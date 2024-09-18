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«إمباور» تناقش توزيع أرباح نقدية الاثنين

9/18/2024 7:31:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور)) أن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر. ووفق إفصاح لسوق دبي المالي، سيناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه مقترح توزيع أرباح نقدية مرحلية نصف سنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

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