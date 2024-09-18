فيروم مصر تفاوض 4 بنوك لاقتراض 1.8 مليار جنيه لتمويل صوامع بورسعيد

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض شركة“فيروم مصر” مع بنوك التجارى الدولى، ومصر، والأهلى، وأبوظبى الأول، للحصول على قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه لإنشاء الصوامع فى شرق بورسعيد.

وتأسست شركة“فيروم مصر” فى فبراير الماضى برأسمال 100 مليون جنيه، بمساهمة من شركة فيروم إس إيه البولندية بحصة 50%، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بحصة 12%، وحصة 26% لشركة سامكريت للاستثمار، و12% لصالح شركة شرق بورسعيد للتنمية.

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وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن بنك مصر وبنك التجارى الدولى أبدا اهتمامهما بتمويل المشروع، وقامت الشركة بإرسال تفاصيل البنود الأساسية والاتفاقيات الخاصة بالمشروع للبنكين، كما يجرى التفاوض مع البنك الأهلى وبنك أبوظبى الأول، حيث تجرى البنوك حاليًا فحصًا نافيًا للجهالة قبل التوصل للعرض النهائى للتمويل.

وأوضحت المصادر، أنه جار مطالبة مجلس الوزراء بإتمام الموافقة على اتفاقية الشراء المسبق، والتى من خلالها يتم التصديق على شراء وزارة التموين 1.4 مليون طن سعة تخزينية من الإنتاج بالسعر المحلى وفقًا لآخر مناقصة معلنة، وذلك تمهيدًا لإنهاء إجراءات التمويلات البنكية والبدء فى المشروع.

وأضافت المصادر، أن الشريك البولندى“فيروم إس إيه”، أبدى جديته بسداد كامل حصته بالعملة الأجنبية“اليورو” بما يعادل 50% من رأسمال الشركة، كما تم إسناد أعمال التصميمات الهندسية للمصنع لإحدى المكاتب الكبرى، والبدء فى أعمال جسات التربة فى الموقع.

ووفقا لبيانات حصلت عليها“البورصة” من شركة“فيروم مصر”، تقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع المزمع إنشاؤه 2.3 مليار جنيه على مساحة 52 ألف متر مربع، ويهدف إلى توطين صناعة الصوامع فى السوق المحلية، بإنتاج متوقع نحو 400 ألف طن كسعة تخزينية فى العام الأول للنشاط ويصل لنحو مليون طن فى العام الرابع، وتستهدف الشركة أن تكون مبيعات إنتاج الثلاث سنوات الأولى لتغطية الاحتياجات المحلية، ثم التصدير إلى الدول الأوروبية والإفريقية.