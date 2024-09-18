«أتلانتس ذا رويال ــ دبي» بين أفضل 10 فنادق عالمياً

احتل فندق ((أتلانتس ذا رويال)) في دبي المرتبة التاسعة في قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم لعام 2024، وفقاً لتصنيف ((50 بيست)) السنوي، وحصل فندق ((أتلانتس ذا رويال)) في دبي، الذي افتتح العام الماضي بحفل ضخم ضمّ النجمة بيونسيه، على جائزة ((أعلى صعود)) لعام 2024 بمقدار 35 مركزاً، بعد أن كان في المرتبة الـ44 خلال 2023، إلى قائمة أفضل 10 فنادق، وأعلنت القائمة خلال حفل أقيم في قاعة ((جيلدهول)) التاريخية العريقة بلندن، حيث تجمع قادة صناعة السياحة والضيافة للاحتفاء بأفضل الفنادق العالمية، ويهدف هذا التصنيف إلى إلهام السياح والاحتفاء بقطاع الضيافة العالمي.

وتصدّر قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم فندق ((كابيل بانكوك)) في تايلاند، يليه ((أتلانتس ذا رويال)) الذي يضم 795 غرفة وجناحاً، و17 مطعماً، و17 بوتيكاً، و90 مسبحاً.

وقال ((تيم بروك-ويب))، المدير الإداري لتصنيف أفضل 50 فندقاً في العالم: ((يسرنا العودة إلى لندن للاحتفال بإطلاق النسخة الثانية من قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم. إن اجتماع أبرز القادة وصناع القرار في صناعة السفر تحت سقف واحد للاحتفاء بأفضل التجارب الفندقية في العالم يُعد حدثاً استثنائياً.

نقدم أحرّ التهاني لكل فندق مُدرج على القائمة، نظراً لما بذلوه من جهود للارتقاء بتجارب الضيافة تاركين بصمة مميزة أبهرت أكاديميتنا من خبراء السفر المتخصصين. ونأمل أن تكون قائمة هذا العام مصدراً ملهماً لعشاق السفر لاختيار الوجهات الأمثل لرحلاتهم القادمة)).

وقال بول باكر رئيس فندق ((أتلانتس)): ((يشرفنا اختيار فندق ((أتلانتس ذا رويال)) ضمن هذه القائمة للعام الثاني على التوالي، ويعكس هذا الإنجاز التزام زملائنا المخلصين والمتحمسين بالتميز، حيث يستمرون في تحدي الحدود ووضع معايير جديدة في عالم الضيافة الفاخرة)).

وصرح ((بول بيكر))، رئيس منتجعات ((أتلانتس))، قائلاً: ((كم يسعدنا ويشرفنا إدراج أتلانتس ذا رويال على قائمة أفضل 50 فندقاً في العالم للعام الثاني على التوالي. يعكس هذا التصنيف المرموق تفاني وشغف فريق العمل في تقديم أرقى تجارب الزوار الاستثنائية امتثالاً بأعلى معايير الضيافة العالمية.

إن نجاحنا يمثل شهادة على حسن قيادة شركة ((كيرزنر)) الدولية، لذا فإننا ممتنون لدعمهم المتواصل وروح الابتكار التي تتيح لنا عقد الشراكات الرائدة وتقديم تجارب غير مسبوقة في عالم الضيافة الفاخرة)). وحل فندق ((ذا لانا))، أحدث فنادق مجموعة ((دورشيستر كولكشن)) في دبي، في المرتبة الـ23، حيث وصفه ((50 بيست)) بأنه ((هادئ ومتواضع ويشعر وكأنه مجموعة من المساكن الخاصة)).