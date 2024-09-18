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الكرة في ملعب حسان وفريقه

9/18/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

نحن لا نملك ترف الوقت لممارسة تجارب أقدم عليها آخرون، فالجميع يعلم علم اليقين بأن المرحلة المُقبلة صعبة على الصعد كافة، أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
وإن كانت الأوضاع الخارجية، وما يتبعها من سياسات وإجراءات، وردود فعل، تخضع لعدة اعتبارات، ومحكومة بالمُعيقات على أرض الواقع المُحيط بنا، إلا أننا داخليًا أفضل، إذ نمتلك مساحات، نستطيع البناء عليها، في حال تم استمثارها وإدارتها بالشكل الصحيح.
كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك، يوم الأحد الماضي، إلى رئيس الوزراء المُكلف، الدكتور جعفر حسان، والذي صدرت الإرادة الملكية السامية، أمس، بالموافقة على تشكيل حكومته، جاء شاملًا، للوصول إلى مرحلة من التقدم والازدهار يتمناها كُل أردني غيور على هذا الوطن.
ذلك كتاب تضمن نقاط في غاية الأهمية، منها: المضي قدمًا والبناء على تم من إنجازه بخصوص مشروع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بالإضافة إلى ملفي التعليم والصحة، وتحسين البُنية التحتية للنقل، والتنمية الحضرية، وكذلك المياه، من خلال إنجاز مشروع الناقل الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
لكن، أود أن أُشير في هذه الكلمات إلى نقطة رئيسة تضمنها كتاب التكليف السامي، والتي إذا ما عولجت بنهج صحيح سليم، فإننا سنكون في مأمن مما قد يُحاك لبلد يقع في منطقة مُلتهبة، وإقليم مضطرب، ومنذ أعوام.
تتمثل تلك النقطة بضرورة وجود فريق وزاري، ((على قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية، والجرأة والمُثابرة في اتخاذ القرارات، وإيجاد الحلول التي تخدم المواطنين لتجاوز العقبات، ويجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين وفق رؤية التحديث الشاملة، لا يُعيقها تردد أوتوجهها مصالح، سوى مصلحة الوطن)).
إذًا، نحن أمام أمر واضح لا لُبس فيه، المُراد منه أشخاص لديهم كفاءات، ويتمتعون بجرأة في اتخاذ القرارات، غير آبهين بأي مصالح أُخرى غير مصلحة الوطن.. ذلك أمر يعني أن الأسماء غير مُهمة أبدًا، فما يهم الوطن والمواطن هو خطة عمل، يُحاسب عليها واضعها في حال كان هُناك تقصير.
حسان وفريقه، غير مُطالب فقط بمعرفة ما يُنغص على المواطن، وما يواجهه من مُعيقات، بل ضرورة إيجاد حل لمشاكله، التي يُعاني منها منذ فترة ليست بالقصيرة.. الحُكومة الجديدة مُطالبة بمُعالجة ما يوجد من تحديات، تقف حجر عثرة أمام الوطن والمواطن على حد سواء.
وكما أن الحُكومة مُطالبة بجلب مزيد من الاستثمار، وعدم ((التيه)) في كثرة التعديلات التي تخص هذا الموضوع، فضلًا عن زيادة فُرص العمل لأبناء الأردن، فهي مُطالبة أيضًا بضرورة تعزيز حماية الحقوق والحُريات.
حُكومة حسان مُطالبة بالتركيز على موضوعين أساسيين إن كانت تُريد خيرًا، وجادة في السعي لنهضة الأردن، يتمثلان بالتعليم والصحة، فمن خلال الاهتمام بالأول نستطيع بناء جيل قادر على مواكبة الحياة ومواجهة التحديات والمُعيقات بأسلوب علمي مُمنهج، فضلًا عن أنه يُساهم بغرس قيم الانتماء لتراب الوطن، بينما من خلال الثاني (الصحة) نستطيع المضي قدمًا في خطط تعود بالنفع على الجميع، فعندما يجد المواطن خدمات صحية جيدة، حتمًا فإنه لن يبخل بتقديم كُل ما لديه للوطن.
مرة ثانية، أُجدد التأكيد أن كتاب التكليف السامي، جاء شاملًا لكل مناحي الحياة، تستطيع الحُكومة الجديدة، البناء عليه، واعتباره نبراسًا للمضي قدمًا في مشاريع وخطط، تعود بالنفع على الوطن والمواطن.. فالكُرة الآن في ملعب حسان وفريقه.

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