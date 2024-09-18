Thursday, 19 September 2024 09:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بو حبيب: لا يمكننا التحدث مع حزب الله كالسابق

9/18/2024 11:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عن خشية بلاده من أن تكون الهجمات المتتالية المميتة في لبنان مقدمة للحرب.
وقال: "نحن بصدد لحظة مخيفة ونخشى الدخول في حرب؛ لأننا لا نريدها".

وأضاف بو حبيب: "لا يمكننا التحدث مع حزب الله كالسابق؛ لأنه تلقى ضربة قوية، ما يجعل رده ضروريا".

وكانت الحكومة اللبنانية وحزب الله اتهما الاحتلال بتنفيذ تفجيرات أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما توعد الحزب اللبناني الاحتلال بحساب ‏عسير.

MENAFN18092024000072011014ID1108690636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث