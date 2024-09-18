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عجلون.. هل تنجح الاستعدادات الاستباقية في اجتياز اختبار الشتاء؟

9/18/2024 11:49:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- يعوّل مواطنون في محافظة عجلون على استعدادات ومشاريع نفذتها جهات معنية بسلامة الطرق وتصريف مياه الأمطار، كالبلديات والأشغال، لتجاوز حوادث كانت تتكرر في كل موسم مطري، مؤكدين أن هذه المشاريع ما تزال دون المطلوب وبحاجة للمزيد منها، وستكون تحت اختبار الشتاء المقبل لقياس مدى فاعليتها.
ويقول هؤلاء، إن الاستعدادات لا ينبغي أن تقتصر على عمليات تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار فقط، بل يفترض أن تقوم على دراسات تنفذها لجان فنية تحدد المواقع التي تشكل خطورة، كالمناطق وجوانب الطرق المهددة بالانهيار، وعمل قنوات إضافية في الطرق التي يرتفع فيها منسوب مياه الأمطار.
في المقابل، تقول جهات معنية إنها أنجزت مؤخرا عددا من المشاريع الحيوية كالقنوات الضخمة والجدران الاستنادية، التي تعوّل عليها في تصريف مياه الأمطار بطريقة فاعلة وآمنة إلى الأودية، ومن دون أن تحدث أضرارا بالطرق، ولمنع أي انهيارات محتملة.
ووفق الناشط ثائر الصمادي، فإن الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة في كل موسم مطري عادة ما تخلف آثارا سلبية واضحة على الطرق الداخلية والخارجية، لافتقارها لقنوات فاعلة لتصريف مياه الأمطار، ما يتسبب أحيانا كثيرة بارتفاع منسوبها على الطرق وانجراف أجزاء منها وتشكل الحفر، داعيا الجهات المعنية من أشغال وبلديات إلى ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة لدراستها ومعالجتها للتخفيف من أضرارها بمركباتهم.
وأكد الصمادي، أن الموسم المطري العام الماضي أثبت عدم كفاية قنوات تصريف الأمطار، وأن الموجود منها لم يستوعب الكميات الكبيرة من الأمطار المتدفقة في الشوارع.
ويقول المواطن عيسى أحمد، إنه ما إن تبدأ الأمطار الغزيرة، حتى تتشكل السيول في مناطق محافظة عجلون ذات الانحدارات الحادة، الأمر الذي يتكشف معه الكثير من الحفر والتصدعات في الطرق، وتصبح وكأنها مصائد للمركبات، تتسبب بإتلاف أجزاء مهمة منها وضرورية لمسيرها، باعتبارها من شروط "المتانة والأمان" التي تضمن سيرها على الطرق بسلام، كما تكبد أصحابها مبالغ طائلة لإصلاحها، مطالبا بعدم ترك هذه الحفر المنتشرة على العديد من الطرق الداخلية التابعة للبلديات والخارجية التابعة لوزارة الأشغال العامة، ما يستدعي إصلاحها وصيانتها مباشرة بعد توقف الأمطار والسيول.
أما الناشط عمر الزغول، فيرى من جهته، أنه ورغم عمليات الصيانة الدورية التي تسبق فصل الشتاء للطرق وقنوات تصريف الأمطار ومجاري السيول، لكن هذه المشكلة تبقى قائمة، عازيا ذلك إلى عدم كفاية تلك القنوات، وأن كثيرا من عمليات تعبيد الطرق لا تتم بالشكل السليم وبالمواصفات المطلوبة، ما يستدعي إعادة إنشائها بالكامل في بعض المناطق.
ولفت الزغول، إلى ضرورة تحديث قنوات تصريف مياه الأمطار لتكون أكثر فاعلية، والحاجة إلى صيانة المتوافرة طيلة الشتاء لمنع ارتفاع منسوب المياه على الطرق وتسببها بانجراف الطرق وهبوطها وتشكل الحفر في كل مكان، مؤكدا أن افتقار أغلب الطرق لشبكة من القنوات "المثالية" لتصريف مياه الأمطار يتسبب بتلف تلك الطرق سريعا، برغم تعبيدها مرات عدة.
وأوضح أن مرور المركبات على الحفر يتسبب غالبا بتلف أجزاء مهمة تتعلق بمتانة المركبة وصلاحيتها للمسير على الطرق بشكل آمن، إذ قد يتسبب سقوط المركبة في الحفر بتلف أجزاء مهمة؛ كـ"الكفات والجوز وأعمدة التوازن ومعدات التوجيه، وقطع مهمة أخرى في جسم المركبة"، لاسيما أن الطرق تشهد ارتفاعا في منسوب المياه، ما يتسبب بإعاقة حركة المرور ويمنع السائقين من مشاهدة الحفر.
بدورها، تؤكد الجهات المعنية أنها تبدأ قبل كل موسم مطري بالاستعداد المسبق للتعامل مع السيول التي تحدث بفعل الأمطار الغزيرة وتراكم الثلوج في المناطق المرتفعة ضمن مناطق اختصاصها.
وبين رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أن خطة البلدية ركزت على معالجة بعض المشاكل التي كانت تؤرق البلدية خلال فصل الشتاء وتستنزف جهود الكوادر العاملة في الميدان، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تقليل نسبة حوادث مداهمة المياه وتشكل السيول وتضرر الطرق.
ولفت إلى أنه تم إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا، إضافة إلى إعادة إنشاء وصيانة العديد من المقاطع في منطقتي عجلون وعنجرة.
وأضاف الزغول، أن الخطة تتضمن فتح غرفة عمليات رئيسية في مركز البلدية بوسط مدينة عجلون، إضافة إلى خمس غرف فرعية، وذلك بغية التعامل مع الحالات الطارئة وتلقي الشكاوى والملاحظات من المواطنين للتعامل معها وإيصالها للجهات المختصة، مؤكدا أن البلدية عازمة على معالجة المواقع التي تشكل بؤر خطرة بالطرق الفنية اللازمة، كرفع منسوب عدد من الشوارع لضمان جريان المياه بعيدا عن المنازل، إضافة إلى عمل بعض القنوات التي من شأنها ضمان تدفق المياه بسهولة دون الإضرار ببنية الطرق وإتلافها.
كما أكد الزغول، أن الكوادر وفرق الصيانة المختصة بدأت، وبجميع مناطق البلدية، العمل على تنظيف عبارات وقنوات تصريف المياه وجوانب الطرق بهدف ضمان جريان مياه الأمطار بها دون انغلاقها بسبب تجمع النفايات والأتربة خلال فصل الصيف، إضافة إلى تجريف الأودية وتنظيفها لضمان تدفق المياه خلالها، داعيا المواطنين والتجار إلى عدم ربط مزاريب المياه على شبكات المجاري أو خطوط تصريف مياه الأمطار، ما يتسبب بفيضانها وعدم استيعابها لكميات المياه الكبيرة.
بدوره، أكد رئيس بلدية كفرنجة الجديدة فوزات فريحات، أن البلدية أنجزت مؤخرا قنوات ضخمة لاستيعاب السيول على طريق كفرنجة الزغدية التي تزامنت مع أعمال إعادة إنشاء وتوسعة وتعبيد للطريق، الذي كانت السيول تتسبب بانهيار أجزاء منه، مؤكدا أن تعبيد الطرق وصيانتها وتصريف مياه الأمطار يعد من أولويات البلدية وأبرز احتياجات ومطالب البلدية الملحة التي لا تنتظر التأجيل.
إلى ذلك، أكدت مصادر مدير أشغال المحافظة أن ما لديها من آليات وكوادر يعد كافيا للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال الشتاء، خصوصا فيما يتعلق بآليات فتح الطرق، وقلابات وآليات متنوعة، مشيرة إلى أنها تستأجر آليات القطاع الخاص عند الضرورة.
وأضافت، أن فرق المديرية تتابع باستمرار الأضرار التي تلحق بالطرق، سواء أكانت انهيارات أو هبوطات أو تشكل حفر، بحيث تعمل على صيانتها، مشددة على استعداد غرفة العمليات في المديرية لتلقي ملاحظات وشكاوى السكان لتوجيه الفرق إليها وإصلاحها.

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