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قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية

9/18/2024 11:52:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مدينة قلقيلية.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أشارت مصادر محلية، إلى أن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، حيث داهم جنود الاحتلال عددا من الأحياء فيها، كما داهموا بناية سكنية دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

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