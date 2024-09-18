استثمارات الأجانب بأذون الخزانة تتراجع إلى 36.6 مليار دولار فى يونيو

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنحو 800 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضى لتصل إلى 36.6 مليار دولار، مقابل 37.44 مليار دولار فى مايو، بعد 3 أشهر من الارتفاع.
لكن مازالت أذون الخزانة عند مستوى مرتفع قياسى رغم تراجعها بعدما ارتفعت من 13.6 مليار دولار فى فبراير إلى 32.6 مليار دولار فى مارس 2024، وارتفعت تدريجيًا فى الشهور التالية.
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وتراجع إجمالى أرصدة أذون الخزانة خلال شهر يونيو إلى 3.55 تريليون جنيه مقابل 3.56 تريليون جنيه فى مايو، بعدما أدى زيادة السيولة فى سوق الدين المحلى لتراجع عوائد أذون الخزانة.
وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى، بيع بنك الاستثمار القومى جميع حيازاته من أذون الخزانة المصرية خلال يونيو الماضى، والتى بلغت نحو 9 مليارات جنيه فى مايو الماضى.
وتراجعت استثمارات البنوك الخاصة بأذون الخزانة فى يونيو الماضى، بنحو 3.2 مليار جنيه لتصل إلى 502.6 مليار جنيه، والبنوك العامة بنحو 4.3 مليار جنيه لتسجل 39.3 مليار جنيه.
فيما بلغت استثمارات البنوك الأجنبية 22.19 مليار جنيه بتراجع 6 مليارات جنيه، وارتفعت حيازات البنوك المتخصصة نحو 7.4 مليار جنيه لتصل إلى 76.7 مليار جنيه، وبداية من بيانات يونيو الحالى أعلن البنك المركزى استثمارات هيئة البريد فى الأذون الحكومية بشكل منفصل عن قطاع الخدمات لتسجل 649 مليون جنيه.
وكذلك استثمارات الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عن قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والغاز والصحة لتسجل 8.5 مليار جنيه، وأيضًا حيازات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة عن صناديق التأمين، حيث بلغت 116 مليار جنيه.
كتب .. محمود الحسينى
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