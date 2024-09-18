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دعم المنشآت التعليمية والمدارس لرعاية الموهوبين - جريدة الوطن السعودية

9/18/2024 11:47:50 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة)) مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والمراكز التابعة لها ورشة عمل تكاملية، تمحورت حول اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين، وتنفيذ الأبحاث والدراسات، وتحسين البنية التحتية وتقنية المعلومات، وذلك بحضور الأمين العام المكلف، الدكتور خالد الشريف، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، الدكتور عبدالله القاطعي، ومنسوبي الجهتين.
وهدفت الورشة التي انعقدت في مقر ((موهبة))، إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الاختصاص المشتركة بين مؤسسة موهبة والهيئة، وبحث سبل الوصول إلى المستفيد النهائي من خلال القنوات المتاحة لكل جهة، من أجل تعظيم القيمة، وزيادة الأثر الإيجابي على مستوى الفرد والمجتمع.
كما ناقشت سبل الاستفادة من الموارد البشرية والتقنية المتوافرة لكلا الجهتين في خدمة الأهداف المشتركة لكل جهة، والعمل على تسخير الإمكانات والشراكات المحلية والدولية لخدمة، وتعزيز المبادرات الإستراتيجية ذات الجوانب المشتركة بين ((موهبة)) والهيئة.
وخرجت الورشة بجملة من التوصيات، أكدت أهمية دعم المنشآت التعليمية والمدارس لرعاية الموهوبين، وكذلك دعم الممارسين والمعلمين في رعاية الموهوبين والمبدعين، مع التركيز على اكتشاف الطلاب منذ مرحلة الطفولة المبكرة ورعايتهم ودعمهم في المرحلة المقبلة.

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