك الوقت بالخيانة بسبب خسارة الحرب العالمية الأولى، وفقدان الفرص بسبب الأزمة الاقتصادية، وفقدان الأرض والهيبة في أعقاب معاهدة السلام المذلة في فرساي. وقد أرادوا جعل ألمانيا عظيمة مرة أخرى، وبدا أن هتلر قادر على الوفاء بهذا الوعد. تم إبعاد أعداء ألمانيا الداخليين، وازدهر اقتصادها، وأصبحت الدول الأخرى تخشاها مرة أخرى، ثم ذهبت إلى الحرب، وغزت أوروبا وقتلت الملايين من الناس. وأخيرًا، تم تدمير البلد تمامًا. ثم تساءلت بصوت عال عما إذا كان الطلاب الألمان القلائل الذين نجوا من تلك السنوات الخمس عشرة قد ندموا على قرارهم في العام 1930 بدعم النازية. لكنني لا أعتقد أن الشباب والشابات في جامعة بن غوريون في بئر السبع فهموا المضامين المختبئة في ما قلته لهم.‏
‏كان الطلاب مخيفين وخائفين في الوقت نفسه، وقد جعلهم خوفهم أكثر عدوانية. وبدا أن هذا المستوى من التهديد، فضلاً عن درجة من التداخل في الرأي، قد ولد الخوف والإذعان لدى رؤسائهم وأساتذتهم وإدارييهم، الذين أظهروا ترددًا كبيرًا في ضبطهم بأي شكل من الأشكال. وفي الوقت نفسه، كان مجموعة من النقاد الإعلاميين والسياسيين يهتفون لملائكة الدمار هؤلاء، ويصفونهم بالأبطال قبل لحظة من وضعهم في باطن الأرض ويديرون ظهورهم لعائلاتهم المنكوبة بالحزن. الجنود الذين سقطوا ماتوا لسبب وجيه، كما قيل للعائلات. ولكن لا أحد يأخذ الوقت الكافي للتعبير عن ماهية هذه القضية في الواقع بخلاف مجرد البقاء على قيد الحياة من خلال ممارسة المزيد من العنف.‏
‏وهكذا، شعرت أيضًا بالأسف لهؤلاء الطلاب، الذين لم يكونوا مدركين كثيرًا لكيف يتم التلاعب بهم واستغلالهم. لكنني غادرت ذلك الاجتماع مليئًا بالخوف والنذير.‏
***
بينما كنتُ عائدًا إلى الولايات المتحدة في نهاية حزيران (يونيو)، تأملتُ في تجربتي خلال هذين الأسبوعين الفوضويين والمقلقين. كنت مدركًا لارتباطي العميق بالبلد الذي غادرته. ولا يتعلق الأمر فقط بعلاقتي مع عائلتي وأصدقائي الإسرائيليين، ولكن أيضًا بفحوى الثقافة والمجتمع الإسرائيليين، اللذين يتميزان بافتقارهما إلى المسافة أو الاحترام. ويمكن أن يكون هذا دافئًا وكاشفًا. يمكن للمرء، على الفور تقريبًا، أن يجد نفسه منخرطًا في محادثات مكثفة -وحتى حميمة- مع الآخرين في الشارع، في مقهى، في حانة.‏
‏ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا الجانب نفسه من الحياة الإسرائيلية محبطًا إلى ما لا نهاية، بما أن هناك القليل جداً من الاحترام للمجاملات الاجتماعية. هناك تقريبًا عبادة للإخلاص، والتزام بالتعبير عن رأيك بغض النظر عمن تتحدث إليه أو مقدار الإساءة التي قد تسببها. هذا التوقع المشترك يخلق أمرين: إحساسًا بالتضامن، وبوجود خطوط لا يمكن تجاوزها. عندما تكون معنا، نحن جميعًا عائلة. وإذا انقلبت ضدنا أو كنت على الجانب الآخر من القسمة الوطنية، فأنت مستبعد ويمكنك أن تتوقع منا أن نلاحقك.‏
‏ربما كان هذا أيضًا هو السبب في أنني هذه المرة، ولأول مرة، كنت متخوفًا من الذهاب إلى إسرائيل، ولماذا كان جزء مني سعيدًا بالمغادرة. لقد تغير البلد بطرق مرئية وخفية، بطرق ربما تكون قد رفعت حاجزًا بيني، كمراقب من الخارج، وبين أولئك الذين ظلوا جزءاً عضوياً منه.‏
‏لكنّ جزءًا آخر من مخاوفي كان يتعلق بحقيقة أن وجهة نظري إزاء ما كان يحدث في غزة قد تغيرت. في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، كتبت في صحيفة نيويورك تايمز: "بصفتي مؤرخًا للإبادة الجماعية، أعتقد أنه لا يوجد دليل على أن إبادة جماعية تحدث الآن في غزة، على الرغم من أنه من المحتمل جداً أن تحدث جرائم حرب، وحتى جرائم ضد الإنسانية. (...) نحن نعلم من التاريخ أن من المهم للغاية التحذير من احتمال حدوث إبادة جماعية قبل حدوثها، بدلاً من إدانتها في وقت متأخر بعد حدوثها. أعتقد أننا ما نزال نملك هذا الوقت".‏
لكنني ‏لم أعد أعتقد ذلك. بحلول الوقت الذي سافرت فيه إلى إسرائيل، كنت مقتنعًا بأنه على الأقل منذ الهجوم الذي شنه جيش الدفاع الإسرائيلي على رفح في 6 أيار (مايو) 2024، لم يعد من الممكن إنكار أن إسرائيل متورطة في جرائم حرب منهجية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية. لم يقتصر الأمر على أن هذا الهجوم ضد آخر تجمع لسكان غزة -معظمهم نزحوا وشُردوا مسبقًا مرات عدة على يد جيش الدفاع الإسرائيلي، الذي دفعهم الآن مرة أخرى إلى ما تسمى بالمنطقة الآمنة- أظهر تجاهلاً تاماً لأي معايير إنسانية. لقد أشار بوضوح أيضًا إلى أن الهدف النهائي لهذا المشروع برمته منذ البداية هو جعل قطاع غزة بأكمله غير صالح للسكن، وإضعاف سكانه إلى درجة أنهم إما سيُفقدون أو يبحثون عن جميع الخيارات الممكنة للفرار من المنطقة. وبعبارة أخرى، فإن الخطاب الذي أطلقه القادة الإسرائيليون منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) يترجَم الآن إلى واقع ملموس -بالتحديد كما تقول اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية للعام 1948، أن إسرائيل تتصرف "بنية التدمير، كلياً أو جزئياً" للسكان الفلسطينيين في غزة، "على هذا النحو، عن طريق القتل، أو التسبب في أضرار جسيمة، أو إحداث ظروف معيشية تهدف إلى تدمير المجموعة".‏
‏كانت هذه قضايا لم أستطع مناقشتها إلا مع حفنة صغيرة جداً من الناشطين والباحثين والخبراء في القانون الدولي، وليس من المستغرب أن أكون قد ناقشتها مع مواطنين فلسطينيين في إسرائيل. أما خارج هذه الدائرة المحدودة، فإن مثل هذه التصريحات بشأن عدم شرعية الأعمال الإسرائيلية في غزة هي لعنة في إسرائيل. حتى الغالبية العظمى من المتظاهرين ضد الحكومة، أولئك الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لن يقبلوها.‏
‏منذ عودتي من زيارتي، كنت أحاول وضع ما اختبرته هناك في سياق أكبر. الواقع على الأرض مدمِّر للغاية، والمستقبل يبدو بالغ القتامة، حتى أنني سمحت لنفسي بالانغماس في بعض التاريخ المضاد للواقع والاستمتاع ببعض التكهنات الآملة حول مستقبل مختلف. أسأل نفسي، ما الذي كان سيحدث لو أوفت دولة إسرائيل المنشأة حديثا بالتزامها بسن دستور يستند إلى إعلان استقلالها؟ نفس ذلك الإعلان الذي نص على أن إسرائيل "ستقوم على الحرية والعدالة والسلام كما تصورها أنبياء إسرائيل؛ وسوف تكفل المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس؛ وتضمن حرية الدين والضمير واللغة والتعليم والثقافة؛ وتحمي الأماكن المقدسة لجميع الأديان؛ وتكون وفية لمبادئ ‏‏ميثاق الأمم المتحدة‏‏".‏
‏ما التأثير الذي كان يمكن أن يُحدثه مثل هذا الدستور على طبيعة الدولة؟ كيف كان سيخفف من تحول الصهيونية من أيديولوجية تسعى إلى تحرير اليهود من انحطاط المنفى والتمييز ووضعهم على قدم المساواة مع دول العالم الأخرى، إلى أيديولوجية دولة تقوم على القومية/ العرقية، وقمع واضطهاد الآخرين، والتوسع والفصل العنصري؟ خلال السنوات القليلة المفعمة بالأمل التي شهدتها عملية أوسلو للسلام، بدأ الناس في إسرائيل يتحدثون عن تحويلها إلى "دولة لجميع مواطنيها"، اليهود والفلسطينيين على حد سواء. ووضع اغتيال رئيس الوزراء رابين في العام 1995 حداً لهذا الحلم. هل سيكون من الممكن لإسرائيل أن تتخلى عن الجوانب العنيفة والإقصائية والمتشددة والعنصرية المتزايدة لرؤيتها كما يعتنقها الآن العديد من مواطنيها اليهود؟ هل ستتمكن يومًا من إعادة تصور نفسها كما تصورها مؤسسوها ببلاغة -كدولة قائمة على الحرية والعدالة والسلام؟‏
‏من الصعب الانغماس في مثل هذه الأوهام في الوقت الحالي. ولكن، ربما على وجه التحديد بسبب الحضيض الذي يجد الإسرائيليون أنفسهم فيه الآن، والفلسطينيون أكثر بكثير، ومسار الدمار الإقليمي الذي حدده لهم قادتهم، أدعو الله أن ترتفع الأصوات البديلة أخيرًا. لأنه، على حد تعبير الشاعر إلدان، "هناك وقت يزأر فيه الظلام، ولكن هناك فجر وإشراق".‏

‏*عومير بارتوف Omer Bartov:‏‏ (من مواليد إسرائيل في العام 1954) مؤرخ إسرائيلي أميركي. أستاذ ‏‏صموئيل بيسار‏‏ لدراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في ‏‏جامعة براون‏‏، حيث يدرّس منذ العام 2000. ‏وهو مؤرخ ‏‏للهولوكوست‏‏ ويعد من السلطات الرائدة في العالم في ‏‏مجال الإبادة الجماعية‏‏. ‏‏تصفه مجلة "ذا فوروارد" بأنه "أحد أبرز علماء الحياة اليهودية في ‏‏غاليسيا‏‏". خدم في الجيش الإسرائيلي خلال حرب البلاد في العام 1973، ضد العديد من جيرانها. خلال حياته المهنية التي استمرت أربعة عقود، كتب العديد من الكتب والمقالات التي تدرس نظام هتلر، مع التركيز بشكل خاص على كيفية عمل الأيديولوجية النازية في مؤسسات مثل الجيش الألماني.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: As a former IDF soldier and historian of genocide, I was deeply disturbed by my recent visit to Israel

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