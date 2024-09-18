فتح باب التقديم لجائزتي الإبداع والفنون البصرية

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فتح باب التقديم لجائزتيها بالشراكة مع ((جلف كابيتال))، وهما ((جائزة الإبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - جلف كابيتال 2024))، و((جائزة الفنون البصرية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - جلف كابيتال 2024)).

تأسست جائزة الإبداع عام 2006، بالشراكة مع شركة ((جلف كابيتال)) الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة، لرعاية المواهب الإماراتية الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 إلى 35 عاماً، في مجال الموسيقى أو فنون الأداء والكتابة الأدبية والإبداعية، ويحصل الفائز على جائزة تبلغ قيمتها 20 ألف درهم إماراتي، كما يُتاح للمتأهلين للتصفيات النهائية تقديم عملهم الفائز أمام جمهور مهرجان أبوظبي.

فيما انطلقت جائزة الفنون البصرية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – جلف كابيتال في عام 2013، وهي جائزة سنوية تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم إماراتي، وتقدّم فرص التطوير المهني وبناء القدرات والمهارات لفناني الإمارات الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والذين يقدّمون إبداعاً متميزاً في مختلف أشكال الفنون البصرية والتشكيل.

وتسلط الجائزتان الضوء على التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وشركة ((جلف كابيتال)) بالاستثمار في الشباب ورعاية المواهب الإماراتية الناشئة من الفنانين والمبدعين، ودعمهم في تحقيق طموحاتهم لتعزيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، حيث تحتفي المجموعة بالتعاون مع ((جلف كابيتال)) بالكفاءات الفنية المميزة وتدعمها، وتشجّعها على عرض إبداعاتها في المجالات كافة، سعياً من الجانبين لرفد المشهد الفني والثقافي في الدولة بالكفاءات الشابة، وسيكون الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لكلتا الجائزتين يوم 15 نوفمبر 2024.