المحافظ دودين يبحث احتياجات الخليل مع وزيري السياحة والثقافة

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN / بحث محافظ الخليل خالد دودين احتياجات المحافظة على عدة مستويات وذلك أثناء استقباله في مكتبه صباح اليوم الأربعاء السياحة والآثار هاني الحايك ووزير الثقافة أ. عماد حمدان والطاقم المرافق لهما حيث تم في العديد من القضايا التي لها علاقة بهاذان القطاعان في كافة أرجاء المحافظة .

المحافظ أكد أن الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب إجراءات استثنائية يمكن من خلالها الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي في فلسطين والنهوض به ومن جهة أخرى استعرض دودين الوضع العام في المحافظة على كافة المستويات مشددا اهمية التنسيق الشامل خلال الفترة المقبلة لمتابعة كل ما تم طرحه خلال اللقاء .

الوزير الحايك قال " زيارتنا اليوم لمحافظة الخليل تأتي من منطلق الاهمية التاريخية والسياحية للمحافظة وان الاطلاع عن قرب على الوضع الحالي يساهم في تجاوز العديد من الإشكاليات وحماية التاريخ الوطني الفلسطيني من محاولات التهويد التي يمارسها الاحتلال على مدار السنوات الماضية ".

أ. عماد حمدان تحدث حول الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة لإظهار الثقافة الوطنية الفلسطينية أمام العالم من خلال حمايتها والنهوض بها وتوفير السبل المتاحة لتحقيق هذه الغاية مشددا أن الخليل تعتبر على سلم الأولويات لأنها تعتبر هدف استراتيجي بالنسبة للاحتلال ومستوطنيه .

وبعد نهاية اللقاء توجه الحضور في زيارة ميدانية للبلدة القديمة تم خلالها عقد لقاء في مقر لجنة اعمار الخليل ومن ثم المشاركة في انطلاق حملة "جذورنا " والتي هي حملة وطنية تهدف الى تعزيز وزيادة الوعي بالمواقع التراثية الفلسطينية من خلال دعم أنشطة ثقافية اجتماعية اقتصادية في أكثر من 15 موقعا أثريا مهما .