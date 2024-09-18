الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حقق مسؤولو بنك
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد
التضخم، الأربعاء، من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ آذار/ مارس 2020، وذلك قبل أسابيع معدودة من إجراء
الانتخابات الرئاسية.
وشكلّت خطوة اللجنة
الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها جيروم باول، بداية نهاية حقبة، بعد أكثر من
عامين رفع خلالهما محافظو البنوك المركزية تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في
عقدين من الزمن، ثم أبقوها عند هذا المستوى، في محاولة لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على
الزيادات السريعة في الأسعار.
وكان صانعو السياسات
أبقوا على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة منذ تموز/ يوليو 2023، بعد أن رفعوها بحدة بدءاً من
أوائل عام 2022.
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