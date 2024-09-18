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المقاومة الإسلامية بالعراق تؤكد استمرار العمليات ضد الاحتلال بوتيرة متصاعدة

9/18/2024 11:52:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر الليلة، استهداف هدف في حيفا بواسطة الطيران المسيّر، وذلك "نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وتاليا نص البيان بالكامل:

"بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاربعاء الموافق 18 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر.

وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الاربعاء ١٤ - ربيع الاول - ١٤٤٦ هـ".

MENAFN18092024000072011014ID1108690644

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