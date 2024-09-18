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القيادة ليست فنا

9/18/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) العمل المهني -في أي مجال- له ركائز محددة ومهارات معينة يجب الالتزام بها، ولا أعلم من بدأ بإطلاق مصطلح ((الفن)) على مهن تعتمد فقط على الانضباط والإنجاز، من بعدها أصبح البعض يأتي بالعجائب في العمل، لذلك تعقدت بيئات العمل من كم المعضلات والتحديات، وأصبحت السياسات الداخلية لكل منشأة في صراع يومي للحد منها.
القيادة تعتمد على ركيزتين: الأولى هي تمكن القائد من أدوات الإدارة التي يحلل ويقيس ويتابع ويقيم بها فريقه، الركيزة الأخرى هي مهارات التواصل لديه التي يجب أن تكون سليمة و واضحة، خاصة الثبات الانفعالي. ما دون ذلك ما هو إلا تنظير أصبح سببا في نشأة التحديات والمعضلات.
كنت أقول وما زلت أقول: ((الزيادة ضررها أكبر بكثير من النقصان))، في كل شيء، حتى في الإبداع، الاختراعات الجيدة والتي تنجح، يكون لديها حل مشكلة واحدة للعميل أو مشكلتين متجانستين. أي اختراع يقدم حلولا كثيرة في آن واحد، تراه إما ذا جودة أقل، أو تتزايد أعطاله مع الوقت.
ما أريد التركيز عليه هنا هو أن البعض منا قد حاول الإبداع في تطوير منهجيات مختلفة وبعدة مجالات، ليضفي على لمسته الخبيرة بنية شغوفة، إلا أنه زاد الأمر تعقيدا! البساطة والوضوح والسلاسة هي أهم العناصر لأي عمل وظيفي بغض النظر عن طبيعة الوظيفة.
أخيرا.. القيادة ليست فنا، إنما حوكمة والتزام ومتابعة كعقلية ((قائد الجيش)).

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