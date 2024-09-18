(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عن
خشية بلاده من أن تكون الهجمات المتتالية المميتة في لبنان مقدمة للحرب.
وقال: "نحن بصدد لحظة مخيفة ونخشى الدخول
في حرب؛ لأننا لا نريدها".
وأضاف بو حبيب: "لا يمكننا التحدث مع حزب
الله كالسابق؛ لأنه تلقى ضربة قوية، ما يجعل رده ضروريا".
وكانت الحكومة اللبنانية وحزب الله اتهما
الاحتلال بتنفيذ تفجيرات
أجهزة البيجر والأجهزة اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء،
فيما توعد الحزب اللبناني الاحتلال بحساب عسير.
MENAFN18092024000072011014ID1108690636
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.