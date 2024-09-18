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إنها الحرب بشكلها الجديد

9/18/2024 11:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) على مستوى الإقليم، نحن فعليا في الحرب. لسنا على أبوابها ولا بانتظارها، بل في الحرب ضمن أدواتها الجديدة وتعقيداتها التكنولوجية التي داهمتنا فلم نستوعبها بعد.
ما حدث في لبنان قبل يومين، هو في سياق تلك الحرب، المسيرات التي تنطلق من جنوب لبنان إلى الجليل الأعلى هي في سياق الحرب، التصفيات العابرة للحدود هي مشهد خلفي للحرب، وما لا نعرفه من هجمات هنا أو هناك ولم يعلن عنه بعد هو في سياق الحرب أيضا، والسؤال هنا إلى أي مدى يمكن أن تتسع نطاقات تلك الحرب ومتى يمكن أن تتوقف؟
الضربة الأخيرة في لبنان والتي استهدفت حزب الله وإيران كانت مرعبة في مضمونها وفكرتها، وهي لم تكن – حسب الوارد حتى الآن- ضربة سيبرانية أو هجوما رقميا يستخدم تكنولوجيا حديثة، بل كان عملية استخباراتية غاية في التعقيد تم فيها قرصنة أجهزة لا سلكية، يستخدمها حزب الله في التواصل بديلا "آمنا كما اعتقدوا" عن أجهزة ذكية تكنولوجيا.
الأجهزة الغبية – إن جاز التعبير- تم تلغيمها قبل توجهها إلى لبنان ومستودعات حزب الله، وبطريقة ذكية تحتاج جهدا استخباريا لا يمكن بالمنطق أن يكتمل بدون تواطؤ أطراف عدة في تقديم المعلومات لإسرائيل. وهو ما يطرح الأسئلة العديدة عن حجم الاختراق الأمني في صفوف محور الممانعة وحلفائه، خصوصا أن قضية توريد أجهزة كتلك تخضع لحلقات ضيقة من العارفين بشأنها.
العملية المعقدة والمفاجئة أيضا كشفت من يحملون تلك الأجهزة من خلال إصاباتهم من خارج إطار حزب الله، وهو ما أثار السؤال عن سبب حمل السفير الإيراني لجهاز انفجر في يده وأصابه بإصابات شديدة.
حجم الإصابات – حسب الوارد من الأخبار- كبير، ونوعية الإصابات التي تتحدث عن مئات فقدوا أعينهم يعني تعطيلا لقدرات بشرية هائلة في صفوف حزب الله، فماذا تبقى لنقول أن هذه ليست حربا بالفعل؟
والضربة لن تمر بلا رد، ولن نتوقع ردا نوعيا بكامل القدرة التكنولوجية الرقمية من حزب الله، فإسرائيل أعادت قواعد الحروب إلى أجواء ما بعد عملية ميونخ لكن على نطاق أكثر اتساعا، وحزب الله أعلن عن رد غير مسبوق وخطير ويوحي بتغيير قواعد الاشتباك لدى الحزب إلى ما هو أعمق بكثير لإحداث الوجع أو الرد على الوجع الفظيع الذي سببته هجمات إسرائيل.
الإقليم يخوض حربه الجديدة بقواعد جديدة، والقواعد الجديدة لا تحكمها قوانين الحروب التي جهدت الإنسانية عبر محافلها الأممية بضبطها قدر الإمكان عبر مواثيق واتفاقيات لا معنى لها في حروب العصر الجديد.
وهذا يتطلب فعليا، وقفة دولية مسنودة بتوافق إقليمي حازم لوقف كل تلك الحروب فورا.

MENAFN18092024000072011014ID1108690635

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