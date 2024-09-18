المقاومة الإسلامية بالعراق تؤكد استمرار العمليات ضد الاحتلال بوتيرة متصاعدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة
الإسلامية في العراق، في بيان صادر الليلة، استهداف هدف في حيفا بواسطة الطيران
المسيّر، وذلك "نُصرةً لأهلنا في غزّة،
وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من
أطفال ونساء وشيوخ".
وتاليا نص البيان بالكامل:
"بسم الله الرحمن الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ
ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً
لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين
الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق
اليوم الاربعاء الموافق 18 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة ، بواسطة
الطيران المسيّر.
وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في
دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)
المقاومة الإسلامية في العراق
الاربعاء ١٤ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ".
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