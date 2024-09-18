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200 مليون دولار استثمارات إى يوث لخدمات التعليم

9/18/2024 11:38:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مصطفى عبداللطيف، مؤسس منصة إى يوث لخدمات التعليم، إن المنصة استثمرت نحو 200 مليون دولار منذ التأسيس وحتى الآن.

وأضاف عبداللطيف، خلال مؤتمر تدشين شركة نكست إيرا، أن المنصة قدمت خدماتها لنحو 3 ملايين طالب حول العالم، ومتواجدة فى أكثر من 21 دولة.

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وأسس مستثمرون ورجال أعمال شركة“نكست إيرا للتعليم” باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.

ويأتى المشروع نتيجة شراكة استراتيجية بين“إى يوث” ومحمد فاروق، وأحمد طارق، ومصطفى عبداللطيف، ومختار أحمد.

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