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إيقاع إسلامي في الربع الخالي

9/18/2024 11:38:52 PM
(MENAFN- Al Watan) ((باحث أنثروبولوجي أسلم بلا وعي لما رأى روحَ المكان، وكأنه كان أداة بيد الزمان))، ربما تصلح هذه الجملة لشرحِ فكرة فيلم سينمائي، عن حياة الباحث الأنثروبولوجي، دونالد باول كول، أما لماذا وضعتُ هذه الجملة، فلأن إسلام دونالد كان بإيقاع مخفي، يُطل من بين سطور كتاباته، وهذا الإيقاع ارتبط بشخصيته القلقة من التاريخ الأوروبي، وبالزمان الاستثنائي الذي وجده عند قبيلة آل مرة، وبمعنى آخر إسلامه انحاز لإيقاع حياتي، تطابق زمنه مع مكانه، لكنه لم يُمسِك به.
يهم المقالة أن تقول إن الإسلام وجد طريقه إلى دونالد بعد أن انغمس -في مجتمع يُشبه أيام العرب منذ 1400 سنة- بين أفراد قبيلة آل مرة، وفارقه الإسلام حين انتقل إلى الحياة المدنية خارج القبيلة، وكأن الزمانَ التصق بمكان لا يُشبهه، وهذا ما جعل إيقاعه يتفاوت، فعند آل مرة وجد أن الصلاةَ والوقت كوجهي عملة، لهذا كان -معهم- مُصليًا كعابد نذر عمره للآخرة، ثم عاد بروتستانتيًا في تكساس، وتأخون -بالرأي- في مصر، وأسلم في الغرب كمهاجر علماني أممي، وهكذا بتعدد ينحاز إلى إيقاع زمني يُسيطر على المكان.
وهذا الإيقاع يعود إلى طفولة دونالد في الكنيسة البروتستانتية، فهو حين يعود بالذاكرة إلى الوراء يجد أن كثيرًا مما تعلمه وأحبه في معتقده الأول كان بمثابة المرحلة التحضيرية الأولى التي هيأته ليكون مسلمًا، أي ليكون جزءًا من الزمان المكاني، والإسلام -في جملة دونالد- بمعناه القديم، وهو الاستسلام لله، وفي الحديث القدسي: ((أنا الدهر أقلّب ليله ونهاره))، وربما لم يكن الدهر هنا إلا الزمان المكاني.
ويستمر هذا الإيقاع يُسيّر دونالد حتى إنه استخدم -في سرده- الأثرَ الرجعي؛ ليجعل من إيقاعه الزمني الخاصّ مُطّردًا، وأعني أنه لما كانت تكساس تنقسم إلى فئة عليا إنجليز، وفئة دنيا مكسيكيين وإفريقيين، وصادف أنَّ أصدقاءَه من الفئة الدنيا وهو من العليا؛ تعمّد أن يُشير إلى تواضعه بالبقاء معهم، مع أنَّ ما جرى ليس بوعي منه، بل هي حياة أسرته ومحيطه.
وعلامة ذلك أنه أشار إلى أنَّ له أخًا من الرضاعةِ إفريقيًّا، هذا المشهد وصفه كالتالي: ((وهي علاقة مهمة من المنظور الإسلامي، وكم أنا متشوِّق لمقابلةِ أخي فحليب أمه السوداء هو الذي غَذّاه وهو رجل أسود، وغذّاني وأنا رجلٌ أبيض))، ويركَّز على هذه المعيشة لمَّا عرفَ أنَّ الإسلام في مبدئه انتصر لبلالٍ الحبشي على أمية بن خلف القرشي، لهذا قد يأتي إيقاعُه محاولةً للخروجِ من نسقِ التاريخ الغربي، تجلى -لاحقًا- في مرحلتين؛ الأولى عند قبيلة آل مرّة، لمَّا حزن على رجلين لا يُصليان؛ وأحال السببَ إلى دراستهما في بلده أمريكا، أي كأنَّه يقول ((خرجًا من زمانهما المكاني))، والثانية في مصر، لمَّا دافع بسرديةٍ مشوّشة عن الحركات الإسلامية ضد اليساريين المتأثّرين بالنسقِ الغربي.
ومحاولتُه الخروج من النسق الغربي، متعلقٌ باستغراقه في الزمانِ المكاني، فهو حين يُكثِر من الحديث عن كونه إنجليزيًا أبيضَ، يُحبّ السُودَ والمكسيكيين، فإنه يدلنا على صراعه مع تقاليد غربية متأصلة فيه، ويُصدِّرها إلى العالمِ كأكاديمي، لهذا لم يكن دونالد شخصًا جديدًا ومختلفًا إلا بين قبيلة آل مرة، فهم الذين أعادوه فعلًا لما قبل الحداثةِ التي يَنشُد تجربتها، وتحول بين يديهم إلى كائنٍ زمني حقيقيّ، ينطق الشهادتين دون أن يدري لماذا، ويصلي خلفَ شيخ القبيلة بلا إدراك للمعنى؛ إذ يروي دونالد أنَّ الشيخ طالب المري قال له ((انطق الشهادتين))، فنطقها، هكذا دون مقدمات.
يقول دونالد: ((كأنَّ شيئًا غامضًا غير مخطط له يحدث))، وهذا النطق جعله يُصلي معهم بلا وعي، إلا أنَّه لمَّا خرج من عندهم، لم يكن يؤدي الصلوات، وربما كان هذا الشيء الغامض مرتبطًا بتاريخ الإيقاع، أي الزمن حين يكون روحَ المكان، لهذا لم يكن في مصر إلا متأسلمًا يُدافع عن الحركات السياسية التي يظنُّها خارج النسق الغربي، بل إنه لما فكّر بهذا الزمن الغامض، لم يجد إجابة إلا على الطريقة الغربية، وذلك بأن ظنَّ أنَّ البروتستانتيّة نسخةٌ محدثة تجمع الإسلامَ والمسيحيّة، ثم كره هذا الاعتراف، وأظهره على طريقةِ الخائفين: ((لا يظن ظانّ أنني أعني أنَّ البروتستانتية هي نفسها الإسلام))، ولا أدري لماذا افترض أنَّ القارئ سيظنّ هذا الظن؟ ربما لأنَّه هو الذي فكّر بهذا الافتراض وجعل البروتستانتية والوهابية -تحديدًا- روحًا واحدة، على أساس أنَّ مارتن لوثر كان يسعى لإرجاعِ المسيحيّة إلى ما يظنّه النقاء الأول.
وهذا ما سعى له ابنُ عبدالوهاب في الإسلام، وربما لم يأتِ هذا الظن إلا من معيشته الأولى في تكساس؛ حين لقي في المكتبة نصًا يتحدث عن رحلة محمد بن عبدالوهاب في القرن الثامن عشر، من نجد إلى مكة فالمدينة ثم البصرة بحثًا عن العلم الشرعي، وأنه في طريقِ عودته لقي أناسًا يُشركون مع الله أحدًا، فدعاهم إلى العودةِ إلى عبادةِ الله وحده، ثم أسَّسَ بعد ذلك حركةَ التوحيد، التي رسَخت في ذهنِ دونالد، ولامست وجدانه البروتستانتي، لكن ظلَّ سِر الإيقاع في حياته مجهولًا ما دام يُفكر كأكاديمي متأسلم.
ولم يستسلم للزمن المكاني كما هو، ومع أنه قال في كتابه ((بدو البدو. حياة آل مرة في الربع الخالي)): ((إنَّ أوقات الصلوات الخمس تنسجم مع الإيقاع الطبيعي للنهار))، إلا أنَّه لم يستطع أن يعقد حركته اللاواعية بهذا الإيقاع، بل ظهر في كتابه ((الطريق إلى الإسلام))، كمتأسلم يستغفر من هذا القول، لأنَّه تذكّر أنَّ على الإنسان أن ((يُكيّف نفسَه لتتوافق أعماله مع صلواته))، وهذه الجملة الأخيرة تظهر كجملة إسلامية، إلا أنَّها صناعة حداثية بعد خراب مالطا.

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