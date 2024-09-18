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باب ما جاء من فعاليات اللومي واللوز

9/18/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) كما جاء معرض اللومي الحساوي ليسدل الستار عن موسم زراعة اللومي البلدي، جاءت فعالية اللوز القطيفي الثانية لتقف على نهايات الموسم الزراعي لهذه الثمرة التي تحظى بشعبية عالية عند أبناء السواحل في الخليج العربي..حدثان يفتحان الباب على اقتصاديات الزراعة، وصورة الواحة، وما بقي من ملامحهما على أطراف الساحل الشرقي. كلاهما يعلن رغبته في دعم هذا الجانب من الاقتصاد، والمحافظة على استدامته، الأول اختار عنوان ((معرض))، فألحق بالمناسبة ورشا ومعارض وأركانا للتعريف باستخدامات اللومي ومشتقاته، والثاني اكتفى بعنوان ((فعالية)) وترك لأهل الصنعة المجال لعرض حصادهم وما ابتكروه من مشتقات، فكان منها الصابون والآيسكريم والشمع.
لا يمكن مقارنة اقتصاديات هذين المنتجين باقتصاديات التمور بالأمس، والتي كانت الصورة الأبرز للواحتين قبل صعود النفط، كان كل شيء سوى التمر يبدو هامشيا، إلى الحد الذي كانت الحياة فيه تتمحور حول التمر وعطاءات النخلة، كانت النخلة هوية اجتماعية واقتصادية وثقافية، يستعير منها الناس لغتهم وحكاياتهم وأمثالهم، بمثل ما يستعرون علاقاتهم الاجتماعية، وخياراتهم الاقتصادية، طبيعة البيئة في كل واحة كانت تحدد هي الأخرى أصناف التمور وأشكال استخدامها، فكان ((الخنيزي)) متقدما في القطيف، بينما كان ((الخلاص)) سيدا في الأحساء..لهذا يبدو الاحتفاء باللوز والليمون محاولة للوقوف على أطلال الذاكرة بمنتجات بديلة، وابتكارا لحياة جديدة لها، ولو عبرت منتجات بلا أثر اقتصادي وثقافي واجتماعي عميق.
فعالية اللوز بدت هذا العام وكأنها استدراك لما فات، ومحاولة للمشي على خطى معرض اللومي في الطرف الآخر من المنطقة، تركوا الناس في فضاء المتنزه الكبير في سيهات يتلذذون بألوان اللوز ونسائم الهواء الرطبة التي تكفي لجعل كل شيء ملبدا بالماء. جل ما صنعوه أنهم حملوا الباعة من يوميات البيع على الأرصفة إلى البيع في مكان واحد لكن تحت سقف مكشوف تغطيه الشمس نهارا والأنوار المشعة ليلا..وإذا ما كان معرض اللومي أفضل حظا بتواجده ضمن خيمة مؤقتة ومكيفة، إلا أنه هو الآخر كان أصغر من الحدث، وأصغر من العناوين التي جلبت الناس إلى منصات تتشابه في المعروضات وفي الدعايات، في ممرات ضيقة كان يفترض أن تأخذ الناس إلى سعة الطموح الذي يراهن عليه أهل المنطقة وهم يسندون ظهورهم على شجرة اللومي، طمعا في صورة جديدة للواحة، بعد تضاؤل قيمة التمر خصوصا والزراعة عموما على المستوى الاقتصادي.
لمعان اللومي يشبه لمعان اللوز، لكن هذا البريق لا يخرجنا من الحسابات الاقتصادية والنوايا المعلنة، لا ينبغي لهكذا احتفاليات أن تذخر لأجل لقطات فوتوغرافية، وتقارير إخبارية، فاستدامة الواحة أو استدامة المنتجات مطلب كبير يا وزارة البيئة والمياه والزراعة إذا ما كانت النية ماضية في هذا الاتجاه. شاهدنا اللوز طيلة الموسم بلا قنوات تسويقية، ولا دعم، ولا توجيه، ولا رقابة، اشتريناه مرارا من أطراف القرى المتناثرة في القطيف، ونحن نعلم بأن أضعاف المعروض يجري تصديره للدول والمدن والمجاورة، وككل موسم، لن يعرف اللوز طريقه إلى الأسواق والهايبر ماركت، والفلاح المتعب يفضل أن يبيع حصاده كاملا ضمن صفقة خارج السوق ليكفي نفسه مؤشرات السوق المتقلبة.
كذلك اللومي، الذي يتفنن مسوقوه في الأحساء في توصيفه وتقديمه، لا نعرف أي إحصائيات عنه، ولا دراسات، فإذا كانت وزارة البيئة ترى بأنه سلعة إستراتيجية، وذات جدوى اقتصادية، فالأولى أن تتسع دائرة المبادرة باتجاه دعم السلعة في كل المدن، ومنها القطيف التي كانت وما زالت حاضنة لمزارع اللومي من فصيلة بنزهير، والذي يعرّفه الناس في المنطقة باللومي البلدي، وتارة باللومي القطيفي، وتارة أخرى باللومي الحساوي..هذه الثمرة كما ثمرة اللوز، صديقة للسواحل، وجزء من ذاكرة المدن والقرى فيها، كانت بالنسبة لهم ذات رابطة طقسية مع السمك ساعة يعصرونها لمباركة الطعام، طردا لـ (الزفورة)، وجلبا لطعم متعادل حين الأكل.
والمحصلة أنه خلال الحدثين الزراعيين تبللنا بجميل الأمنيات، ونحن الآن نفكر في اليوم التالي لهذه المناسبات، بالموسم القادم، وبالبرامج التي يمكن أن تجعل من اللومي واللوز حاضرين ضمن الكتاب الإحصائي القادم لوازرة البيئة.

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