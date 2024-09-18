الفصيلي يحتفل بعقد قرانه - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/18/2024 11:47:50 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفل الشاب المهندس أحمد محمد الفصيلي، بعقد قرانه على كريمة سليمان ناصر الفصيلي بمدينة أبها، وحضر الاحتفال عدد من أقارب وزملاء الأسرتين.
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