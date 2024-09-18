إيران: نحتفظ بحق الرد على استهداف سفيرنا بلبنان

إيران: نحتفظ بحق الرد على استهداف سفيرنا بلبنان
التاريخ
9/18/2024 11:52:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة إن
بلاده ستتابع الهجوم على سفيرها بلبنان وتحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات للرد.
وكان السفير أصيب جراء انفجار جهاز اتصال ضمن
الموجة الأولى من الاستهداف الإسرائيلي لشبكة الاتصال التابعة لحزب الله.
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