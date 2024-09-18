حسن المطروشي لـ«البيان»: الخليج العربي أرض الشعر

أكد الأديب والشاعر العماني حسن المطروشي، الفائز بجائزة ((توليولا)) الإيطالية للشعر العالمي، في حوار مع ((البيان)) أن الخليج العربي أرض الشعر، والشعر خرج من جزيرة العرب، مشيراً إلى أن القصيدة التقليدية لها حضورها في الذاكرة وسطوتها على الذائقة الجمعية، والقصيدة الحديثة ضرورة تمليها تحولات الحياة ومستجداتها، لافتاً إلى أن الشعر يبقى ابن الحرية المخلص، ولا يمكن حصره في شكل واحد، كما لا يمكن لشكل شعري أن يلغي الآخر، فكل نوع ينير ما حوله، فهو مشروع جمالي بلوره الشعراء قديماً وحديثاً.

استوقفتني جملة شعرية لديك، تقول: ((أنقلُ قبري منذ قرون في الفلوات...)) جملة شعرية فيها من الخيال المستحيل حدثنا عن حالة التجلي التي مررت بها أثناء كتابة هذا النص المختلف؟

هذه الجملة وردت ضمن قصيدة ((النسل المطرود))، والنص في عمقه الرؤيوي يمثلنا جميعاً، يمثل الإنسان في مواجهة أسئلة الوجود، هذه الأسئلة الحارقة المدمرة، التي حيرت الفلاسفة والعقلاء، الذين وجدوا ذواتهم يخوضون شقاء هذا العالم بكل شروره ووحشيته وقساوته التي تمارسها الطبيعة والإنسان ضد أخيه الإنسان. في لحظة ما تجلت لي البشرية في صيغة كائن مفرد مطارد من قوى الوجود، يهيم على وجهه في برية الله الواسعة، وهو ينقل قبره عبر الأزمنة، فهذه الفلوات الشاسعة التي يقطعها الكائن في مسيرته تلك ليست سوى طريق المجهول الذي سينقطع عند نقطة ما، يترجل عندها المرء لتبتلعه هاوية الأبدية وتطويه رياح المحو والنسيان العاتية.

أخبرني عن العالم الجواني للذات الشاعرة؟

العالم الجواني للشاعر عالم صاخب ملتهب، مليء بالخرائب والأنقاض والتناقضات، تسكنه الوحشة والهشاشة والشكوك والقلق، ويغرق في أوهامه وانتصاراته وخساراته وخيباته وحروبه الطاحنة. عالم تهشمه دمعة طفل وتدميه رفة موسيقى طائشة من وتر بعيد. عالم يرتاده العشاق والمنسيون ويأويه الغرباء وسابلة الليل، ويستظل تحت سرابه المتعبون من معارك الزمن.

أنت قارئ متوسع، ربما لأنك من جيل السفر والمهرجانات الشعرية العربية والأمسيات الأولى... كلمني عن هذه البدايات وتأثيراتها؟

البدايات تنفتح على عوالم لا حصر لها في المخيلة، إنك كمن يفتح قبعة سحرية تتطاير منها الحمامات وتتقافز منها الأرانب وتنسل منها الكائنات الأسطورية. البدايات تعني لي البحر، أو جَدّي الأزلي الذي يفيض بالحكمة والغموض. وتعني العرشان السعفية التي لا تزال ذاكرتي تعبق بروائحها بعد الليل والمطر. تعني لي كتاتيب القرآن في الحارة وعصا المطوع الغليظة. وتعني لي التسلل خفية من حصة الدرس إلى مكتبة المدرسة لقراءة كتاب صغير عن المتنبي أو الفرزدق أو أبي تمام. وتعني لي الذهاب إلى مسقط والتردد على المكتبات العتيقة في سوق السيب ومطرح. وكان حظي كبيراً أن التقيت بأغلب الشعراء الرواد العرب، وكانت لي معهم صداقات عميقة. لقد باتت هذه الذاكرة الكهلة مثقلة جداً بالصخب وضجيج الوجوه والأمكنة.

كل هذا الشعر والحضور... إذاً بماذا تفسر ذهاب الشعراء إلى حقل الرواية يا ترى؟

لا أراه مستغرباً البتة أن يكتب الشاعر شيئاً غير الشعر، أو أن يجمع الكاتب بين جنسين أدبيين أو أكثر. ففي ثقافتنا العربية، نجد الكثير من أعلام اللغة والأدب والفقه والطب يكتبون الشعر. كما نرى العكس أيضاً. وهناك الكثير من الأدباء العالميين كتبوا في الشعر والمسرح والرواية والسينما، بل وكتبوا في النقد الأدبي والثقافي والرسائل الأدبية وأدب الرحلة والترجمة. وأرى أن ذلك يضيف إلى تجربة الكاتب شاعراً كان أو غيره، طالما كان قادراً على تقديم الجديد والمغاير.

نصوصك الشعرية فيها أبعاد حياتية ووجودية وفلسفية، ومع ذلك تقدمها بشكل بسيط يفهمها الجمهور، فهل لك أن تحدثنا عن هذا العالم المشبع بالجرح والحلم؟

القصيدة لعبة سحرية تتطلب مهارة استخراج الفيل من ثقب الإبرة بخفة وبراعة متناهية، من أجل صياغة هذا المزيج الآسر، الذي يحقق اشتراطات الشعرية ولا يتنازل عن معايير الاشتغال الأدبي العالي، حتى لا يسقط النص في فخ الالتقائية والمباشرة الفجة، في حين يحافظ على علاقته بالمتلقي. القليل من الفلسفة ضروري لإثراء النص، شريطة عدم إغراقه بالحمولات الفكرية والأيديولوجية والخطابات الناتئة. الشعر اختزال العالم في جملة مفخخة.

بعد كل هذا، هل صحيح أن المعركة حسمت جمالياً في الخليج العربي لصالح قصيدة النثر التي بلورها شعراء الحداثة قبل عقود؟

الخليج أرض الشعر، والشعر العربي خرج من جزيرة العرب. نحن ورثة هذا الإرث العظيم وحملة هذه اللغة الخالدة. أما بالنسبة للسجال الدائر بين تيار الحداثة وتيار التقليد، فإنني لم أكن يوماً معنياً به، وأنا استمتع بالنص العظيم في أي شكل كان. لا يمكن لشكل شعري أن يلغي الآخر. القصيدة التقليدية لها حضورها في الذاكرة وسطوتها على الذائقة الجمعية. والقصيدة الحديثة ضرورة تمليها تحولات الحياة ومستجداتها. الشعر ابن الحرية المخلص، وإنه من البؤس محاولة حصره في شكل أوحد.

ما الكتاب الذي أثر في مخيلتك الشعرية، وتجربتك في الحياة والكتابة؟

في مخيلتي رف طويل من العناوين التي أثرت في تجربتي كتابياً وحياتياً، فأنا مزيج من أصوات وأفكار تتداخل جميعها لتشكل هذا الصوت الذي هو هنا. حين أعود للبدء أجد كتاب البرزنجي وديوان عبد الرحيم البرعي، هما المؤثران الأولان في حياتي، لأنني كنت أسمع أشعارهما تتداول في جلسات الموالد وزوايا المتصوفة. شغفت جداً بالمتنبي وأبي نواس والمعري وامرئ القيس، ثم فُتِنتُ بشعر الصعاليك العظام. وبعدها جاءت مرحلة الانفتاح على شعر الحداثة والشعر العالمي. لذا فإنه من الصعب بالنسبة لي أن أحدد أيها أعمق أثراً في حياتي الأدبية.

أخيراً كيف يؤسس حسن المطروشي قصيدته؟ وما إحساسه بعد الانتهاء منها؟

القصيدة تداهم المخيلة على نحو مباغت، فأدخل على إثرها فيما يشبه الانخطاف، أو حالة التجلي لدى المتصوفة. ثمة نوع من العروج الروحي يجتاح المرء غير قابل للتفسير. وثمة شرارة سحرية تشتعل في الداخل القصي من الذات، تحتم عليك ملاحقتها، ولكن في أعماقك البعيدة، كمن يلاحق فانوساً طائراً في الظلام. وعند الإمساك به يشعر كمن هبط من قمة جبل شاهق، ويتنفس الصعداء، فيما عينه مثبتة في الأعالي.