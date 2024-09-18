«إمباور» تناقش توزيع أرباح نقدية الاثنين

«إمباور» تناقش توزيع أرباح نقدية الاثنين
التاريخ
9/18/2024 7:31:20 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)) أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر. ووفق إفصاح لسوق دبي المالي، سيناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية نصف سنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
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