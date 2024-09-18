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بعد 18 عاما.. مشروع منتجع يعود للواجهة في إربد وتجدد الآمال بتوفير التمويل

9/18/2024 11:49:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- يحول ضعف الإمكانيات المالية لبلدية دير أبي سعيد في محافظة إربد، دون المضي في إقامة مشروع منتج سياحي علاجي في وادي أبو زياد، بعدما حاولت قبل نحو 18 عاما، الحصول على تمويل من وزارة التخطيط، إلا أنها فشلت آنذاك في الحصول على أي دعم لإقامة هذا المشروع.
والمشروع المقترح، حسب الدراسات، يقع غرب دير أبي سعيد في وادي أبو زياد، ويمتد على مساحة 20 دونما، ويشمل إقامة 20 حماما عائليا، و5 شاليهات، وبرك سباحة خارجية مكشوفة وعلاجية مغلقة، وخزانات لتجميع المياه الساخنة مع وحدة تحكم رئيسية لمضخات المياه ووحدات معالجة، ومطاعم وكافيتريا، وساحات عامة، وملاعب خضراء، وألعاب تسلية للأطفال، ومواقف للسيارات، وأكشاك، ووحدات معالجة طبيعية، ومصلى.
ووفق رئيس البلدية عادل بني عيسى، فإن "المشروع، في حال تنفيذه على مساحة 20 دونما، سيوفر ما لا يقل عن 100 فرصة عمل لأبناء لواء الكورة، في ظل افتقار اللواء لأي مشاريع تنموية واستثمارية من شأنها تشغيل المئات من الشباب المتعطلين عن العمل وحل مشكلة الفقر التي تعاني منها المنطقة".
وقال "إن البلدية قبل 18 عاما أعدت دراسة شاملة ووافية حول إقامة منتجع سياحي علاجي، وقدم آنذاك لوزارة التخطيط ضمن مسابقة مشروع (مكافحة الفقر) تنافست فيها 18 بلدية في الأردن على عدد من المشاريع، ولم يكتب للبلدية الظفر بالمشروع".
وأوضح بني عيسى "أن المشروع يعد من المشاريع الريادية والاستثمارية، ويجمع ما بين الاستثمار والعلاج والترفيه، خصوصا أن المنطقة تضم مياها معدنية يمكن استكشافها، إضافة إلى طبيعة المنطقة الخلابة ووجود شلالات المياه والبساتين، ما يتطلب توفير التمويل اللازم من أجل إقامة هذا المشروع".
وأضاف "أن تكلفة المشروع، حسب الدراسات آنذاك، قدرت بقرابة 500 ألف دينار، وأن نسب نجاحه مرتفعة لوقوعه على الشارع الرئيسي الرابط بين دير أبي سعيد/ ازمالية/ الأغوار الشمالية، وتوفر خدمات البنية التحتية فيه".
وأشار بني عيسى، إلى أن "البلدية ستقوم بتقديم الدراسة مرة أخرى إلى وزارة التخطيط أو الاستثمار مع تعديل بعض الأرقام، خصوصا أن الكلف المتعلقة باستملاك الأراضي ارتفعت خلال السنوات الماضية أكثر من الضعف".
وأكد "أن المشروع، في حال تنفيذه، سيدر على البلدية أرباحا كبيرة نظرا للإقبال على المنطقة على مدار السنة، سواء من متنزهين أجانب أو محليين، إضافة إلى أن المشروع يعد من أنجح المشاريع لافتقار المنطقة لأي مشروع استثماري".
وأشار بني عيسى، إلى أنه "في حال تعثر الحصول على منحة من الجهات الحكومية، فإن البلدية ستبحث عن مستثمر من القطاع الخاص لإنشاء هذا المنتجع، وستسعى للحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى من أجل الدخول في المشروع مع المستثمر".
بدوره، قال رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الدكتور أحمد جبر الشريدة "إن تنفيذ مشروع استثماري في منطقة أبو زياد يعد من أنجح المشاريع التنموية في المنطقة، خصوصا أن المنطقة توفر مياها معدنية ومياها عذبة تسير في الأودية".
وأشار إلى أن "لواء الكورة يعد من أجمل المناطق السياحية في الأردن لما يحتويه من مواقع أثرية وسياحية يؤمها آلاف المواطنين من المتنزهين على مدار العام، إلا أن تلك المواقع تعاني من الإهمال وعدم إدراجها ضمن المسارات السياحية".
وأكد الشريدة "أن المواقع بحاجة إلى تخصيص مبالغ مالية من موازنة الدولة من أجل إقامة البنية التحتية لها من فنادق ومراكز للزوار وإعادة ترميم بعض المواقع السياحية والأثرية، حتى تكون هناك سياحة منظمة بدلا من العشوائية".
كما أوضح "أن إنشاء أي مشروع سياحي في اللواء من شأنه تنشيط الحركة السياحية من جهة وتشغيل المتعطلين عن العمل، وهي فرصة لإقامة الشباب مشاريع صغيرة، مثل إنشاء الاستراحات الشعبية والمطاعم وغيرها، وبالتالي يجب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل النهوض بالمنطقة".
إلى ذلك، طالب المواطن أحمد الزعبي، بإنشاء مشاريع استثمارية في منطقة وادي أبو زياد للنهوض بالمنطقة من الجانب السياحي من جهة، وتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل من جهة أخرى، مشيرا إلى أن إقامة منتجع سياحي علاجي في المنطقة سيوفر علاجا لمرضى الأمراض الجلدية والروماتيزم وغيرها.
ولفت إلى أن المنطقة تفتقر إلى الأماكن الترفيهية للأطفال، وأن وجود منتجع متكامل يضم الألعاب والملاعب وخدمات البنية التحتية من شأنه النهوض بالمنطقة، نظرا لكثافة أعداد المتنزهين في فصلي الربيع والصيف لما تتميز به المنطقة من اعتدال في درجات الحرارة وطبيعتها الخلابة.

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