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السديري يستقبل المالكي - جريدة الوطن السعودية

9/18/2024 11:47:50 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، في مكتبه، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فواز المالكي، وعددا من منسوبي الفرع. واستمع لشرح عن أبرز إنجازات الفرع، وجهوده في خدمة المستفيدين وتأهيلهم اجتماعيًا.

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