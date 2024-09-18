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حماس تتحدث عن انتصار مهم للشعب الفلسطيني

9/18/2024 11:52:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في أراضينا المحتلة".
وقالت إن "قرار الجمعية العامة انتصار مهم لشعبنا وتأكيد على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي".

وأضافت حماس: "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبير عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة".

وتابعت: "قرار الجمعية العامة يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله".

وأردفت حماس: "نقدر الدول التي صوتت لصالح القرار وندعوها لمزيد من الإجراءات التي تعزل الكيان الفاشي وتضغط لوقف جرائمه".

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