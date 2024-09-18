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منظمات الأعمال تطالب بتأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع لمدة عام

9/18/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تدرس الحكومة ممثلة فى وزارات البترول، والصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، مطالب منظمات الأعمال بتأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى لمدة عام، للحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج عند المعدلات الحالية وتعزيز القوة التنافسية لها فى الأسواق الخارجية.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن اتحاد الصناعات المصرية، وبعض المجالس التصديرية قدمت مذكرات رسمية إلى الحكومة تطالب فيها بإرجاء أى زيادات مرتقبة فى أسعار الغاز الطبيعى للمصانع لمدة عام على الأقل، وذلك حتى تتمكن من تعزيز وجودها فى الأسواق الخارجية بمنتج جيد وسعر منافس.

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أوضحت المصادر، أن الحكومة تميل أكثر إلى تأجيل زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعى بغرض كبح جماح التضخم عند الحدود المستهدفة، لأن أى زيادات فى أسعار الطاقة سترفع سعر المنتج النهائى للمستهلك.

وتبيع الحكومة الغاز الطبيعى المورد إلى صناعة الحديد والصلب بـ5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تحصل مصانع الأسمدة على الغاز من خلال معادلة سعرية موحدة، ولا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار.

وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية بشكل دورى كل ثلاثة أشهر لتحديث أسعار بيع المواد البترولية فى مصر، ومن المقرر أن تنعقد اللجنة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال فاروق مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء، إن اتحاد الصناعات أرسل مذكرة لمجلس الوزراء خلال الشهر الماضى لإرجاء أى زيادات مرتقبة فى أسعار الغاز لمساندة الشركات كثيفة استهلاك الطاقة فى دخول أسواق تصدير جديدة.

وأضاف أن استثناء القطاع الصناعى من زيادة المازوت فى قرار الحكومة الصادر أمس الأربعاء، دليل على جدية الدولة لدعم الصناعة خاصة وأن قطاع الأسمنت والطوب يعتمدان عليه بشكل كبير فى عملية التصنيع.

وقال أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن شعبة الأسمنت طلبت من الحكومة عبر مذكرة رسمية إرجاء تحريك أسعار الغاز الطبيعى للمصانع، لكنها حتى الآن لم تتلق الرد.

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