«ليالي روكسي» يجمع دريد لحام ومنى واصف بعد 42 عاماً

أعلن أخيراً، بدء تصوير مسلسل ((ليالي روكسي))، والذي يجمع دريد لحام ومنى واصف بعد مضي 42 عاماً على مشاركتهما معاً بطولة مسلسل ((وادي المسك)) في العام 1982.

وكشف المخرج السوري محمد عبدالعزيز، طبقاً لتقرير ((سي أن أن بالعربي))، انطلاق تصوير العمل، الذي يلعب دور البطولة فيه، أيمن زيدان وسلاف فواخرجي.

وسيكون ((ليالي روكسي)) على قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2025، إذ تدور أحداثه في دمشق، خلال عشرينيات القرن الماضي، وتتناول في أحد خطوطها كواليس تصوير أول روائي سوري.

وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المخرج محمد عبدالعزيز، وإنتاج شركة ((أفاميا))، وتضم قائمة أبطاله أيضاً: عدنان أبو الشامات، وسيم الرحبي، جمال العلي، بجانب ممثلين كثر آخرين.