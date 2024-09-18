200 مليون دولار استثمارات إى يوث لخدمات التعليم

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصطفى عبداللطيف، مؤسس منصة إى يوث لخدمات التعليم، إن المنصة استثمرت نحو 200 مليون دولار منذ التأسيس وحتى الآن.

وأضاف عبداللطيف، خلال مؤتمر تدشين شركة نكست إيرا، أن المنصة قدمت خدماتها لنحو 3 ملايين طالب حول العالم، ومتواجدة فى أكثر من 21 دولة.

موضوعاتمنظمات الأعمال تطالب بتأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع لمدة عام “فيروم مصر” تفاوض 4 بنوك لاقتراض 1.8 مليار جنيه لتمويل صوامع بورسعيد “التعليم العالى” تستهدف جذب 500 ألف طالب وافد لمصر

وأسس مستثمرون ورجال أعمال شركة“نكست إيرا للتعليم” باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه.

ويأتى المشروع نتيجة شراكة استراتيجية بين“إى يوث” ومحمد فاروق، وأحمد طارق، ومصطفى عبداللطيف، ومختار أحمد.