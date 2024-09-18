السديري يستقبل المالكي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/18/2024 11:47:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استقبل وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، في مكتبه، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فواز المالكي، وعددا من منسوبي الفرع. واستمع لشرح عن أبرز إنجازات الفرع، وجهوده في خدمة المستفيدين وتأهيلهم اجتماعيًا.
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