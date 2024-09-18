200 مليون دولار استثمارات إى يوث لخدمات التعليم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مصطفى عبداللطيف، مؤسس منصة إى يوث لخدمات التعليم، إن المنصة استثمرت نحو 200 مليون دولار منذ التأسيس وحتى الآن.
وأضاف عبداللطيف، خلال مؤتمر تدشين شركة نكست إيرا، أن المنصة قدمت خدماتها لنحو 3 ملايين طالب حول العالم، ومتواجدة فى أكثر من 21 دولة.
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وأسس مستثمرون ورجال أعمال شركة“نكست إيرا للتعليم” باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.
ويأتى المشروع نتيجة شراكة استراتيجية بين“إى يوث” ومحمد فاروق، وأحمد طارق، ومصطفى عبداللطيف، ومختار أحمد.
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