قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
التاريخ
9/18/2024 11:52:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة قلقيلية.
ونقلا عن وكالة
"وفا"، أشارت مصادر محلية، إلى أن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت
المدينة من مدخلها الشرقي، حيث داهم جنود الاحتلال عددا من الأحياء فيها، كما
داهموا بناية سكنية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.
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