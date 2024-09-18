المحافظ دودين يبحث احتياجات الخليل مع وزيري السياحة والثقافة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN / بحث محافظ الخليل خالد دودين احتياجات المحافظة على عدة مستويات وذلك أثناء استقباله في مكتبه صباح اليوم الأربعاء وزير
السياحة والآثار هاني الحايك ووزير الثقافة أ. عماد حمدان والطاقم المرافق لهما حيث تم التداول
في العديد من القضايا التي لها علاقة بهاذان القطاعان في كافة أرجاء المحافظة .
المحافظ أكد أن الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب إجراءات استثنائية يمكن من خلالها الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي في فلسطين والنهوض به ومن جهة أخرى استعرض دودين الوضع العام في المحافظة على كافة المستويات مشددا اهمية التنسيق الشامل خلال الفترة المقبلة لمتابعة كل ما تم طرحه خلال اللقاء .
الوزير الحايك قال " زيارتنا اليوم لمحافظة الخليل تأتي من منطلق الاهمية التاريخية والسياحية للمحافظة وان الاطلاع عن قرب على الوضع الحالي يساهم في تجاوز العديد من الإشكاليات وحماية التاريخ الوطني الفلسطيني من محاولات التهويد التي يمارسها الاحتلال على مدار السنوات الماضية ".
أ. عماد حمدان تحدث حول الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة لإظهار الثقافة الوطنية الفلسطينية أمام العالم من خلال حمايتها والنهوض بها وتوفير السبل المتاحة لتحقيق هذه الغاية مشددا أن الخليل تعتبر على سلم الأولويات لأنها تعتبر هدف استراتيجي بالنسبة للاحتلال ومستوطنيه .
وبعد نهاية اللقاء توجه الحضور في زيارة ميدانية للبلدة القديمة تم خلالها عقد لقاء في مقر لجنة اعمار الخليل ومن ثم المشاركة في انطلاق حملة "جذورنا " والتي هي حملة وطنية تهدف الى تعزيز وزيادة الوعي بالمواقع التراثية الفلسطينية من خلال دعم أنشطة ثقافية اجتماعية اقتصادية في أكثر من 15 موقعا أثريا مهما .
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