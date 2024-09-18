400 ألف دينار لتعبيد وفتح طرق في نعيمة إربد

MENAFN - Khaberni) خبرني - واصلت بلدية بني عبيد في منطقة النعيمة، أعمال فتح وتعبيد الطرق في حدود المناطق التي تشرف عليها البلدية.

وقال رئيس البلدية جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الأربعاء، إن العطاء الحالي لفتح وتعبيد الطرق قيمته 400 ألف دينار، و يغطي مسافة 70 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الأعمال ستشمل صيانة الشوارع القديمة والمتآكلة وتحسين البنية التحتية، إضافة لتحسين الإضاءة في المنطقة.

و أكد التزام البلدية بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمة المثلى لهم.