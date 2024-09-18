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نظرة تفوقية صفيقة..!

9/18/2024 11:52:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أغراني عنوان مقال منشور في موقع ((ريل كلير وورلد، الذي أعرف أنه يميني، تفلت فيه أحيانًا مقالات معقولة. لكنني عندما قرأته وجدت نفس الغطرسة و))الاستثنائية)) التي تميز ((الرجل الأبيض))، وخاصة في أميركا. عنوان المقال هو ((‏أميركا جعلت سفر الأميركيين في العالم أقل أمانًا)) لكاتب يدعى ماريو دوارتي. وتوقعت أن الكاتب سيؤكد حقيقة أن السياسات الخارجية الأميركية التدخلية والعنيفة تتسبب بالمزيد من كراهية الكثيرين في العالم لأميركا ومواطنيها. لكن الكاتب يحيل إلى سبب آخر، فيكتب: ((تكشف العناوين الرئيسة عن اتجاه مقلق من المخاطر المتزايدة على المواطنين الأميركيين في الخارج. كل هذا نتيجة لافتقار الأميركيين إلى الحزم في التعامل مع أولئك الذين يؤذون الأميركيين في الخارج)).‏ ويؤكد لاحقًا: ((‏والسبب البسيط لذلك هو أن الولايات المتحدة توقفت عن فرض ثمن لقتل أو جرح مواطنينا)).‏
ويعرّج الكاتب على ((الاستثنائية)) المتصورة للمواطن الأميركي، فيكتب: ((سواء من خلال الاختطاف أو الابتزاز أو العنف الصريح، لم يعد المواطنون الأميركيون يتمتعون بالحماية التي اعتقدوا ذات مرة أنها تأتي مع جنسيتهم.‏.. ‏في ذروة الإمبراطورية الرومانية، كان بإمكان المواطن الروماني السفر إلى أي مكان في العالم المعروف مسلحًا فقط بعبارة civis Romanus sum، ((أنا مواطن روماني)). واليوم، كمواطن في أقوى دولة في العالم، يجب أن يكون أي أميركي قادرًا على السفر حول العالم بأسره مسلحًا فقط بعبارة ((أنا مواطن أميركي))، ويعرف أنه سيكون آمنا، لكن هذا ببساطة ليس واقع الحال)).‏
إذن، الأميركي فقط هو الذي يجب أن يتنقل بأمان لأنه ينتمي إلى دولة قوية، بينما مواطنو الدول الضعيفة أو المسالمة في العالم هم أولاد البطة السوداء، الذين تتدخل في تحديد مصائر الكثير منهم وحركتهم في العالم هذه الدولة القوية نفسها.
تنطوي فكرة دوارتي على تناقض أساسي، حيث التخويف بالقوة الذي يدعو إليه هو الذي يجعل الآخرين يثورون على الإذلال الصفيق الذي تمارسه دولته ويلجأون إلى العنف ضد الأميركان كرد فعل يائس. ومن المؤكد أن المواطنين الأميركيين ليسوا كلهم مثل دوارتي، والعنف الجماعي في حقهم ليس مبررًا تمامًا، لكن الولايات المتحدة هي المعلم الأكبر لاتجاه الوصم الجماعي، وبالتالي الاستهداف الجماعي لشعوب بأكملها بذرائع ((الإرهاب)) و))التطرف)) وبقية الأوصاف التي توزعها كيفما تشاء.
تنطوي فكرة التفوقية الأميركية، التي تتجلى في الاعتقاد بأن المواطن الأميركي يستحق امتيازات وحماية أكثر من غيره من مواطني العالم، على عدد من العيوب الجذرية التي تلوث العلاقات الدولية والعدالة العالمية. وتتصل هذه الفكرة بنظرة استعمارية متأصلة، تعكس رغبة في بقاء الهيمنة الأميركية على النظام الدولي، وتدفع نحو توزيع ((حقوق الإنسان)) تبعًا للجنسية، في تناقض مفضوح مع المبادئ العالمية للمساواة والعدالة.
فكرة التفوقية تروج التصور المغلوط بأن حياة المواطن الأميركي أكثر قيمة من حياة الآخرين، سواء في القرارات السياسية أو التدخلات العسكرية. وهي تكمن في قلب السياسة الرسمية الأميركية التي تُسند ((القيمة)) للناس حسب رؤيتها ومصالحها. والمثال الأحدث هو رفع قيمة ((الإسرائيلي)) وخفض قيمة الفلسطيني بحيث تُقدر حياة عشرات من الأسرى الصهاينة أكثر من عشرات آلاف الفلسطينيين من الأسرى داخل السجون أو تحت الاستعمار. وتعزز هذه النظرة العنصرية على المستوى العالمي وتكرس النظرة الدونية للشعوب الأخرى، بإشراف ((قائدة النظام العالمي)).
عندما تستخدم الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية والعسكرية لضمان مصالحها الخاصة على حساب مصالح الآخرين، فإن من الطبيعي أن يولد ذلك مشاعر الغضب والرفض لدى الشعوب والدول المتضررة– وما أكثرها، خاصة في المنطقة العربية والجنوب العالمي.
مع ذلك، يكتب الكثير من الباحثين والكتاب- الأميركيين بشكل رئيسي- محذرين مما يسمّونه ((الانعزالية الأميركية))، بمعنى تبني الولايات المتحدة سياسات أو مواقف تحد من تدخلها في شؤون الآخرين والانتباه لمصالحها الداخلية. لكن الولايات المتحدة لا يمكن أن تختار عزل نفسها عن التحكم في إيقاع العالم، ولن يتحقق تخلص العالم من طريقتها المؤذية في التدخل إلا عندما يتم عزلها بفعل حركة التاريخ والقوى الصاعدة. وإلى أن يحدث ذلك، وسيحدث كحتمية تاريخية، سيحتفظ المواطنون الأميركيون بالاعتقاد بأن بلدهم في وضع استثنائي يتيح لهم الامتياز وكأن المساس بهم كفر. وربما تكون هذه هي الوصفة المثالية للانتحار الوطني على المدى الطويل.

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