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واشنطن ترد على أنباء تشير إلى تنسيق إسرائيلي أميركي بشأن تفجيرات لبنان

9/18/2024 11:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفى البيت الأبيض ضلوع الولايات المتحدة بالمشاركة في تفجير أجهزة الاتصال التي شهدتها لبنان الثلاثاء والأربعاء، في حين كشفت "هيئة البث الإسرائيلية الرسمية" عما قالت إنه تنسيق بين "إسرائيل" والولايات المتحدة بشأن هذه التفجيرات.
وأوضح منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن بلاده غير ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان.

وأكد أن واشنطن ما تزال منخرطة في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع تصاعد الصراع بين "إسرائيل" وحزب الله.

وفي وقت سابق، نفى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن- خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي بالقاهرة- علْم الولايات المتحدة بهذه التفجيرات، مؤكدا أن بلاده لم تكن متورطة فيها.

وفي سياق متصل، قال مصدر إيراني مسؤول لقناة "الجزيرة"، إن واشنطن أرسلت عبر طرف ثالث رسالة لطهران بأنها غير منخرطة في تفجير أجهزة النداء الآلي بلبنان.

وأضاف المصدر الإيراني أن الولايات المتحدة دعت بلاده لضبط النفس بعد تفجير أجهزة النداء الآلي بلبنان، مشيرا إلى أن رسالة واشنطن تضمنت تعبيرا عن أسفها لإصابة السفير الإيراني في حادثة تفجير أجهزة النداء الآلي.

وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة من جانبه- في رسالة لمجلس الأمن الدولي-، إن بلاده ستتابع على النحو الواجب الهجوم على سفيرها بلبنان والذي أدى إلى إصابته، وتحتفظ بحقها بموجب القانون الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة التي تراها ضرورية للرد على مثل هذه الجريمة والانتهاك الشنيع، حسب تعبير المندوب الإيراني.

ورغم النفي الأميركي الرسمي، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن "إسرائيل" أبلغت واشنطن قبل هجمات الثلاثاء بأنها ستشن عملية في لبنان دون تفاصيل. لكن الشبكة أشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين ظلوا بلا اطلاع على خطط "إسرائيل" حتى ظهرت أخبار الانفجارات.


تنسيق مسبق
وكشفت "هيئة البث الإسرائيلية الرسمية" مساء الأربعاء، عما قالت إنه تنسيق بين "إسرائيل" والولايات المتحدة بشأن تفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها عناصر حزب الله ومسعفون في لبنان.

وخلال الثلاثاء والأربعاء، استشهد 32 شخصا وأصيب أكثر من 3250 آخرين جراء انفجار آلاف الأجهزة اللاسلكية من نوع بيجر وأيكوم في مناطق عدة بلبنان.

وعن الحادثة، لفتت قناة "كان" العبرية- التابعة لـ"هيئة البث الإسرائيلية الرسمية"- إلى وجود تنسيق بين "إسرائيل" والإدارة الأميركية بشأن عمليات التفجير النادرة التي هزت لبنان.

وقالت القناة العبرية إنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تحدث وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن.

وأوضحت أن المكالمة الأولى بين غالانت وأوستن جرت الثلاثاء، قبل دقائق من موجة التفجير الأولى لأجهزة بيجر في لبنان، فيما أجريت المكالمة الثانية قبل موجة التفجير الثانية.

وفي سياق متصل، قال مصدر إسرائيلي مطلع على موجتي التفجير في لبنان لقناة "كان" تعليقا على تفجيرات الأربعاء، "هذه خطوة مكملة للموجة الأولى لخلق شعور لدى حزب الله بأنه مطارد ومُلاحق".

وأشار المصدر إلى أنه في "إسرائيل" يأخذون في الاعتبار أن الوضع يمكن أن يتطور إلى حملة كبيرة في الشمال.

وأضاف: "نحن في طريقنا إلى حرب إقليمية على نطاق لم نشاهده خلال الشهور الـ11 الأخيرة".

وبحسب قناة "كان"، فإن "إسرائيل" ولبنان قريبتان الآن أكثر من أي وقت مضى إلى "حرب لبنان" الثالثة.

وكانت الحكومة اللبنانية وحزب الله اتهما الاحتلال بتنفيذ التفجيرات، وتوعد الحزب اللبناني الاحتلال بحساب ‏عسير.

والبيجر جهاز لاسلكي بسيط لتلقي الإشعارات والرسائل النصية، وهو غير مخصص للاتصال الصوتي المباشر. أما أيكوم فهو جهاز لاسلكي ثنائي الاتجاه يُستخدم للاتصال الصوتي الفوري عبر موجات الراديو ويستخدم في مجالات متعددة مثل الاتصالات العسكرية والطوارئ والإغاثة والخدمات البحرية والجوية، ويمكن لمستخدميه التحدث مباشرةً عبر هذه الأجهزة لمسافات طويلة.

ويستخدم الجهازان بصورة خاصة من عناصر حزب الله والعاملين في المجال الصحي جنوب لبنان، لا سيما في الظروف التي لا يمكن الاعتماد فيها على الهواتف المحمولة أو شبكة الاتصالات التقليدية.

وبينما يلتزم الاحتلال الصمت، تفيد وسائل إعلام أميركية- بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن"- بأن "إسرائيل" استبدلت البطاريات الموجودة داخل أجهزة البيجر بأخرى قابلة للتفجير قبل وصولها إلى لبنان، ثم فجرتها عن بعد.

بينما قابل الاحتلال ذلك بصمت رسمي، وتنصل مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو- في بيان- من منشور لمستشاره توباز لوك على منصة "إكس" ألمح فيه إلى المسؤولية الإسرائيلية عن الهجوم، قبل أن يحذفه.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان- منها حزب الله- مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما خلف أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة. (الجزيرة نت)

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