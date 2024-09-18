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مثقفونا يتذمرون: الزمن للرعاع

9/18/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) في جلسة حميمية وبنبرة آسية يتعجب ((مثقف)) من الهراء غير المحتمل في الساحة الثقافية، من البودكاسات التي تخلط الأخضر بالأصفر ممن يهرف باسم الثقافة والتخصصات المتشعبة عن الفكر والعلوم المختلفة. أما وسائل التواصل فالكلام عنها أقرب للغثيان من احتمال الكلام عنها.. هكذا يقول..
صديقنا ((المثقف القديم)) يسمع البودكاسات، ويستمع إلى أصدقائه القدامى الذين ينفذون على المتلقي من هذا الطريق إلى ذاك الزقاق ويهز رأسه: ((الأولى أن يترفع زملاؤنا عن مزاحمة الرعاع ويجدوا لأنفسهم طريقة أفضل، كالتأليف والظهور في التلفاز والقنوات الرصينة..)).
وبذلك نطقت فكرة الناقد الغذامي ((سقوط النخبة وبروز الشعبي)). فالزمن بطبيعة التواصل المهول والذكاء الاصطناعي وعصر الصورة والوجبات الثقافية السريعة، فُرضت صور وأشكال الثقافات غصبًا عن هذا المثقف المتباكي على مكانته العلمية بعدما كان يكتب في الجريدة الفلانية ردحا من الزمن و ((صُبرة)) لا يحيد عنها ولا ينقشع إلا بعد تململ القراء وتسخين الطبيخ البائت، فهو يتباكى على نفسه لا على غيره..
أما أصدقاؤه فرضوا بالواقع وتكيفوا، وهيأوا لأنفسهم أماكن عبر المنصات الشهيرة بدءًا من اليوتيوب إلى تويتر وانتهاء بالواتس، إلى أن تغلغلوا في حضن القارئ، وفي غرفه الخاصة ومقعد سيارته وكرسي عمله. بل إن بعضهم زاحموا، وإن ضاعوا، بين ((مشاهير الفلس)) كما يسميهم ((مثقفنا القديم)) حتى تقزّمت قاماتهم بينهم، وظهرت أرقام المتابعات متدنية مقارنة بغيرهم ممن ينادونهم بالتافهين والتافهات.. الأمر الذي أسخط هذا الكاتب وذاك، وتجاهل فكرة أن الشهرة بداهة للشعبي وليس النخبوي، كأن يكون ناصر القصبي ومحمد نور ومحمد عبده أكثر صيتا وشهرة من إبراهيم البليهي وسعد الصويان وابن عقيل الظاهري..
هذا المثقف المتباكي على ((مجده القديم)) وذو الوجاهة الضاربة، المتفيهق بصِلاته وعلاقاته الاجتماعية لم يرحم جيل الشباب الطليعي المبدع آنذاك، يمدحه على استحياء في مجلسه ويخذله عن الظهور في أي وسيلة إعلامية. فلما استغل هذا الشاب المخذول - وهذا حقه - الساحة المتاحة وغرد حتى تفجرت طاقاته بزينها وشينها أمام ناظري كل قارئ رغما عنه امتعض صديقنا القديم وسب الوضع وردد مع المعري ((ويا نفس جدي إن دهرك هازل)) في وضع يثير الشفقة عليه كمن يبكي على اللبن المسكوب.
فالثقافة المحلية وإثارة الجدل في الأحداث الجارية، كالإعلانات التجارية، تضايقنا مهما تسترنا عنها إلا بستار مصمت عازل، وهذا دونه إرادة صلبة. وصديقنا في المجلس يزفر كل دقيقة بسخام النقد والمقت عن زمر الشبيبة الجديدة، ذاهلا وغير مقتنع أنه في زمن غير الزمن، وجيل غير الجيل، فإما أن يحتمل وإما أن يتوارى ويزهد ويكتفي بكتبه وإرشيفه القديم يروج له مريدوه ومحبوه وممالقوه أحيانا..
ويأسف هذا المتمارض على ربعه المهمشين وينعيهم، وهم شلة يحكون تجاربهم الاجتماعية الباهتة في الصحف الصفراء يزوقونها بأساليبهم الأدبية المتكلسة حتى أماتهم الزمن، وأطاحت بهم طبيعة التطور غير مصدقين أنه لا يصح إلا الصحيح. وتناسوا أن من سبقوهم من كبار أدباء المملكة لا تزال وسائل المعرفة الجديدة تعيد تدوير إنتاجهم لأنه صادق وجميل وباق ورصين كفلسفة حمزة شحاته وشعر محمد الثبيتي وإبداعات القصيبي.. وغيرهم..
وبتعريف الثقافة المعلوم بالضرورة ((هي مجموع نتاج مجتمع في العلوم والفكر والفنون والآداب..)) يختصره هؤلاء بثوب قزِع مفصل على تفيهقاتهم التي نقرأها مضطرين، فلا أثْرت عقلا ولا أغنت ذائقة، حتى اضطر القراء الجدد وبتوصيات إلى اللجوء إلى المجلات المصورة عن أصولها وكتابها من أعمدة الأدب والفكر العربي لينهلوا منها ويعبوا من معينها الباقي إلى أمد كمجلة الرسالة والثقافة والمنار والهلال والمقتطف والعربي.. إلخ.
هذا وأشكاله من عتاة الثقافة وطغاة الأنانية ضايقهم صيت الشباب الجدد الذي استحوذ على مسامعهم، فاضطروا إلى هجائهم بضعف موسوعيتهم ورداءة إتقانهم لشغلتهم، وصاروا لا يقعون إلا كالذباب على أخطاء دقيقة في النحو والصرف أو غلط نطق مفردة أو اسم من أسماء أعلام التراث، بينما يتغافل أن ما يجري عندنا هو ما جرى في الشرق والغرب بأن مفهوم الثقافة تبدل إلى مشهد الحياة برمتها والتخصص الرهيف، فكل آدمي يدب له بصمته وشكله المستقل فكيف بمن يتحمس للعمل ليثبت أهميته وهي الحاجة الضرورية لكل عاقل يفكر ويبدع..
أستاذنا القديم المغلوب على أمره..
أنت في زمن غير زمنك، ومفهوم الثقافة يتحور، وتلقّي القارئ بفئاته تعددت طرقة وأدواته، فإما أن تتغير وإلا فأنت مومياء، واجعل من أصدقائك قدوة من الذين تواضعوا وزاحموا الناس في الميدان سواء بسواء في سوق المعرفة، وإن خالطهم الرديء، وأنت أخذت حصتك بأنانية من السنين العجاف، واستحوذت على المشهد حتى تلقيناك في الصفحة الأولى والأخيرة، وبرنامج القناة الأولى ولا تتمنع عن الثانية، وما صدقنا أن الزمن المحايد يزيحك رغما عنك حتى أزعجتنا بضجيجك الضعيف، معتقدا أنك فريد زمانك..
أعيد وأكرر لا تخف: ((ما يصح إلا الصحيح)) (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).

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