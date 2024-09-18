5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من
المواطنين الفلسطينيين الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي
منزلا في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية في
القطاع، باستشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر
استهداف الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء
في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي،
إلى 41,272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95,551، في
حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)
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