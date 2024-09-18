400 ألف دينار لتعبيد وفتح طرق في نعيمة إربد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - واصلت بلدية بني عبيد في منطقة النعيمة، أعمال فتح وتعبيد الطرق في حدود المناطق التي تشرف عليها البلدية.
وقال رئيس البلدية جمال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، اليوم الأربعاء، إن العطاء الحالي لفتح وتعبيد الطرق قيمته 400 ألف دينار، و يغطي مسافة 70 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الأعمال ستشمل صيانة الشوارع القديمة والمتآكلة وتحسين البنية التحتية، إضافة لتحسين الإضاءة في المنطقة.
و أكد التزام البلدية بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمة المثلى لهم.
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