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هذه هي أسباب رفع الضريبة

9/18/2024 11:52:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أصوات متعددة تطالب الحكومة الجديدة بمراجعة قرارات الحكومة المستقيلة الخاصة برفع الضريبة الخاصة على السجائر والسيارات الكهربائية، باعتبار هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن والمستهلك.
في الحقيقة، هناك تقصير إعلامي حكومي رسمي في الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء رفع الضريبة الخاصة على السجائر والمركبات الكهربائية، والتي ترتبط بالعبء المالي البحت، أي حاجة الخزينة العامة لتعويضات مالية سريعة نتيجة لتراجع إيرادات الدولة المستمر منذ الربع الأخير من العام الماضي، والذي استمر بشكل متواصل حتى اليوم.
هبوط إيرادات الخزينة من التحصيلات الضريبية المقدرة في قانون موازنة 2024 تجاوز 600 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام، وقد يصل الإجمالي إلى أكثر من 700 مليون دينار مع بداية الشهر الحالي، وهذا يعني ببساطة أن عجز الموازنة المجمع المقدر في قانون الموازنة، البالغ 2.78 مليار دينار (موازنة مركزية ومؤسسات مستقلة)، سيرتفع إلى أكثر من 3.5 مليار دينار على أقل تقدير، مما ينسف كل المؤشرات المالية، ليس فقط في قانون الموازنة، بل أيضًا في اتفاق التصحيح مع صندوق النقد الدولي للفترة من 2024 إلى 2028.
من الطبيعي أن يتساءل المواطن عن الأسباب التي أدت إلى هبوط إيرادات الدولة بهذه السرعة، وما إذا كانت هناك خيارات وبدائل أمام الحكومة لتجنب رفع الضريبة الخاصة على السيارات والسجائر.
أسباب انخفاض الإيرادات المحلية من الضريبة الخاصة ترتبط بسببين رئيسيين؛ الأول هو أسباب خارجية بحتة، تتعلق بتدهور الأوضاع الأمنية في الإقليم نتيجة حرب الإبادة في غزة، وما نتج عنها من تعطل حركة الشحن وتأخر الإمدادات والتزود في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، مما أدى إلى تراجع كبير في حركة الاستيراد، وبالتالي تراجع الضريبة الخاصة على المستوردات.
أما السبب الثاني، فهو مرتبط بتغير الأنماط الاستهلاكية للمواطن والمستهلك في بعض السلع الإستراتيجية التي تمتلك وزنًا ضريبيًا مهمًا، مثل السيارات والسجائر.
فيما يخص السيارات، حدث تحول كبير وسريع أكثر من المتوقع من سيارات الوقود إلى السيارات الكهربائية، بعد دخول أكثر من 200 ألف سيارة كهربائية منذ العام الماضي، وهذا التحول أسهم فعليًا في تراجع إيرادات الخزينة من ضريبة المحروقات بأكثر من 250 مليون دينار.
وبالنسبة للسجائر، فإن التحول من السجائر التقليدية إلى منتجات التدخين الحديثة، مثل التسخين، قد ساهم أيضًا في تراجع كبير في إيرادات الخزينة من ضريبة التبغ.
ويبقى السؤال الأخير حول البدائل المتاحة أمام الحكومة عوضا عن رفع الضريبة الخاصة؟
الحكومة لا تمتلك أي مرونة أو بدائل لتعويض الإيرادات المفقودة من المحروقات والتبغ، ولا توجد ضرائب أخرى على أي سلع أو قطاعات يمكن أن تعوض تلك الإيرادات.
في حال تفاقم العجز المالي وعدم اتخاذ أي إجراء لوقف النزيف المالي، فإن الخيار الوحيد أمام الحكومة سيكون ما سيطلبه صندوق النقد الدولي في أثناء مراجعته للاتفاق مع الأردن، وهو إعادة النظر في مخصصات الدعم للخبز والكهرباء والمياه والتعليم والصحة لتعويض العجز، فهل رفع الضريبة على المركبات الكهربائية والسجائر أكثر ضررًا على المستهلك والاقتصاد، أم اللجوء إلى قرارات صعبة مثل رفع الدعم، بما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية وأمنية خطيرة لا سمح الله؟
لا يوجد أفضل من المصارحة والمكاشفة مع الرأي العام لشرح أبعاد أي قرار اقتصادي، لكن للأسف، التقصير في الإعلام الرسمي هو سمة سائدة في كل الحكومات بلا استثناء.

MENAFN18092024000072011014ID1108690634

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