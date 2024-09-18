استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تتراجع إلى 36.6 مليار دولار فى يونيو

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنحو 800 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى لتصل إلى 36.6 مليار دولار، مقابل 37.44 مليار دولار فى مايو، بعد 3 أشهر من الارتفاع.

لكن مازالت أذون الخزانة عند مستوى مرتفع قياسى رغم تراجعها بعدما ارتفعت من 13.6 مليار دولار فى فبراير إلى 32.6 مليار دولار فى مارس 2024، وارتفعت تدريجيًا فى الشهور التالية.

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وتراجع إجمالى أرصدة أذون الخزانة خلال شهر يونيو إلى 3.55 تريليون جنيه مقابل 3.56 تريليون جنيه فى مايو، بعدما أدى زيادة السيولة فى سوق الدين المحلى لتراجع عوائد أذون الخزانة.

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى، بيع بنك الاستثمار القومى جميع حيازاته من أذون الخزانة المصرية خلال يونيو الماضى، والتى بلغت نحو 9 مليارات جنيه فى مايو الماضى.

وتراجعت استثمارات البنوك الخاصة بأذون الخزانة فى يونيو الماضى، بنحو 3.2 مليار جنيه لتصل إلى 502.6 مليار جنيه، والبنوك العامة بنحو 4.3 مليار جنيه لتسجل 39.3 مليار جنيه.

فيما بلغت استثمارات البنوك الأجنبية 22.19 مليار جنيه بتراجع 6 مليارات جنيه، وارتفعت حيازات البنوك المتخصصة نحو 7.4 مليار جنيه لتصل إلى 76.7 مليار جنيه، وبداية من بيانات يونيو الحالى أعلن البنك المركزى استثمارات هيئة البريد فى الأذون الحكومية بشكل منفصل عن قطاع الخدمات لتسجل 649 مليون جنيه.

وكذلك استثمارات الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عن قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والغاز والصحة لتسجل 8.5 مليار جنيه، وأيضًا حيازات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة عن صناديق التأمين، حيث بلغت 116 مليار جنيه.

كتب .. محمود الحسينى