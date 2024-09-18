فيروم مصر تفاوض 4 بنوك لاقتراض 1.8 مليار جنيه لتمويل صوامع بورسعيد

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتفاوض شركة“فيروم مصر” مع بنوك التجارى الدولى، ومصر، والأهلى، وأبوظبى الأول، للحصول على قرض بقيمة 1.8 مليار جنيه لإنشاء مصنع
الصوامع فى شرق بورسعيد.
وتأسست شركة“فيروم مصر” فى فبراير الماضى برأسمال 100 مليون جنيه، بمساهمة من شركة فيروم إس إيه البولندية بحصة 50%، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين بحصة 12%، وحصة 26% لشركة سامكريت للاستثمار، و12% لصالح شركة شرق بورسعيد للتنمية.
موضوعات متعلقة
200 مليون دولار استثمارات“إى يوث” لخدمات التعليم
منظمات الأعمال تطالب بتأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع لمدة عام “الخير للتمويل” تفاوض 3 بنوك لاقتراض 150 مليون جنيه
وقالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن بنك مصر وبنك التجارى الدولى أبدا اهتمامهما بتمويل المشروع، وقامت الشركة بإرسال تفاصيل البنود الأساسية والاتفاقيات الخاصة بالمشروع للبنكين، كما يجرى التفاوض مع البنك الأهلى وبنك أبوظبى الأول، حيث تجرى البنوك حاليًا فحصًا نافيًا للجهالة قبل التوصل للعرض النهائى للتمويل.
وأوضحت المصادر، أنه جار مطالبة مجلس الوزراء بإتمام الموافقة على اتفاقية الشراء المسبق، والتى من خلالها يتم التصديق على شراء وزارة التموين 1.4 مليون طن سعة تخزينية من الإنتاج بالسعر المحلى وفقًا لآخر مناقصة معلنة، وذلك تمهيدًا لإنهاء إجراءات التمويلات البنكية والبدء فى المشروع.
وأضافت المصادر، أن الشريك البولندى“فيروم إس إيه”، أبدى جديته بسداد كامل حصته بالعملة الأجنبية“اليورو” بما يعادل 50% من رأسمال الشركة، كما تم إسناد أعمال التصميمات الهندسية للمصنع لإحدى المكاتب الكبرى، والبدء فى أعمال جسات التربة فى الموقع.
ووفقا لبيانات حصلت عليها“البورصة” من شركة“فيروم مصر”، تقدر التكلفة الاستثمارية للمصنع المزمع إنشاؤه 2.3 مليار جنيه على مساحة 52 ألف متر مربع، ويهدف إلى توطين صناعة الصوامع فى السوق المحلية، بإنتاج متوقع نحو 400 ألف طن كسعة تخزينية فى العام الأول للنشاط ويصل لنحو مليون طن فى العام الرابع، وتستهدف الشركة أن تكون مبيعات إنتاج الثلاث سنوات الأولى لتغطية الاحتياجات المحلية، ثم التصدير إلى الدول الأوروبية والإفريقية.
MENAFN18092024000202011048ID1108690605
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.