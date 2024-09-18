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«صندوق القراءة» ينطلق 9 أكتوبر المقبل

9/18/2024 7:31:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بدء الاستعدادات لإطلاق الموسم التاسع من ((صندوق القراءة))، الذي تنظمه خلال الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر المقبل، في مردف سيتي سنتر، بهدف تحفيز وإحياء عادة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع، وتأتي المبادرة في سياق التزامات الهيئة بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016-2026، وستشهد عقد سلسلة من الجلسات القرائية وورش العمل الثقافية والإبداعية والأمسيات الشعرية والفنية والترفيهية تقدمها نخبة من الكتاب والمفكرين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.

ويُعد ((صندوق القراءة)) الذي يندرج تحت مظلة ((مدارس الحياة))، جزءاً من مجموعة المبادرات التي تسعى ((دبي للثقافة)) من خلالها إلى تهيئة بيئة إبداعية تساهم في إثراء معارف كافة أفراد المجتمع، وتمكين أصحاب المواهب ودعمهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم، وتشجيع مشاركتهم في البرامج المتنوعة التي تعزز الحراك الثقافي في دبي.

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