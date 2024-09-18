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الأغوار الوسطى.. منتدون يحذرون من دور التكنولوجيا في تزايد العنف الأسري

9/18/2024 11:49:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى- أكد منتدون في الأغوار الوسطى، ضرورة زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا العنف الأسري وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمعات، مشددين على أهمية تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية للحد من تزايد حالات العنف الأسري.
وأضافوا خلال ندوة توعوية حول العنف الأسري والجرائم الإلكترونية عقدت أول من أمس، أن الأسرة تعد اللبنة الأساسية والركيزة لتطور ونهوض المجتمعات، مشيرين إلى أهمية الوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من العنف والجريمة وبيئة أسرية خالية من العنف الأسري.
وقال ضابط الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة غرب البلقاء الملازم محمد العطيات، إن تزايد حالات العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة يدفعنا للتفكير مليا بضرورة إيجاد الحلول الملائمة للحد منها، خصوصا في ظل ثورة الاتصالات الحديثة التي تعد أحد أهم أسباب التفكك الأسري في المجتمعات المعاصرة، موضحا أنه رغم إيجابياتها، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية باتت الشغل الشاغل للنشء الذين يقضون ساعات طويلة من وقتهم على حساب واجباتهم الأسرية، وبعضها يولد بذرة العنف في نفوسهم.
وأضاف العطيات، أن التفكك الأسري أسهم كثيرا في تزايد حالات العنف الأسري، إذ إن اضطراب العلاقات بين الزوجين عادة ما يؤثر بشكل بالغ على الأبناء، خصوصا إذا كانوا صغار السن، الذين يعانون من قلة الاهتمام والرعاية والحماية والأمان، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تهيئة الظروف لانحرافهم، ويجعلهم فريسة سهلة للعوامل الخارجية.
ولفت إلى أن من التحديات الأخرى التي تواجه أفراد المجتمع الجرائم الإلكترونية التي تتزايد مع سهولة استخدام التكنولوجيا، إذ إن معظم أفراد المجتمع يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ بمعدل 6-7 ساعات يوميا، ما يدل على مدى الاهتمام والشغف بها، مشيرا إلى أن كثرة استخدام التكنولوجيا الحديثة أدى إلى ظهور سلوكيات جرمية متصلة بشكل مباشر بمواقع التواصل الاجتماعي مثل الابتزاز والاحتيال وخرق الخصوصية.
أما مفتي الشونة الجنوبية خالد البراج، فأكد من جهته، "أن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والديانات السماوية جميعها تنبذ العنف بشكل عام وتحث على التواد والرحمة ونشر قيم المحبة بين أفراد المجتمع، خصوصا بين أفراد الأسرة الواحدة"، موضحا أن حالات العنف والتنمر هي حالات فردية وليست ظاهرة مجتمعية، ويجب على جميع أفراد المجتمع العمل معا للحد من هذه السلوكيات والتصرفات التي لن تفضي سوى إلى تدمير الأسرة التي تعد اللبنة الرئيسة للمجتمع.
وأشار البراج، إلى أن وسائل الإعلام، خصوصا المرئية التي تسعى إلى كبح جماح العنف المجتمعي، تلعب دورا أيضا في نشره وتعزيزه من خلال الأفلام والمسلسلات التي تتناول مشاهد للعنف المجتمعي والأسري، خصوصا أن مثل هذه المشاهدات باتت في متناول الصغار قبل الكبار.
وشدد على "ضرورة المحافظة على تماسك الأسرة لتبقى الحاضنة لبناء المجتمع، ويجب على جميع المفكرين والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العمل على تعزيز مفاهيم المحبة ونبذ العنف للتغلب على السلوكيات والتصرفات التي لا تمت لديننا وعاداتنا وتقاليدنا بأي صلة".
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية التعاون الخيرية كوثر العدوان، أن التفكك الأسري يؤدي إلى هدم الكثير من القيم التي يسعى المجتمع لترسيخها في أذهان وسلوكيات أفراده، مثل الترابط والتراحم والتعاون والمسامحة ومساعدة المحتاج وغيرها من القيم الإيجابية المهمة في تماسك المجتمع واستمراره.
وبينت، أنه رغم وجود إحصائيات رسمية، إلا أن حالات العنف الأسري في تزايد مستمر، لافتة إلى أن أسباب ودوافع العنف الأسري تتنوع ما بين دوافع اقتصادية وثقافية واجتماعية ونفسية، ما يتطلب جهودا حثيثة للحد منه من خلال زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز الوازع الديني، والتأكيد على أهمية دور المدرسة والأسرة، وخصوصا الوالدين، لتعزيز قيم التحاور والاستماع للأبناء ومنحهم الوقت اللازم وبناء جسور الثقة للتغلب على أية مشكلات قد تفضي إلى عنف أسري.
كما أشارت العدوان، إلى أن الجمعية تسعى من خلال عقد الدورات التثقيفية والتوعوية إلى زيادة الوعي المجتمعي حول قضايا الأسرة والطفل والعنف والجرائم الإلكترونية والقضايا التي تؤرق المجتمع.

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