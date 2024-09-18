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5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلا في غزة

9/18/2024 11:52:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95,551، في حين ما تزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. (وفا)

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