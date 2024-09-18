«الاتحادية للضرائب» تعزز دور «الوكلاء» في دعم الخاضعين للضريبة

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الدور المحوري للوكلاء الضريبيين المعتمدين في تعزيز الوعي الضريبي وخلق بيئة ضريبية شفافة من خلال مساندة الخاضعين للضريبة بصفة عامة ولضريبة الشركات بصفة خاصة ومساعداتهم على الامتثال بكفاءة ودقة عالية.

وأشارت خلال ((الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين)) لعام 2024، الذي نظمته الهيئة أمس، بمشاركة 180 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بالهيئة، إلى أهمية التطوير المهني المستمر للوكلاء الضريبيين، لضمان ممارستهم لهذه المهنة المهمة وفقاً لأفضل المعايير.

وأكدت زهرة الدهماني، مديرة إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، في كلمتها الافتتاحية، أهمية التطوير المهني المستمر للوكلاء الضريبيين لضمان ممارستهم هذه المهنة المهمة وفقاً لأفضل المعايير واستناداً إلى الخبرات العلمية والعملية اللازمة لتأدية دورهم على أكمل وجه.

وقالت إن الهيئة تلتزم بدعم الوكلاء الضريبيين من خلال برامج التوعية وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتعزيز دورهم في إيجاد بيئة ضريبية تحفز تطور الأعمال وتشجع الخاضعين للضريبة على الامتثال لواجباتهم والتزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من شهر يونيو 2023.

وأكدت حرص الهيئة على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل الفعال معهم ليبقوا على اطلاع بآخر التطورات والتشريعات في نظام ضريبة الشركات.