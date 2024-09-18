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الفيدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

9/18/2024 11:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم، الأربعاء، من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ آذار/ مارس 2020، وذلك قبل أسابيع معدودة من إجراء الانتخابات الرئاسية.
وشكلّت خطوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها جيروم باول، بداية نهاية حقبة، بعد أكثر من عامين رفع خلالهما محافظو البنوك المركزية تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، ثم أبقوها عند هذا المستوى، في محاولة لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على الزيادات السريعة في الأسعار.

وكان صانعو السياسات أبقوا على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة منذ تموز/ يوليو 2023، بعد أن رفعوها بحدة بدءاً من أوائل عام 2022.

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